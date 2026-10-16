به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید باقر سیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بناب با اشاره به تشدید تحرکات نظامی و افزایش تنش‌ها در منطقه، نسبت به احتمال گسترش درگیری‌ها هشدار داد و اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی، به تهدیدهای جدید روی آورده و اخیراً از احتمال استفاده از سلاح هسته‌ای سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه افزایش تحرکات نظامی دشمن در راستای اعمال فشار و تهدید صورت می‌گیرد، افزود: با ادامه این روند، احتمال آغاز جنگ در منطقه وجود دارد و مسئولان باید با توجه به شرایط موجود، رویکرد مناسبی در برابر تهدیدات اتخاذ کنند.

ضرورت تغییر رویکرد در برابر تهدیدات دشمن

امام جمعه بناب با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه مواجهه با تهدیدات، تصریح کرد: نیروهای مسلح و مسئولان جمهوری اسلامی نباید صرفاً منتظر اقدام دشمن بمانند و پس از هر اقدام، به پاسخگویی بسنده کنند؛ بلکه باید متناسب با شرایط، ابتکار عمل را در دست بگیرند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده درباره استفاده از سلاح هسته‌ای علیه زیرساخت‌های کشور گفت: در شرایط کنونی، مطالبه جدی مردم باید اتخاذ رویکردی بازدارنده و متناسب در برابر تهدیدات دشمن باشد.

آیت‌الله سیدی تأکید کرد: هرگونه تصمیم در این زمینه باید با نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود؛ چراکه غفلت و کوتاهی در برابر تهدیدات می‌تواند زمینه تسلط دشمن را فراهم کند.

نماینده مردم آذربایجان‌شرقی در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مردم در تجمعات، راهپیمایی‌ها و اجتماعات را از عوامل مؤثر در ناکامی دشمنان برای دستیابی به اهدافشان دانست و اظهار کرد: مقاومت و ایستادگی مردم موجب عقب‌نشینی دشمنان از دستیابی به اهداف مورد نظرشان شده است.

وی با انتقاد از رویکرد برخی سیاستمداران داخلی گفت: جای تعجب دارد که عده‌ای همواره نسخه عقب‌نشینی و فرار را تجویز می‌کنند و در جریان سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل، برای برگزاری نشست با دشمنان به وی فشار می‌آورند.

آیت‌الله سیدی با اشاره به اهداف دشمنان در قبال جمهوری اسلامی افزود: آنان جمهوری اسلامی را مانعی بزرگ در برابر ادامه حیات رژیم صهیونیستی می‌دانند و این مسئله ضرورت هوشیاری در برابر رویکردها و برنامه‌های دشمن را دوچندان می‌کند.

امام جمعه بناب همچنین با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران در مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی قدردانی کرد.