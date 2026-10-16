به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های نماز جمعه ساوه با اشاره به خطبه ۱۱۴ نهج‌البلاغه امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار کرد:فرصت‌های زندگی و نعمت‌های دنیوی پایدار نیستند و انسان باید پیش از پایان عمر، از فرصت‌های خود برای انجام اعمال نیک و فراهم‌کردن توشه آخرت بهره ببرد.

امام جمعه ساوه با بیان اینکه گاهی انسان در آستانه دستیابی به آرزوهای خود با پایان فرصت زندگی مواجه می‌شود، افزود: تأمل در ناپایداری دنیا، ضرورت پرهیز از دلبستگی افراطی به مال و مقام و توجه به ارزش‌های معنوی را یادآور می‌شود.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برجسته از ایمان، عفت، بصیرت، صبر و مسئولیت‌پذیری معرفی کرد و گفت: سیره حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که انسان مؤمن می‌تواند در دشوارترین شرایط نیز با تکیه بر باورهای دینی، مسیر حق و مسئولیت را ادامه دهد.

وی با اشاره به صبر و پایداری حضرت زینب(س) در حوادث عاشورا افزود: این بانوی بزرگوار در کنار تحمل مصائب، با آگاهی و تدبیر در حفظ پیام عاشورا نقش‌آفرینی کرد و نشان داد که ایمان می‌تواند زمینه‌ساز مقاومت و مدیریت شرایط بحرانی باشد.

امام جمعه ساوه با تأکید بر اینکه شناخت ریشه‌های استقامت ملت ایران مستلزم توجه به الگوهای دینی و تاریخی است، تصریح کرد: یاد و ذکر خدا، توکل همراه با تلاش و تدبیر و باور به معاد از مهم‌ترین راهکارهای ایمان‌محور برای مواجهه با بحران‌هاست.

وی گفت: جامعه پرستاری کشور در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و دیگر شرایط دشوار، فداکاری و تعهد خود را نشان داده است.

امام جمعه ساوه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط شغلی پرستاران افزود: قدردانی از تلاش‌های این قشر باید با شناخت دشواری‌های حرفه‌ای و رسیدگی به مطالبات برحق آنان همراه باشد چراکه حمایت از پرستاران به تقویت نظام سلامت و ارتقای امنیت و سلامت جامعه کمک می‌کند.