کشت موادمخدر تهدیدی برای جامعه است؛ضرورت صیانت از عفاف و بنیان خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امروز جمعه ۲۴ مهرماه در خطبه‌های نماز جمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین مفهوم تجارت سودآور و زیان‌بار انسان در دنیا پرداخت و با استناد به آیات قرآن کریم، انتخاب مسیر هدایت یا گمراهی را در سرنوشت نهایی انسان تعیین‌کننده دانست.

تجارت زیان‌بار؛ خرید گمراهی به بهای از دست دادن هدایت

شمسی‌فر با اشاره به آیه ۱۶ سوره بقره، به تبیین مفهوم انتخاب‌های انسان در مسیر زندگی پرداخت و اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «أُولَٰئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَیٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ» یعنی آنان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند؛ پس تجارتشان سودی نداشت و هدایت‌یافته نبودند.

وی با بیان اینکه این آیه تصویری روشن از یک معامله زیان‌بار ارائه می‌کند، افزود: انسان ممکن است سرمایه ارزشمند عمر خود را صرف مسیری کند که به‌جای سعادت، ایمان و هدایت، او را به سوی گناه، معصیت و دوری از حق سوق دهد. چنین انتخابی در حقیقت از دست دادن سرمایه‌ای گران‌بها در برابر چیزی است که سود و ماندگاری حقیقی ندارد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه با اشاره به آیه ۱۸ سوره بقره، عبارت قرآنی «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ» را یادآور شد و بر اهمیت شنیدن سخن حق، بیان حقیقت و دیدن مسیر هدایت تأکید کرد.

قرآن، نماز و انفاق؛ نشانه‌های تجارت پرسود

شمسی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود به آیه ۲۹ سوره فاطر اشاره کرد و گفت خداوند درباره کسانی که به کتاب الهی پایبندند، نماز را برپا می‌دارند و از آنچه روزی‌شان شده است، در نهان و آشکار انفاق می‌کنند، می‌فرماید «إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً یَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ». بر اساس این آیه، کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و از روزی الهی پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، به تجارتی امید دارند که هرگز کساد و نابود نمی‌شود.

وی با اشاره به پیام این آیه تصریح کرد: انسان مؤمن با ایمان، عبادت و انجام مسئولیت‌های دینی و اجتماعی، سرمایه عمر خود را در مسیری قرار می‌دهد که نتیجه آن تنها به دستاوردهای زودگذر دنیا محدود نیست، بلکه سعادت و پاداش اخروی را نیز در بر می‌گیرد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد تأکید کرد: تفاوت اساسی میان این دو تجارت در آن است که یک انسان عمر خود را در مسیر هدایت و نیکی هزینه می‌کند و در پی سعادت پایدار است، اما دیگری ممکن است فرصت زندگی را از دست بدهد و در برابر آن، زیان و شقاوت را برای خود رقم بزند.

روایت امیرالمؤمنین(ع) درباره دو گروه از مردم در دنیا

شمسی‌فر در ادامه، به کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه استناد کرد که در حکمت ۲۶۹، مردم را از نظر نوع نگاه و عملکردشان در دنیا به دو گروه تقسیم می‌کند. در این حکمت آمده است که «النَّاسُ فِی الدُّنْیَا عَامِلَانِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا لِلدُّنْیَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْیَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، یَخْشَی عَلَی مَنْ یَخْلُفُهُ الْفَقْرَ، وَیَأْمَنُهُ عَلَی نَفْسِهِ، فَیُفْنِی عُمُرَهُ فِی مَنْفَعَةِ غَیْرِهِ. وَعَامِلٌ عَمِلَ فِی الدُّنْیَا لِمَا بَعْدَهَا...»

وی بیان کرد: مضمون این سخن آن است که مردم در دنیا دو گروه‌اند؛ گروهی برای دنیا کار می‌کنند و چنان درگیر آن می‌شوند که آخرت را فراموش می‌کنند. آنان از فقر بازماندگان خود بیم دارند، اما نسبت به وضعیت خویش احساس آسودگی می‌کنند و در نتیجه، عمرشان را در راه منفعت دیگران صرف می‌کنند.

وی با توضیح این بخش از روایت، نسبت به غفلت از سرنوشت معنوی خود هشدار داد و گفت: گاهی انسان تمام تلاش و فرصت زندگی خود را صرف جمع‌آوری مال و تأمین آینده بازماندگان می‌کند، اما از انجام وظایف دینی و توجه به عاقبت خویش غافل می‌شود. در چنین شرایطی، باید از خود پرسید که آیا تلاش‌های ما تنها برای امور دنیوی است یا برای زندگی پس از مرگ نیز توشه‌ای فراهم می‌کنیم؟

عمر انسان نباید صرف منفعت دیگران و غفلت از آخرت شود

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در ادامه، با اشاره به بخش دیگری از حکمت ۲۶۹ نهج‌البلاغه، به گروه دوم مردم پرداخت؛ کسانی که در دنیا برای زندگی پس از آن تلاش می‌کنند و در کنار بهره‌مندی از مواهب دنیوی، آخرت خود را نیز در نظر دارند.

وی گفت: در ادامه این حکمت آمده است که «فَجَاءَهُ الَّذِی لَهُ مِنَ الدُّنْیَا بِغَیْرِ عَمَلٍ، فَأَحْرَزَ الْحَظَّیْنِ مَعًا، وَمَلَکَ الدَّارَیْنِ جَمِیعًا، فَأَصْبَحَ وَجِیهًا عِنْدَ اللَّهِ، لَا یَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً فَیَمْنَعُهُ». مفهوم این بخش آن است که سهم دنیوی چنین انسانی نیز به او می‌رسد و او هر دو بهره دنیا و آخرت را به دست می‌آورد؛ در پیشگاه خداوند آبرومند می‌شود و از خداوند حاجتی نمی‌خواهد مگر آنکه در چارچوب حکمت و اراده الهی، مورد توجه قرار گیرد.

شمسی‌فر با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسئولیت‌های دنیوی و اخروی خاطرنشان کرد: آموزه‌های دینی انسان را به ترک زندگی و مسئولیت‌های دنیوی دعوت نمی‌کنند، بلکه هشدار می‌دهند که دنیا نباید به هدف نهایی زندگی تبدیل شود و انسان را از یاد خدا، انجام واجبات و آماده‌شدن برای آخرت بازدارد.

یادآوری روز قیامت و مسئولیت انسان در برابر اعمال خود

وی همچنین با اشاره به آیات ۳۴ تا ۳۷ سوره عبس، یادآور شد که قرآن کریم تصویری از روز قیامت ارائه می‌کند که در آن، انسان از نزدیک‌ترین افراد خود فاصله می‌گیرد و هرکس چنان درگیر وضعیت خویش است که فرصت پرداختن به دیگری را ندارد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به پیام این آیات، بر ضرورت توجه انسان به مسئولیت فردی خود در برابر اعمال و انتخاب‌هایش تأکید کرد و گفت: هر فرد باید در کنار تلاش برای تأمین نیازهای خانواده و انجام مسئولیت‌های اجتماعی، از سرنوشت معنوی خود نیز غافل نشود؛ چراکه در نهایت، هرکس با نتیجه اعمال خویش روبه‌رو خواهد شد.

شمسی‌فر با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه زندگی، از نمازگزاران خواست مراقب باشند عمر و توانایی‌های خود را در چه مسیری هزینه می‌کنند و چه نوع تجارتی برای زندگی خود برمی‌گزینند؛ تجارتی که می‌تواند به هدایت و سعادت پایدار منتهی شود یا در نتیجه غفلت، به از دست رفتن سرمایه ارزشمند عمر بینجامد.

حضرت زینب(س)؛ الگوی صبر و پاسداری از حقیقت اسلام

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار را تبریک گفت و بر جایگاه برجسته این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام و نقش پرستاران در حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.

شمسی‌فر با اشاره به عظمت شخصیت حضرت زینب(س) اظهار کرد: جایگاه این بانوی بزرگ به اندازه‌ای است که پس از واقعه عاشورا، مسئولیت سنگین پاسداری از پیام نهضت امام حسین(ع) و رساندن حقیقت کربلا به جامعه بر دوش ایشان قرار گرفت.

وی با اشاره به شرایط امام سجاد(ع) در واقعه عاشورا افزود: بیماری آن حضرت، بنا بر مشیت الهی، مانع حضور ایشان در میدان نبرد شد و استمرار امامت پس از شهادت امام حسین(ع) به این ترتیب تحقق یافت. در این شرایط، حضرت زینب(س) مسئولیت بزرگی در همراهی با امام سجاد(ع)، مراقبت از بازماندگان واقعه کربلا و تبیین حقیقت قیام بر عهده گرفت.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر نقش حضرت زینب(س) در انتقال پیام عاشورا تصریح کرد: اگر امروز حقیقت کربلا و اهداف قیام امام حسین(ع) در حافظه تاریخی مسلمانان زنده مانده است، بخش مهمی از این ماندگاری به ایستادگی، روشنگری و خطبه‌های حضرت زینب(س) در کوفه و شام بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: حضرت زینب(س) در شرایطی دشوار و در برابر دستگاهی که می‌کوشید روایت خود را از واقعه عاشورا بر جامعه تحمیل کند، با شجاعت و روشنگری از حقیقت دفاع کرد و اجازه نداد پیام خون شهدای کربلا در هیاهوی تبلیغات دشمنان گم شود.

تبریک روز پرستار و تجلیل از تلاش‌های کادر درمان

شمسی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز پرستار به پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، تلاش‌های این قشر را در مراقبت از بیماران و خدمت‌رسانی به مردم ارزشمند دانست و اظهار کرد: پرستاران و کادر درمان در موقعیت‌های دشوار، از جمله دوران همه‌گیری کرونا و شرایط بحرانی، با مسئولیت‌پذیری و فداکاری در کنار بیماران ایستادند.

وی با اشاره به الگوگیری از سیره حضرت زینب(س) افزود: روحیه صبر، مسئولیت‌پذیری، توجه به رنج دیگران و ایستادگی در شرایط سخت، از ویژگی‌هایی است که در تلاش‌های پرستاران و کارکنان حوزه سلامت جلوه پیدا می‌کند.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد همچنین با یادآوری جان‌فشانی شماری از کارکنان حوزه سلامت در مسیر خدمت به مردم، از شهدای جامعه پزشکی و پرستاری یاد کرد و بر ضرورت قدردانی از خدمات این قشر تأکید داشت.

تأکید بر همبستگی با مردم فلسطین

شمسی‌فر با اشاره به روز بزرگداشت قربانیان نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم این سرزمین را محکوم کرد و گفت: وجود این رژیم منحوس پلید و این غده سرطانی بر اساس ترور، جنایت و بر اساس قتل است و ان‌شاءالله به زودی با حضور و ظهور امام زمان شاهد ریشه‌کنی این غده سرطانی باشیم.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین سال‌ها با خشونت و پیامدهای جنگ مواجه بوده‌اند، ابراز امیدواری کرد که با تحقق وعده الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج)، زمینه برقراری عدالت و پایان یافتن ظلم و ستم فراهم شود.

هشدار درباره پیامدهای کشت گیاهان مخدر

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تذکرات پیشین نماینده ولی‌فقیه در استان درباره کشت گیاهان ممنوعه و مورد استفاده در تولید مواد مخدر، اظهار کرد: این موضوع از جنبه‌های مختلف شرعی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای جامعه زیان‌بار است و نباید صرفاً از زاویه کسب درآمد به آن نگاه کرد.

شمسی‌فر با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان به نوع محصولی که کشت می‌کنند، افزود: زمین‌های کشاورزی ظرفیت ارزشمندی برای تأمین نیازهای کشور هستند و بهتر است این ظرفیت در مسیر تولید محصولات ضروری و مورد نیاز جامعه، از جمله گندم و سایر محصولات راهبردی، به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: انتخاب محصول باید با در نظر گرفتن منافع عمومی و نیازهای کشور انجام شود؛ چراکه گسترش کشت محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر می‌تواند در کنار پیامدهای شرعی، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

اعتیاد؛ تهدیدی برای جوانان و بنیان خانواده

شمسی‌فر با هشدار درباره پیامدهای اجتماعی مواد مخدر، اعتیاد را عاملی آسیب‌زا برای سلامت جوانان و استحکام خانواده‌ها دانست و تصریح کرد: گسترش اعتیاد می‌تواند توانایی جوانان برای ایفای نقش سازنده در جامعه را کاهش دهد و خانواده‌ها را با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه کند.

وی با اشاره به خانواده‌هایی که در اثر اعتیاد با بحران و فروپاشی روبه‌رو می‌شوند، خاطرنشان کرد: در این میان، کودکان و اعضای خانواده نیز از پیامدهای این آسیب اجتماعی متضرر می‌شوند؛ ازاین‌رو، درآمد حاصل از چنین فعالیت‌هایی نباید بدون توجه به آثار انسانی و اجتماعی آن ارزیابی شود.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد افزود: کسانی که با انگیزه کسب سود به فعالیت‌های مرتبط با تولید مواد مخدر روی می‌آورند، باید به این مسئله توجه کنند که آثار تصمیم آنان ممکن است فراتر از زندگی شخصی‌شان باشد و آسیب‌های آن به جوانان، خانواده‌ها و کل جامعه گسترش پیدا کند.

ضرورت توجه به امنیت غذایی و استقلال اقتصادی کشور

وی در ادامه، با اشاره به اهمیت تولید محصولات اساسی کشاورزی، نسبت به پیامدهای کاهش تولید محصولات مورد نیاز کشور هشدار داد و گفت: بی‌توجهی به تولید محصولات راهبردی می‌تواند وابستگی به واردات را افزایش دهد و امنیت غذایی را با چالش مواجه کند.

شمسی‌فر با تأکید بر مسئولیت اجتماعی کشاورزان اظهار کرد: بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی باید در چارچوب قوانین و با توجه به منافع عمومی صورت گیرد و تصمیم‌های اقتصادی نباید به بهای افزایش آسیب‌های اجتماعی یا تضعیف توان تولیدی کشور تمام شود.

نقش دشمن در گسترش کشت مواد مخدر از نگاه امام‌جمعه موقت خرم‌آباد

حجت‌الاسلام شمسی‌فر با اشاره به ابعاد امنیتی گسترش کشت گیاهان مورد استفاده در تولید مواد مخدر اظهار کرد: باید نسبت به پشت‌پرده این موضوع هوشیار بود؛ چراکه دشمن می‌تواند از گسترش مواد مخدر به‌عنوان ابزاری برای ضربه زدن به جامعه، جوانان و امنیت کشور استفاده کند.

وی با اشاره به حضور آمریکا در افغانستان به بهانه مبارزه با مواد مخدر، تاکید کرد که پس از این حضور، کشت و تولید مواد مخدر افزایش یافت و این مسئله را نشانه‌ای از ضرورت بررسی نقش و اهداف قدرت‌های خارجی در این حوزه دانست.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد تأکید کرد: ممکن است فردی آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیری حرکت کند که نتیجه آن تأمین اهداف دشمن باشد. کشاورزی که به کشت گیاهان مخدر روی می‌آورد، باید بداند که پیامدهای این اقدام می‌تواند به اعتیاد جوانان، فروپاشی خانواده‌ها و تضعیف امنیت اجتماعی منجر شود.

شمسی‌فر با بیان اینکه افراد باید به‌جای قرار گرفتن در مسیر آسیب‌رسانی به جامعه، در جهت حفظ سلامت و امنیت کشور گام بردارند، از مسئولان، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی خواست درباره پیامدهای این پدیده آگاهی‌بخشی کنند و برای جلوگیری از گسترش کشت‌های غیرمجاز برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

مطالبه اقدام هماهنگ از مسئولان و نهادهای فرهنگی

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای کشت گیاهان مخدر، خواستار همکاری مسئولان، نهادهای فرهنگی، دستگاه‌های مرتبط و فعالان حوزه کشاورزی برای پیشگیری از گسترش این پدیده شد.

شمسی‌فر تصریح کرد: مقابله با این آسیب نیازمند آگاهی‌بخشی و برنامه‌ریزی است تا کشاورزان از پیامدهای شرعی، قانونی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم‌های خود آگاه باشند و ظرفیت زمین‌های کشاورزی در مسیر تأمین نیازهای جامعه به کار گرفته شود.

زندگی عفیفانه نقشه خدا و قرآن است

حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت زندگی عفیفانه، عفاف و حجاب اظهار کرد: اصلاً دین برای این آمده، قرآن برای این آمده و پیغمبران برای این آمده‌اند که انسان زندگی پاک و عفیفانه‌ای داشته باشد؛ این نقشه پیغمبران و نقشه خداست.

وی افزود: در مقابل، شیاطین به دنبال این هستند که زندگی عفیفانه را از بین ببرند. یکی از موضوعاتی که دشمن همیشه انگشت روی آن گذاشته، بحث پوشش و حجاب بانوان و دختران مسلمان است؛ اینکه این پوشش را بردارند.

حجاب؛ موضوع مورد توجه دشمن

شمسی‌فر با اشاره به آنچه تلاش دشمن برای تغییر وضعیت حجاب در جامعه خواند، گفت: در گفت‌وگوها و نوشته‌های دشمنان نیز به این موضوع پرداخته شده است. بعضی از نظریه‌پردازان آن‌ها گفته‌اند اگر می‌خواهید ایران را نابود کنید و ایران را شکست دهید، باید حجاب را از سر دختران و زنان بردارید.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد تأکید کرد: زندگی عفیفانه، نقشه خدا و قرآن است و در مقابل، زندگی همراه با بی‌حجابی و رواج بی‌حجابی و بدحجابی، از نگاه ما در مسیر نقشه دشمن و شیاطین قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به نگرانی‌های خود درباره پیامدهای اجتماعی این وضعیت افزود: نمونه‌های فراوانی وجود دارد که این وضعیت باعث شده خانواده‌هایی از هم بپاشند؛ بنابراین لازم است هم مسئولان و هم مردم به این موضوع توجه داشته باشند.

ضرورت نظارت بر وضعیت تفرجگاه‌ها

شمسی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود، با خطاب قرار دادن مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، بر ضرورت نظارت بر تفرجگاه‌ها تأکید کرد و گفت: نکته دیگر، نظارت بر تفرجگاه‌هاست. مسئولان عزیز و کسانی که مسئولیتی دارند، توجه داشته باشند که وضعیت بعضی از تفرجگاه‌ها مطلوب نیست و انسان نسبت به آینده این وضعیت نگران است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان مربوطه نسبت به این موضوع دقت بیشتری داشته باشند و برای بهبود وضعیت تفرجگاه‌ها و رسیدگی به نگرانی‌های مطرح‌شده اقدام کنند.

انتقاد از محدودیت حجاب برای دختران مسلمان

شمسی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان کشوری مسلمان و دارای اکثریت شیعه است، اظهار کرد: متأسفانه در کشور آذربایجان، کشور مسلمان و اکثریت شیعه، دختران و بانوان را نمی‌گذارند باحجاب تحصیل کنند.

وی با انتقاد از رویکرد دولت جمهوری آذربایجان در این زمینه، گفت: این دولت مانع حضور دختران مسلمان با روسری در محیط‌های آموزشی می‌شود.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد در بخشی از سخنان خود با اشاره به پوشش مذهبی یهودیان گفت: یهودی باید با آن کلاه و عرق‌چینش بیاید بنشیند سر میز، اما دختر مسلمان حق نداشته باشد با روسری بیاید بنشیند.

شمسی‌فر در ادامه با انتقاد از سیاست‌های مورد اشاره، ابراز امیدواری کرد جوانان جمهوری آذربایجان با ایمان و شجاعت از احکام دینی دفاع کنند و گفت: ان‌شاءالله امیدوارم که جوانان آذربایجان با شجاعت، باایمان و باصلابت بایستند پای احکام الهی و این قانون را لغو کنند.

قدردانی از نوجوانان دغدغه‌مند در عرصه جهاد تبیین

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد، در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فعالیت گروهی از نوجوانان و دختران جوان در عرصه جهاد تبیین، از دغدغه‌مندی آنان برای آگاهی‌بخشی به جامعه قدردانی کرد و خواستار توجه مردم به اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف شد.

شمسی‌فر با اشاره به دیدار و مشاهده فعالیت گروه‌هایی از نوجوانان اظهار کرد: برخی از نوجوانان عزیز گروه‌هایی تشکیل داده بودند و ما فعالیت آن‌ها را دیدیم؛ دختران نوجوان و جوانی که با وجود سن کم، دغدغه‌مند هستند و برای جهاد تبیین تلاش می‌کنند.

صرفه‌جویی در آب، برق و گاز؛ مسئولیتی همگانی

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با اشاره به مطالبه این نوجوانان برای صرفه‌جویی در مصرف منابع انرژی و آب خطاب به مردم گفت: اسراف نکنید؛ در آب، برق و گاز صرفه‌جویی کنید و با درست مصرف کردن، به مسئولان برای عبور از شرایط موجود کمک کنید.

شمسی‌فر با بیان اینکه اسراف در آموزه‌های دینی مورد نهی قرار گرفته است، تأکید کرد: پرهیز از اسراف یک تکلیف است و مردم می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف، در مدیریت منابع و کاهش فشار بر کشور نقش داشته باشند.

تبریک روز عقیدتی به نیروهای نظامی و ارتش

شمسی‌فر در بخش دیگری از سخنان خود، روز عقیدتی نیروهای نظامی و ارتش را به فعالان این حوزه تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در زمینه تأمین امنیت و آموزش معارف دینی قدردانی کرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و برگزاری کلاس‌های عقیدتی اظهار کرد: نیروهای نظامی و ارتش در حوزه امنیت تلاش‌های ارزشمندی انجام می‌دهند و در کنار آن، برگزاری کلاس‌ها و برنامه‌های عقیدتی نیز برای آشنایی نیروها با معارف، ارزش‌ها و اخلاق اسلامی اهمیت دارد.

امام‌جمعه موقت خرم‌آباد با قدردانی از کسانی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، ابراز امیدواری کرد تلاش‌های آنان در زمینه آشنایی نیروهای نظامی با آموزه‌های دینی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی مورد قبول پروردگار متعال قرار گیرد.