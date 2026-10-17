حمایت فوری برای بازسازی زیرساخت پردازشی AI؛ قطع ارائه خدمات به ۱۷۰مرکز

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بازسازی زیرساخت‌های پردازشی و محاسباتی هوش مصنوعی این دانشگاه که در جریان جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده بود، اظهار کرد: واقعیت این است که تاکنون هیچ‌گونه بازسازی انجام نشده؛ چراکه هنوز اعتباری برای این موضوع تخصیص پیدا نکرده است. ما بارها و مکرراً اعلام کردیم که زیرساخت پردازشی و حیاتی دانشگاه از دست رفته و نیازمند حمایت فوری هستیم.

وی با اشاره به جلسات اخیر برای تأمین منابع مالی افزود: مقرر شده بود بانک‌ها از محل منابع مالیاتی خود به چهار دانشگاهی که دچار خسارت شده‌اند کمک کنند. رقمی که از سوی مراجع قضایی و دادگستری برای میزان خسارت برآورد و اعلام شده، مشخص است؛ اما اکنون به ما اعلام کرده‌اند سقف پرداختی دولت حدود ۵ همت (هزار میلیارد تومان) بیشتر نیست، زیرا ارزیابی دولت بر مبنای توان پرداخت و منابع موجود صورت گرفته است.

وی با اشاره به تفاهم ۴ بانک با ۴ دانشگاه (از جمله دانشگاه شریف) برای بازسازی مراکز فناوری آسیب دیده در جنگ از محل اعتبار مالیاتی گفت: درخواست ما این است که توجه ویژه‌ای به دانشگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ملی شود. اگر (مثل بازه زمانی ۲۴ ماهه) شود. برای بازگرداندن تاب‌آوری، برخی از این زیرساخت‌ها باید بسیار سریع‌تر فعال شوند تا جامعه احساس کند آسیب‌ها به‌سرعت ترمیم می‌شوند. با این حال، با وجود مسیر سختی که در پیش داریم، انگیزه و امید دانشجویان در آغاز سال تحصیلی بسیار بالا و نشانه این است که با پشتیبانی شما عزیزان، دانشگاه را به سرعت به جایگاه اصلی خود بازخواهیم گرداند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از نحوه ارزیابی خسارت‌ها تصریح کرد: مسئله اصلی ما این است که تجهیزات از دست‌رفته باید جایگزین شوند. ارزیابی‌هایی که انجام شده، بر مبنای ارزش کاغذی و دفتری دستگاه‌هاست؛ به این معنا که می‌گویند این سرور یا GPU ده سال کار کرده و ارزش فعلی آن مستهلک شده است. در حالی که آن دستگاه تا پیش از آسیب کاملاً فعال بود و به کشور خدمت می‌داد. اکنون برای جایگزینی همان تجهیزات، با توجه به افت ارزش ریال، تورم انباشته و نرخ ارز، باید هزینه‌های گزاف ارزی پرداخت شود.

تجریشی ابراز امیدواری کرد که این منابع با رقم واقعی‌تر و هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا دانشگاه بتواند با خرید مجدد سرورها و پردازنده‌های گرافیکی (GPU)، حداقل بخشی از مرکز محاسبات سریع (HPC) خود را مجدداً وارد مدار خدمت‌رسانی کند.

قطع کامل خدمات به ۱۷۰ مرکز/ ادعای جایگزینی پردازش صحت ندارد

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرنوشت پروژه‌ها و ادعای برخی مبنی بر جایگزینی ظرفیت‌های پردازشی دانشگاه شریف از طریق سایر مراکز گفت: این موضوع که گفته شود خدمات دانشگاه شریف جایگزین شده یا پژوهشگران بدون مشکل از جای دیگری استفاده می‌کنند، درست نیست. ما پیش از این به حدود ۱۷۰ مرکز و مجموعه دانشگاهی و پژوهشی در کشور خدمات پردازش هوش مصنوعی و GPU می‌دادیم، اما اکنون این خدمات به دلیل تخریب زیرساخت‌ها به طور کامل متوقف شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما حتی ماهانه بالغ بر ۱۰.۵ میلیارد تومان صرفاً برای اجاره برخی ظرفیت‌های حداقلی پردازشی پرداخت می‌کنیم تا کارهای ضروری لنگ نماند. این‌طور نبوده که کسی بیاید این خلأ بزرگ را جبران کند یا هزینه آن را بپردازد؛ خدمات عملاً متوقف شده و جبران آن نیازمند تصمیم‌گیری عاجل و تأمین بودجه واقعی است.

به گزارش مهر، تفاهم‌نامه اخیر با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، ۴ بانک و رؤسای دانشگاه چهار دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف جبران خسارات واردشده به زیرساخت‌های فناورانه و فراهم کردن منابع لازم برای بازسازی و تجهیز مجدد این ظرفیت‌ها منعقد شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین مالی طرح‌های بازسازی از محل ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب بند «ب» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام خواهد شد.

بنا بر این گزارش، چهار بانک تعهد تأمین مالی لازم برای این امر بر عهده گرفته اتد که در بازه زمانی حداکثر ۲۴ ماه، منجر به بازسازی خسارات دانشگاه ها خواهد شد.

یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکاری برای کاهش ریسک مؤدیان مالیاتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اعتبار مالیاتی است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار مالیاتی تخصیص‌یافته، مطابق مقررات و پس از صدور برگه قطعی مالیاتی، از بدهی مالیاتی قطعی‌شده مؤدی کسر شود.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، طرح‌های مرتبط با این تفاهم‌نامه پس از بررسی و تأیید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال خواهد شد و این صندوق مسئولیت ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند اعطای اعتبار مالیاتی را بر عهده خواهد داشت.

همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است فرآیند بررسی و ارزیابی طرح‌های بازسازی را به‌گونه‌ای طراحی کند که بررسی اولیه و اعلام امکان برخورداری طرح‌ها از شرایط لازم برای تأیید نهایی، حداکثر ظرف یک ماه انجام شود.

دانشگاه های آسیب دیده موضوع تفاهم‌نامه نیز به عنوان طرف تفاهم‌نامه، تدوین طرح سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری، معرفی بهره‌بردار طرح، تنظیم قرارداد بهره‌برداری و نظارت بر حسن اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.

در این تفاهم‌نامه تأکید شده است که استفاده از ظرفیت های این تفاهم نامه، نافی بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های قانونی نیست و الزامات قانونی، از جمله اخذ تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، همچنان برقرار خواهد بود. قراردادهای اجرایی این تفاهم‌نامه نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین خواهد شد.