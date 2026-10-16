موسوی: ملت ایران درس مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) آموخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلی امام خمینی (ره)، با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: حضرت زینب (س) الگویی ماندگار برای حفظ ایمان در شرایط دشوار است.

وی در ادامه افزود: این بانوی بزرگ اسلام با وجود تحمل مصائب سنگین و از دست دادن شمار زیادی از اعضای خانواده، حیا و عفت خود را حفظ کرد و نشان داد که می‌توان در اوج بحران نیز به ارزش‌های دینی پایبند ماند.

امام جمعه اسفراین با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این مناسبت را یادآور صبر، استقامت و فداکاری دانست و از خدمات پرستاران، به‌ویژه کادر پرستاری شهرستان اسفراین، قدردانی کرد.

موسوی همچنین با گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش، بر اهمیت توجه به سلامت جسمانی در کنار رشد معنوی تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های سنگین درمانی و پیامدهای اجتماعی جلوگیری کند؛ از این‌رو، برای داشتن ایرانی قوی باید به ورزش نیز توجه ویژه داشت.