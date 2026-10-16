عبادی: جنگ فرهنگی بنیان خانواده و هویت دینی را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند، با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی جامعه، اظهار کرد: فرهنگ عاشورا و سیره اهل‌بیت (ع) از مهم‌ترین پشتوانه‌های ملت ایران برای عبور از دشواری‌ها و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان بوده است.

وی با بیان اینکه دشمنان برای تغییر هویت فرهنگی جامعه از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی بهره می‌گیرند، افزود: ترویج سبک زندگی مغایر با ارزش‌های اسلامی و دور کردن جامعه از باورهای دینی، بخشی از این تلاش‌هاست؛ ازاین‌رو خانواده‌ها باید در انتخاب الگوهای فرهنگی و محتوای دریافتی فرزندان خود هوشیار باشند.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به نقش رسانه‌های خارجی، به‌ویژه رسانه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی، در ترویج برخی الگوهای فرهنگی، تصریح کرد: حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه نیازمند آگاهی خانواده‌ها و توجه جدی به تربیت نسل جوان است.

حجت‌الاسلام عبادی در ادامه با اشاره به حمله به مدرسه میناب و کشته شدن دانش‌آموزان، از سکوت برخی جریان‌های خارجی در برابر این حادثه و حمله به مراکز آموزشی انتقاد کرد.

وی همچنین با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی درباره تحولات داخلی ایران گفت: پیش‌بینی‌هایی که از تغییر شرایط کشور در مدتی کوتاه حکایت داشت، محقق نشد و این مسئله نشان داد که دشمنان شناخت دقیقی از جامعه ایران و جایگاه باورهای دینی در میان مردم ندارند.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ عاشورا و سیره اهل‌بیت (ع) به نسل جوان، اظهار کرد: آشنایی جوانان با هویت دینی و فرهنگی خود می‌تواند قدرت تشخیص آنان را در مواجهه با تبلیغات رسانه‌ای و جنگ نرم افزایش دهد.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه پیامدهای جنگ فرهنگی فراتر از تغییر ظواهر و پوشش افراد است، گفت: تضعیف ایمان، آسیب دیدن روابط خانوادگی، افزایش اضطراب و کاهش اعتماد و همبستگی اجتماعی از جمله پیامدهایی است که می‌تواند جامعه را در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر کند.

تأکید بر مراقبت از رفتار و اصلاح عادت‌های نادرست

حجت‌الاسلام عبادی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، تقوا و مراقبت از رفتار را از الزامات زندگی دینی دانست و اظهار کرد: گرفتار شدن در گناهان بزرگ معمولاً به‌صورت ناگهانی اتفاق نمی‌افتد، بلکه ممکن است از رفتارهای کوچک آغاز شود و با تکرار، به عادت تبدیل شود.

وی با تأکید بر تأثیر دوستان و همنشینان بر رفتار افراد، افزود: انتخاب نادرست دوستان و بی‌توجهی به زمینه‌های شکل‌گیری رفتارهای ناپسند می‌تواند انسان را به سمت عادت‌های زیان‌بار سوق دهد.

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با اشاره به محدود بودن فرصت عمر، بر ضرورت پرهیز از به تعویق انداختن توبه و اصلاح رفتار تأکید کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار را تبریک گفت و از خدمات پرستاران، به‌ویژه در دوران جنگ، قدردانی کرد.

حجت‌الاسلام عبادی همچنین با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، ارتباط مستمر خانواده‌ها با مدارس را ضروری دانست و گفت: تربیت فرزندان مسئولیتی مشترک است و والدین نباید این مسئولیت را صرفاً به مدرسه واگذار کنند، بلکه باید با معلمان در ارتباط باشند و مسائل تحصیلی و تربیتی فرزندان خود را پیگیری کنند.