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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

موسوی: ملت ایران درس مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) آموخته است

موسوی: ملت ایران درس مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) آموخته است

اسفراین- امام جمعه اسفراین گفت: ملت ایران درس ایستادگی و مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) و آزادگی را از امام حسین (ع) آموخته است و با تکیه بر این آموزه‌ها می‌تواند از بحران‌ها عبور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلی امام خمینی (ره)، با توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: حضرت زینب (س) الگویی ماندگار برای حفظ ایمان در شرایط دشوار است.

وی در ادامه افزود: این بانوی بزرگ اسلام با وجود تحمل مصائب سنگین و از دست دادن شمار زیادی از اعضای خانواده، حیا و عفت خود را حفظ کرد و نشان داد که می‌توان در اوج بحران نیز به ارزش‌های دینی پایبند ماند.

امام جمعه اسفراین با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این مناسبت را یادآور صبر، استقامت و فداکاری دانست و از خدمات پرستاران، به‌ویژه کادر پرستاری شهرستان اسفراین، قدردانی کرد.

موسوی همچنین با گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش، بر اهمیت توجه به سلامت جسمانی در کنار رشد معنوی تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش می‌تواند از بسیاری از هزینه‌های سنگین درمانی و پیامدهای اجتماعی جلوگیری کند؛ از این‌رو، برای داشتن ایرانی قوی باید به ورزش نیز توجه ویژه داشت.

کد مطلب 6979527

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