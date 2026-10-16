اولویت منابع ارزی باید تأمین نیازهای ضروری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با تبریک سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، به تبیین جایگاه این بانوی بزرگ اسلام، ضرورت حمایت از جامعه پرستاری، تحولات امنیتی منطقه و الزامات مدیریت اقتصادی کشور در شرایط فشار و تقابل پرداخت.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب کبری(س) در حوادث پس از واقعه عاشورا اظهار کرد: حضرت زینب(س) صرفاً بانویی داغ‌دیده نبود، بلکه نماد مدیریت مقتدرانه بحران و قله زیست مؤمنانه به شمار می‌رود. مدیریت ایشان پس از عاشورا، در شرایطی که مصیبت‌ها و حوادث سهمگین می‌توانست هر انسانی را از پای درآورد، جلوه‌ای شگفت‌انگیز از ایمان، توکل و استقامت بود.

امام جمعه ابهر، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و پایان دادن به قراردادهای ناپایدار و کوتاه‌مدت را از جمله ضرورت‌های حمایت از جامعه پرستاری برشمرد و افزود: جامعه‌ای که قدردان مدافعان سلامت خود باشد، در برابر بحران‌ها از توان و استقامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

مرادپور با اشاره به جمله ماندگار «ما رأیتُ إلّا جمیلاً» از حضرت زینب(س) افزود: این سخن، بیانگر جهان‌بینی عمیق و ایمان استوار آن حضرت است؛ ایمانی که حتی در برابر بزرگ‌ترین مصیبت‌ها نیز شکست نمی‌خورد. زینبی زیستن یعنی حفظ عزت و پایداری روح ایمان در برابر سخت‌ترین طوفان‌های زندگی.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه نام‌گذاری سالروز میلاد حضرت زینب(س) به‌عنوان روز پرستار، یادآور پیوند عمیق میان ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت به انسان‌هاست، بر ضرورت الگوبرداری از سیره این بانوی بزرگ در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای تأکید کرد.

مرادپور در ادامه، پرستاری را فراتر از یک شغل یا جایگاه استخدامی دانست و اظهار کرد: پرستاران تنها مراقبان سلامت جسم نیستند، بلکه در دشوارترین شرایط، نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه ایفا می‌کنند و حمایت از حقوق آنان، بخشی از صیانت از زیرساخت‌های سلامت و امنیت اجتماعی کشور است.

وی با اشاره به فداکاری پرستاران در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از ایثار پرستاران تجلیل کرد، اما مطالبات برحق و انباشته آنان را نادیده گرفت. قدردانی واقعی از این قشر باید در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی مسئولان نمایان شود.

امام جمعه ابهر، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، جبران کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و پایان دادن به قراردادهای ناپایدار و کوتاه‌مدت را از جمله ضرورت‌های حمایت از جامعه پرستاری برشمرد و افزود: جامعه‌ای که قدردان مدافعان سلامت خود باشد، در برابر بحران‌ها از توان و استقامت بیشتری برخوردار خواهد بود.

دعوت به مشارکت در بازسازی صحن حضرت زینب(س) در کربلا

مرادپور همچنین با اشاره به ضرورت توسعه امکانات رفاهی و خدماتی برای زائران عتبات عالیات، از مردم برای مشارکت در بازسازی صحن حضرت زینب کبری(س) در کربلای معلی دعوت کرد.

وی با بیان اینکه در ایام اربعین، تأمین امکانات مناسب برای اسکان و پذیرایی از زائران اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: مردم می‌توانند متناسب با توان مالی خود در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند.

وی با اشاره به تجربه توسعه فضاهای خدماتی در حرم مطهر علوی در نجف اشرف، ابراز امیدواری کرد که مشارکت خیران و مردم در بازسازی صحن حضرت زینب(س) نیز زمینه خدمت‌رسانی بهتر به زائران را فراهم کند.

تحولات منطقه و تغییر معادلات بازدارندگی

امام جمعه ابهر در بخش دیگری از سخنان خود، تحولات غرب آسیا و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: منطقه در یکی از مقاطع حساس و تعیین‌کننده تاریخی خود قرار دارد و تحولات نظامی و سیاسی آن، محاسبات بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

مرادپور با طرح این پرسش که آیا افزایش حضور نظامی آمریکا نشانه قدرت است یا بازتاب بن‌بست‌های راهبردی، بر ضرورت تحلیل دقیق شرایط میدانی و پیامدهای امنیتی تحولات جاری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی افزود: هرگونه اختلال در تردد کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در این گذرگاه حیاتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی و اقتصاد کشورها به همراه داشته باشد.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه آمریکا در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد هزینه بسیاری از درگیری‌ها را بر دوش دیگران قرار دهد و خود از پیامدهای اقتصادی و افزایش قیمت انرژی منتفع شود، اظهار کرد: تحولات کنونی منطقه می‌تواند این معادلات را با چالش مواجه کند و هزینه‌های درگیری را برای طرف‌های مختلف افزایش دهد.

وی همچنین با اشاره به آنچه تغییر در رویکرد نظامی جمهوری اسلامی ایران و حرکت به سمت بازدارندگی فعال خواند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست و از گسترش درگیری‌ها استقبال نمی‌کند، اما در برابر تهدیدها و خطاهای محاسباتی دشمن، پاسخ مقتضی خواهد داد.

مرادپور با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق و حاکمیت ملی ایران، آینده منطقه را وابسته به اراده ملت‌ها، قدرت بازدارندگی و توانایی مدیریت تحولات دانست.

اقتصاد ایران تحت فشار است، اما فروپاشیده نیست

مرادپور در ادامه، با انتقاد از تبلیغات مربوط به فروپاشی اقتصادی ایران اظهار کرد: اقتصاد کشور تحت فشارهای سنگین تحریم‌ها و شرایط جنگی قرار دارد، اما نباید فشار اقتصادی را با فروپاشی اقتصادی یکسان دانست.

وی با اشاره به فعالیت برخی واحدهای تولیدی با بخشی از ظرفیت اسمی خود گفت: فعالیت یک کارخانه با ۴۰ درصد ظرفیت، نشان‌دهنده فشار بر تولید است، اما به‌خودی‌خود به معنای نابودی زیرساخت‌های تولید نیست. در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، امکان افزایش ظرفیت تولید این واحدها باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور نیازمند تغییر در شیوه‌های مدیریتی است، خاطرنشان کرد: در میدان جنگ نمی‌توان با قوانین و بروکراسی دوران صلح حکمرانی کرد. اقتصاد کشور در شرایط فشار و تقابل، به فرماندهی واحد، تصمیم‌گیری سریع و آرایش متناسب با وضعیت اضطراری نیاز دارد.

وی افزود: آرایش جنگی در اقتصاد به معنای ایجاد لایه‌های جدید بوروکراسی نیست، بلکه باید به ایجاد سازوکار فرماندهی یکپارچه، تعیین اختیارات روشن، تقسیم مسئولیت و پاسخ‌گویی شفاف منجر شود.

مرادپور یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط کنونی را اولویت‌بندی دقیق منابع ارزی دانست و گفت: در شرایط محدودیت منابع، تخصیص ارز باید بر اساس نیازهای واقعی کشور و با اولویت تأمین کالاهای اساسی، نیازهای ضروری و پشتیبانی از تولید داخلی انجام شود.

وی با انتقاد از تخصیص منابع محدود به واردات کالاهای لوکس اظهار کرد: اگر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی نیز باید متناسب با همین شرایط باشد و منابع موجود به نیازهای حیاتی اختصاص یابد.

امام جمعه ابهر همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای تولید و مهار ناترازی‌های بانکی را از دیگر اولویت‌های اقتصادی کشور برشمرد و بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع مالی برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از تشدید مشکلات اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با فشارهای اقتصادی به تصمیم‌های منسجم و متناسب با شرایط نیاز دارد، افزود: حفظ توان تولیدی کشور، مدیریت صحیح منابع و کاهش موانع اداری می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

پیامدهای اقتصادی جنگ به ایران محدود نمی‌شود

مرادپور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها محدود به یک کشور نیست، گفت: افزایش هزینه‌های انرژی و اختلال در تجارت بین‌المللی می‌تواند اقتصاد کشورهای مختلف، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: همان‌گونه که اقتصاد ایران از تحریم‌ها و شرایط جنگی تأثیر می‌پذیرد، دیگر اقتصادهای جهان نیز در برابر پیامدهای اختلال در بازار انرژی و زنجیره‌های تأمین مصون نیستند.

امام جمعه ابهر با رد ادعاهای مطرح‌شده درباره فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران، بر ضرورت حفظ اعتماد عمومی، تقویت تولید داخلی، مدیریت هوشمندانه منابع و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط بحرانی تأکید کرد.

مرادپور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مردم و مسئولان در عبور از شرایط دشوار، خاطرنشان کرد: مقابله با فشارهای خارجی، مستلزم مدیریت کارآمد، اولویت‌بندی نیازهای کشور، حمایت از تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است.