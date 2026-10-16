به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سید علی نباتی در سخنرانی قبل از خطبه‌های نمازجمعه اردبیل اظهار کرد: مقاومت حضرت زینب (س) و ایستادگی ایشان در مسیر تبیین حقیقت، الگویی ماندگار برای جهاد تبیین است و امروز نیز کادر درمان با تأسی از سیره آن بانوی بزرگوار در مسیر خدمت‌رسانی و فداکاری گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ۲۴ مهرماه افزود: این نهاد که باتدبیر رهبر شهید و امام راحل(ره) شکل گرفت که نشان‌دهنده دوراندیشی و تدبیر امامین انقلاب در توجه به ابعاد معنوی و اعتقادی نیروهای مسلح بود.

فرمانده تیپ ۴۰ ارتش ادامه داد: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش باهدف تقویت اعتقادات دینی، ارتقای معنویت و تعمیق باورهای اسلامی در میان کارکنان نیروهای مسلح تأسیس شد و حضور روحانیون مبارز و متعهد در این مجموعه، نقش مهمی در تحقق این اهداف داشته است.

نباتی با بیان اینکه روحیه ایثار و شهادت از ویژگی‌های برجسته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: در میان نیروهای مسلح جهان، روحیه‌ای که سرباز ایرانی را برای فداکاری و حتی شهادت در راه دفاع از میهن و آرمان‌های اسلامی آماده می‌کند، جایگاهی ویژه داشته و بی‌نظیر است.

وی بیان کرد: این روحیه ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی باتکیه‌بر آموزه‌های دینی و تلاش روحانیون در بدنه نیروهای مسلح تقویت شده و در طول سال‌های گذشته، جلوه‌های متعددی از آن را شاهد بوده‌ایم.

فرمانده تیپ ۴۰ ارتش با اشاره به جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم گفت: در این مقاطع، نمونه‌های برجسته‌ای از فداکاری و ازخودگذشتگی نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شد و روحانیون نیز با تأکید بر تبعیت از رهبری، تقویت بصیرت دینی و ارتقای روحیه شجاعت و مقاومت در میان کارکنان نقش‌آفرینی کردند.

نباتی همچنین با اشاره به رزمایش باشکوه جان فدا بیان کرد: این رزمایش جلوه‌ای از اقتدار ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بود و بار دیگر آمادگی و روحیه فداکاری ملت در دفاع از کشور را به نمایش گذاشت.