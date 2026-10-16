به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان ریگان، با اشاره به تحولات سیاسی و نظامی منطقه، مسائل بین‌المللی و آسیب‌های اجتماعی شهرستان، بر ضرورت هوشیاری در برابر تحولات منطقه‌ای و رسیدگی جدی به مشکلات اجتماعی تأکید کرد.

تحولات آمریکا و معادلات منطقه‌ای

عباس‌زاده، با اشاره به انتخابات آمریکا و تحولات جنگ، بر اهمیت بررسی تحولات سیاسی و نظامی در کنار یکدیگر تأکید کرد و گفت: تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط میدانی و سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات یمن اظهار کرد: یمن از محورهای مهم تحولات منطقه غرب آسیاست و کشورهای غربی توجه ویژه‌ای به تحولات این کشور دارند.

امام جمعه ریگان با اشاره به مداخله کشورهای غربی در مسائل منطقه، بر اهمیت توجه به شرایط کشورهای منطقه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد بحران‌های پیش‌آمده در غرب آسیا در آینده نزدیک خاتمه یابد.

وی همچنین به موضوع دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و آن را از موضوعات مهم در عرصه تحولات بین‌المللی دانست.

ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی در ریگان

عباس‌زاده، در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آسیب‌های اجتماعی شهرستان ریگان، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به این مسائل و تلاش برای پیشگیری از گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع مصرف مشروبات الکلی، این مسئله را از جمله موضوعات نیازمند رسیدگی دانست و خواستار برخورد قانونی دستگاه قضایی با تخلفات مرتبط شد.

امام جمعه ریگان با تأکید بر اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است، اظهار داشت: رسیدگی به این مسائل باید با جدیت دنبال شود تا زمینه کاهش ناهنجاری‌ها و تقویت سلامت اجتماعی در شهرستان فراهم شود.

نقش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در تأمین امنیت

امام جمعه ریگان با اشاره به تغییرات صورت‌ گرفته در مجموعه نیروی انتظامی بر اهمیت نقش این مجموعه در تأمین امنیت، حفظ نظم عمومی و رسیدگی به مسائل اجتماعی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تنها با اقدامات مقطعی امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت پیگیری مستمر مشکلات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های انتظامی، قضایی و سایر نهادهای مسئول تأکید کرد.

عباس‌زاده، همچنین برخورد قانونی با تخلفات و توجه به مسائل اجتماعی شهرستان را از موضوعات مهمی دانست که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی در پایان بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفظ امنیت عمومی و ایجاد آرامش در شهرستان ریگان تأکید کرد.