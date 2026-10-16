به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حماس، جنبش مقاومت اسلامی حماس اعلام کرد که حملات گسترده شهرک‌نشینان مسلح صهیونیست به روستاهای کرانه باختری اشغالی که با حمایت و مشارکت مستقیم ارتش اشغالگر انجام می‌شود و با ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، حمله به کشاورزان و زیتون‌چینان فلسطینی، تخریب اموال آنان و آتش زدن سازمان‌ یافته درختان زیتون همراه است، نشان ‌دهنده تشدید خطرناک سیاستی است که حضور فلسطینی ها در سرزمین خود را هدف قرار داده و در حد پاکسازی قومی است.

حماس بیان کرد: تازه‌ترین نمونه این حملات امروز در روستای ابوفلاح در نزدیکی رام‌الله رخ داد و این اقدامات در برابر دیدگان جامعه جهانی انجام می‌شود. این حملات اقدامات فردی یا خارج از کنترل نیست، بلکه جنایاتی سازمان‌ یافته است که کابینه و ارتش اشغالگر از آن حمایت می‌کنند و شهرک‌نشینان را به عنوان خط مقدم اجرای طرح‌های خود به کار می‌گیرند.

این جنبش اعلام کرد که هدف از این اقدامات، تحمیل طرح‌های الحاق و کوچاندن فلسطینی ها، تصرف اراضی، جدا کردن شهرها و روستاهای فلسطینی از یکدیگر، نابودی مؤلفه‌های زندگی و تثبیت کنترل رژیم اشغالگر بر کرانه باختری است؛ طرحی که در نهایت به دنبال تخلیه این منطقه از ساکنان فلسطینی، راندن آنان از سرزمین خود و شکستن پایداری و ایستادگی ملت فلسطین است.

حماس بیان کرد: صحنه‌های آتش زدن درختان زیتون در برابر چشمان صاحبان آنها و حمله به کشاورزانی که برای برداشت محصول زمین‌های خود و تأمین منبع معیشت خانواده‌هایشان تلاش می‌کنند، ماهیت این حملات سازمان‌ یافته را آشکار می‌کند. پایبندی ملت فلسطین به سرزمین خود و پایداری آنان در برابر طرح‌های کوچ اجباری و شهرک‌سازی، مانع اصلی در برابر طرح‌های استعماری این رژیم است.

حماس در پایان از جامعه جهانی، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواست مسئولیت‌های خود را بر عهده گرفته و برای توقف فوری این جنایات اقدام کنند.

این جنبش همچنین خواستار اعمال تحریم‌های فراگیر و بازدارنده علیه این رژیم و شهرک‌نشینان، فعال‌سازی سازوکارهای بین‌المللی پاسخگویی و پیگرد عاملان این اقدامات شد و تاکید کرد این ضرورت در شرایطی دوچندان شده که برخی مقامات اشغالگر به صورت علنی خواستار ارتکاب جنایت‌های جنگی علیه غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه می‌شوند.