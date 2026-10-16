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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

واکنش حماس به حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری به فلسطینی‌ها

واکنش حماس به حملات شهرک‌نشینان در کرانه باختری به فلسطینی‌ها

حماس اعلام کرد که حملات گسترده شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست به روستاهای کرانه باختری اشغالی که با حمایت و مشارکت مستقیم ارتش اشغالگر انجام می‌شود نشان ‌دهنده تشدید خطرناک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که حملات گسترده شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست به روستاهای کرانه باختری اشغالی که با حمایت و مشارکت مستقیم ارتش اشغالگر انجام می‌شود و با ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، حمله به کشاورزان و زیتون‌چینان فلسطینی، تخریب اموال آنان و آتش زدن سازمان‌ یافته درختان زیتون همراه است، نشان ‌دهنده تشدید خطرناک سیاستی است که حضور فلسطینی ها در سرزمین خود را هدف قرار داده و در حد پاکسازی قومی است.

حماس بیان کرد: تازه‌ترین نمونه این حملات امروز در روستای ابوفلاح در نزدیکی رام‌الله رخ داد و این اقدامات در برابر دیدگان جامعه جهانی انجام می‌شود. این حملات اقدامات فردی یا خارج از کنترل نیست، بلکه جنایاتی سازمان‌ یافته است که کابینه و ارتش اشغالگر از آن حمایت می‌کنند و شهرک‌نشینان را به عنوان خط مقدم اجرای طرح‌های خود به کار می‌گیرند.

این جنبش اعلام کرد که هدف از این اقدامات، تحمیل طرح‌های الحاق و کوچاندن فلسطینی ها، تصرف اراضی، جدا کردن شهرها و روستاهای فلسطینی از یکدیگر، نابودی مؤلفه‌های زندگی و تثبیت کنترل رژیم اشغالگر بر کرانه باختری است؛ طرحی که در نهایت به دنبال تخلیه این منطقه از ساکنان فلسطینی، راندن آنان از سرزمین خود و شکستن پایداری و ایستادگی ملت فلسطین است.

حماس بیان کرد: صحنه‌های آتش زدن درختان زیتون در برابر چشمان صاحبان آنها و حمله به کشاورزانی که برای برداشت محصول زمین‌های خود و تأمین منبع معیشت خانواده‌هایشان تلاش می‌کنند، ماهیت این حملات سازمان‌ یافته را آشکار می‌کند. پایبندی ملت فلسطین به سرزمین خود و پایداری آنان در برابر طرح‌های کوچ اجباری و شهرک‌سازی، مانع اصلی در برابر طرح‌های استعماری این رژیم است.

حماس در پایان از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری این جنایات اقدام کنند.

این جنبش همچنین خواستار اعمال تحریم‌های فراگیر و بازدارنده علیه این رژیم و شهرک‌نشینان، فعال‌سازی سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی و پیگرد عاملان این اقدامات شد و تاکید کرد این ضرورت در شرایطی دوچندان شده که برخی مقامات اشغالگر به صورت علنی خواستار ارتکاب جنایت‌های جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه می‌شوند.

کد مطلب 6979518

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