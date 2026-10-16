به گزارش خبرنگار مهر، مولوی اسماعیل آذین در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت کنارک با اشاره به اقدامات تروریستی اخیر اظهار کرد: دشمنان به‌دنبال تضعیف امنیت، ایجاد اختلاف و شعله‌ور کردن درگیری‌های داخلی هستند، اما ملت ایران به‌آسانی از عزت، هویت، سرزمین و استقلال خود دست نخواهد کشید.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی افزود: مقابله با توطئه‌های دشمنان به هوشیاری عمومی و ایستادگی در برابر جریان‌هایی نیاز دارد که برای برهم زدن آرامش جامعه تلاش می‌کنند.

هوشیاری جوانان، راه مقابله با فریب جریان‌های معاند

امام جمعه اهل‌سنت مسجد مدنی کنارک با اشاره به نقش جوانان در حفظ امنیت و آینده کشور تصریح کرد: نسل جوان باید با آگاهی و بصیرت، مراقب توطئه‌های دشمنان باشد؛ چراکه برخی جریان‌های معاند می‌کوشند با سوءاستفاده از احساسات جوانان، آنان را به سمت ناامنی و خشونت سوق دهند.

آذین شناخت اهداف و روش‌های این جریان‌ها را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هوشیاری جوانان و افزایش آگاهی عمومی از عوامل مؤثر در حفظ آرامش و امنیت جامعه است.

وی در ادامه با اشاره به حملات تروریستی اخیر در برخی مناطق سیستان‌وبلوچستان گفت: نیروهای نظامی و امنیتی برای دفاع از سرزمین، مردم و امنیت کشور از جان خود می‌گذرند و با ایثار و فداکاری از شهروندان و خانواده‌ها حفاظت می‌کنند.

امام جمعه اهل‌سنت کنارک با تأکید بر ضرورت قدردانی از این نیروها افزود: فداکاری مدافعان امنیت در مسیر حفاظت از مردم و برقراری آرامش نباید نادیده گرفته شود.

شهادت دو بانوی خدمتگزار، جنایتی غیرقابل توجیه

مولوی آذین در بخش دیگری از سخنان خود، شهادت دو بانوی توانمند و خدمتگزار را محکوم کرد و اظهار داشت: هدف قرار دادن افرادی که برای خدمت‌رسانی به مردم و رسیدگی به مشکلات خانواده‌ها تلاش می‌کنند، جنایتی غیرقابل توجیه و مغایر با اصول انسانی و آموزه‌های اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه ریختن خون انسان‌های بی‌گناه و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، خواستار برخورد قانونی با عاملان این اقدامات شد.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد مدنی کنارک در پایان، وحدت و همدلی مردم را از مهم‌ترین عوامل مقابله با توطئه‌های دشمنان دانست و خاطرنشان کرد: هوشیاری عمومی، به‌ویژه در میان جوانان، تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از کسانی که برای امنیت و آرامش مردم تلاش می‌کنند، در حفظ ثبات جامعه نقش اساسی دارد.