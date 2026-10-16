حمایت از پرستاران باید با اقدامات عملی همراه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی، در گفتگو با رادیو تهران، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، گفت: بهبود شرایط معیشتی، تسهیل دسترسی به مسکن و حمل‌ونقل و توجه به سلامت روان پرستاران، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حرفه پرستاری اظهار کرد: سال‌ها در حوزه بالینی و بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) فعالیت داشتم و پس از آن نیز مدیریت کلینیک بیمارستان لبافی‌نژاد را بر عهده گرفتم؛ بنابراین، با دشواری‌های این حرفه و مسئولیت سنگین پرستاران از نزدیک آشنا هستم.

نجفی با بیان اینکه میان مسئولیت سنگین پرستاران و میزان حمایت‌های صورت‌گرفته از آنان فاصله وجود دارد، افزود: پرستاران با جان انسان‌ها سروکار دارند، اما نگرانی‌های معیشتی، فشار شیفت‌های کاری و خستگی مداوم می‌تواند شرایط خدمت‌رسانی را برای آنان دشوارتر کند. هزینه مسکن و سایر مخارج زندگی در کلان‌شهر تهران نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد می‌کند.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت پرستاران با تمام توان از بیماران مراقبت کنند، اما خودشان از شرایط زندگی مناسب و باکیفیت برخوردار نباشند. حمایت از این قشر باید متناسب با مسئولیت حساس آنان باشد و به اقدامات عملی محدود نشود.

نجفی با اشاره به حدود اختیارات مدیریت شهری در حوزه پرستاری گفت: استخدام نیرو و پرداخت‌های بیمارستانی عمدتاً در حیطه مسئولیت وزارت بهداشت و دستگاه‌های مرتبط قرار دارد، اما مدیریت شهری می‌تواند در چارچوب وظایف قانونی خود، برای بهبود شرایط رفاهی و شهری پرستاران و پیگیری مطالبات آنان اقدام کند.

وی با اشاره به جلسات خود با سازمان نظام پرستاری افزود: در این نشست‌ها، پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری در راستای رفع مشکلات پرستاران مطرح شده است. یکی از این موضوعات، مسئله مسکن است که در همین زمینه، مشکلات تعاونی مسکن پرستاران در منطقه ۲۲ را پیگیری می‌کنیم تا ظرفیت‌های موجود برای کمک به حل مسائل آنان بررسی شود.

عضو هیئت‌ رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، مشکلات تردد پرستاران را از دیگر موضوعات قابل پیگیری دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر تهران، در چارچوب اختیارات مدیریت شهری، برای کاهش مشکلات رفت‌وآمد این قشر اقدام کنیم.

نجفی با اشاره به برنامه خود از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران برای بازدیدهای میدانی از بیمارستان‌ها گفت: در این بازدیدها، با پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان مراکز درمانی گفت‌وگو می‌کنیم و مسائل و مشکلات آنان را در چارچوب وظایف و اختیارات شورا پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به مسئله کمبود پرستار اظهار کرد: موضوع جذب نیروی پرستاری مستقیماً در چارچوب وظایف شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری قرار نمی‌گیرد، اما وزارت بهداشت باید هم برای جذب پرستاران جدید اقدام جدی داشته باشد و هم برنامه مشخصی برای حفظ نیروهای موجود تدوین کند.

نجفی افزود: متأسفانه برخی پرستاران به دلیل مشکلات موجود، پس از مدتی از کار خود استعفا می‌دهند و به کشورهای دیگر، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، مهاجرت می‌کنند. اگر برای حفظ نیروهای متخصص برنامه‌ریزی نشود، ممکن است در آینده با مشکلات بیشتری در این حوزه مواجه شویم.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر مسئولیت مشترک دستگاه‌های مرتبط در این زمینه گفت: پرداخت‌های منظم و منصفانه، برنامه‌ریزی مؤثر برای شیفت‌های کاری و حمایت از سلامت روان پرستاران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در بهبود شرایط کاری و حفظ نیروهای موجود مؤثر باشد.

نجفی در ادامه از پیگیری استفاده از ظرفیت‌های شهری برای حمایت از سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی پرستاران خبر داد و گفت: در شورای اسلامی شهر تهران، موضوع استفاده از ظرفیت ورزشگاه‌ها، سراهای سلامت و فرهنگسراها برای این قشر را پیگیری کرده‌ایم تا زمینه بهره‌مندی پرستاران از امکانات ورزشی، فرهنگی و رفاهی فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: پرستاران و کادر سلامت ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان دارند و حمایت از آنان، علاوه بر مسئولیت دستگاه‌های متولی نظام سلامت، در حوزه‌هایی که با وظایف مدیریت شهری ارتباط دارد نیز باید به‌صورت عملی دنبال شود تا این نیروهای ارزشمند بتوانند با آرامش و کیفیت بیشتری به مردم خدمت کنند.