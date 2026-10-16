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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

مولوی آتش‌زبان: حذف حجاب به بهانه سکولاریسم تجربه‌ای شکست‌خورده است

مولوی آتش‌زبان: حذف حجاب به بهانه سکولاریسم تجربه‌ای شکست‌خورده است

جاسک - امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک با انتقاد از سیاست‌های سکولار در جمهوری آذربایجان، ممانعت از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس را نشانه تناقض ادعای آزادی با محدودکردن باورهای دینی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی آرمان آتش‌زبان امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با اشاره به وضعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: حذف حجاب به بهانه سکولاریسم تجربه‌ای شکست خورده است و باید از تجربه‌های گذشته عبرت گرفت.

وی با انتقاد از سیاست‌های سکولار در جمهوری آذربایجان و ممانعت از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس این کشور، گفت: آنچه امروز به نام سکولاریسم بر مسلمانان تحمیل می‌شود، آزادی نیست بلکه انتقال استبداد از عرصه سیاست به حوزه وجدان و ایمان افراد است.

امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک با بیان اینکه سکولاریسم مدعی آزادی است اما در برابر احکام اسلامی موضع می‌گیرد، افزود: این رویکرد تناقض درونی چنین جریانی را آشکار می‌کند.

آتش‌زبان همچنین با انتقاد از آنچه آزادی غربی خواند، به جریان‌های فمینیستی اشاره کرد و گفت: این جریان‌ها در عمل به نمایش‌ گذاشتن زن را دنبال می‌کنند و جوامع مسلمان به خوبی از این واقعیت آگاه هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودسازی اینترنت بین‌الملل در جمهوری آذربایجان این اقدام را رویه‌ای مشترک میان زورگویان جهان برای پنهان‌کردن اعتراضات مردمی و عادی جلوه‌دادن شرایط دانست.

کد مطلب 6979522

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