امام جمعه دیّر: ملت ایران پیرو مکتب مقاومت زینب (س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه دیّر ضمن تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، اظهار کرد: حضرت زینب (س) نه تنها در عبادت و نماز شب، بلکه در ابعاد صبر، استقامت و تاب‌آوری، الگویی بی‌بدیل و زبانزد همگان است.

امام جمعه دیّر افزود: زینب کبری (س) با اتکا به وعده‌ای که برادر بزرگوارشان، امام حسین (ع)، در آخرین وداع به ایشان داده بود، با صلابت در برابر دشمن ایستاد و صحنه را خالی نکرد. اگرچه به ظاهر آن بانوی بزرگوار در اسارت دشمن بود، اما در حقیقت، دشمن در برابر اراده ایشان به زانو درآمد و اسیر خطبه‌ها و روشنگری‌های او شد.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل خطبه‌های عقیله بنی‌هاشم در افشای ماهیت دشمنان، تصریح کرد: حضرت زینب (س) با سخنرانی‌های روشنگرانه خود، دشمن را رسوا کرد و تحولی عمیق در میان لشکر مخالفان پدید آورد.

حسینی با بیان اینکه امروز جهانیان از استقامت و تاب‌آوری ملت ایران شگفت‌زده شده‌اند، گفت: جهانیان به دنبال کشف عامل این ایستادگی هستند که چرا ملت ایران پس از شهادت رهبران، فرماندهان شجاع و تحمل مصائب گوناگون، همچنان با قدرت در صحنه ایستاده و عقب‌نشینی نکرده است. پاسخ اینجاست که ما پرورش‌یافته مکتب زینب (س) هستیم و این استقامت را وام‌دار آن حضرت می‌دانیم.

وی خاطرنشان کرد: پیام مکتب عاشورا این است که اگر مصیبت بزرگی همچون شهادت امام حسین (ع) رخ داد، نباید در برابر دشمن تسلیم شد؛ بلکه باید محکم ایستاد و به وظیفه عمل کرد. حضرت زینب (س) با وجود تحمل بزرگ‌ترین مصیبت‌ها، هرگز مسئولیت محوله از سوی امام را فراموش نکرد و هم‌زمان با پیگیری اهداف عاشورا، رسالت خطیر جهاد تبیین را به سرانجام رساند.

خطیب جمعه دیّر افزود: امروز ملت ایران نیز با الگوگیری از حضرت زینب (س)، بحران‌ها را به فرصتی برای رشد معنوی و تعالی تبدیل کرده و در یک نبرد تمدنی، در حال نجات بشریت از چنگال آمریکای جنایتکار و صهیونیسم جهانی است.

وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از جهاد تبیین و روشنگری‌های حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع)، یادآور شد: دشمن به دنبال وارونه جلوه دادن حقایق و جابه‌جایی جایگاه شهید و جلاد است؛ همان‌طور که دشمنانِ آغازگر جنگ، امروز تلاش می‌کنند ایران را مقصر جلوه‌دهند و مایه تأسف است که برخی افراد در داخل کشور نیز همسو با اهداف دشمن، چنین سخنانی را تکرار می‌کنند.

حسینی اضافه کرد: همان‌گونه که در روز عاشورا، حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) اجازه ندادند بنی‌امیه حقایق را تحریف کنند و امام سجاد(ع) در طول عمر مبارک خویش دست از جهاد تبیین برنداشت، امروز نیز ما باید با ادامه این راه، دشمن را به شکست‌های بیشتری دچار کنیم.

امام جمعه دیّر با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای القای این تفکر که ایران آغازگر جنگ بوده و تقصیرها متوجه نیروهای خودی است، تصریح کرد: ملت بصیر ایران با شعار «هیهات من الذلة»، هرگز اجازه تحقق این آرزوها را به دشمنان نخواهند داد و با وحدت و مقاومت، نقشه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

حسینی با تبریک فرارسیدن روز پرستار به پرستاران متعهد و دلسوز و تقدیر از خدمات شبانه‌روزی آنان اظهار داشت: پرستاری صرفاً یک شغل نیست، بلکه ترکیبی مقدس از خدمت، مسئولیت‌پذیری، مدیریت، ایثارگری و امنیت‌بخشی است.

امام جمعه دیّر افزود: کار و خدمت پرستاران امنیت‌آفرین است؛ به‌گونه‌ای که هم بیمار، هم خانواده‌اش و هم کل جامعه از حضور آنان احساس آرامش و امنیت می‌کنند. پرستاران علاوه بر مراقبت از جسم بیماران، پرستار روح آن‌ها نیز هستند و با ایجاد امید و نوید، روند بهبودی بیمار را تسریع می‌کنند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های این قشر در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، دوران کرونا و جنگ‌های اخیر تصریح کرد: انتظار می‌رود مسئولان قدر این قشر شریف را بدانند و با برطرف کردن مشکلات آنان، شرایطی فراهم کنند تا با خاطری آسوده به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

موفقیت دانش‌آموزان دیّری در کنکور سراسری

وی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان دیّری در کنکور سراسری گفت: سال گذشته ۱۰ رتبه زیر هزار داشتیم که این رقم امسال به ۱۵ نفر رسیده است؛ این موفقیت ارزشمند را به دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مربیان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت تبریک می‌گوییم و امیدواریم با استمرار تلاش دانش‌آموزان و پشتیبانی خانواده‌ها و معلمان، آینده‌ای درخشان‌تر را شاهد باشیم.

خطیب جمعه دیّر همچنین با اشاره به موفقیت‌های قرآنی شهرستان افزود: کسب مقام دوم استان توسط دارالقرآن آموزش و پرورش و کسب ۷۰ رتبه برتر توسط دانش‌آموزان قرآنی، از دیگر افتخارات شهرستان است که آن را صمیمانه تبریک عرض می‌کنیم.

امام جمعه دیّر با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، از تلاش‌های این نهاد در تقویت بنیه اعتقادی، بصیرتی و آگاهی‌های سیاسی ارتشیان قدردانی کرد و گفت: جالب است بدانید که امروزه آمریکایی‌ها نیز به فکر ایجاد سازمانی مشابه افتاده‌اند؛ چرا که به این نتیجه رسیده‌اند که قدرت روحی، ایمان و اعتقادات، نیروهای مسلح ما را ممتاز کرده است. ارتشی که ایمان نداشته باشد، حتی با داشتن بهترین سلاح‌ها نیز دستش روی ماشه خواهد لرزید. امروز ما آثار سازنده این ابتکار هوشمندانه امام راحل را به چشم می‌بینیم و امروز ارتش ما مکتبی است.

انجمن اولیا و مربیان پل ارتباطی میان خانه و مدرسه

حسینی با تبریک هفته پیوند اولیا و مربیان بیان کرد: تعلیم و تربیت نسل جوان بدون همکاری و هماهنگی دو نهاد تربیتی خانه و مدرسه به سرانجام نمی‌رسد. انجمن اولیا و مربیان پل ارتباطی میان خانه و مدرسه است و باید در تشکیل این انجمن‌ها دقت شود تا افرادی دلسوز، آگاه و عاشقانه این مسئولیت را بپذیرند؛ چرا که دوگانگی در رویکردهای تربیتی خانه و مدرسه، دانش‌آموز را دچار سردرگمی می‌کند.

خطیب جمعه دیّر با اشاره به سالروز شهادت شهید یحیی سنوار، طراح عملیات غرورآفرین طوفان‌الاقصی، گفت: این شهید بزرگوار تمام نقشه‌های رژیم صهیونیستی را خنثی کرد و آنان را در افکار عمومی جهان رسوا ساخت. او تا آخرین لحظه راست‌قامت در برابر دشمن ایستاد و رژیم صهیونیستی را به چالش کشید.

وی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی و تبریک قهرمانی جهان به فرنگی‌کاران کشورمان در آمریکا، اظهار داشت: ورزش امروز تنها یک سرگرمی نیست، بلکه نقش به‌سزایی در شکل‌دهی به فرهنگ سلامت جامعه دارد. در گفتمان ایران قوی، باید ورزش قوی نیز داشته باشیم که این مهم از مسیر توسعه ورزش همگانی، تقویت ورزش قهرمانی، فرهنگ‌سازی و توجه به ورزش مدارس می‌گذرد.

حسینی با اشاره به گسترش شهرنشینی، کم‌تحرکی و شیوع چاقی در جامعه افزود: بنا بر اعلام رئیس شبکه بهداشت و درمان، در ۶ ماهه نخست امسال ۴۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال شهرستان دیّر دچار اضافه وزن و چاقی هستند که این زنگ خطری برای سلامت عمومی است و توسعه ورزش همگانی و پیاده‌روی‌های فردی باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به برگزاری مانور انتخابات الکترونیکی در مصلی، خاطرنشان کرد: این مانور باید در میدان‌های اجتماع شبانه نیز برگزار شود تا شهروندان در روز انتخابات با آمادگی کامل حضور یابند.

حسینی با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر پیرامون جنگ، آغازگر آن، توان دفاعی کشور و راه‌های جلوگیری از تداوم درگیری‌ها اظهار داشت: متأسفانه این روزها برخی افراد در داخل کشور در زمین دشمن بازی می‌کنند و با تشکیک در توان رزمندگان، ضربات واردشده بر دشمن و نحوه پایان جنگ، سخنانی بر زبان می‌آورند که مایه تأسف است.

امام جمعه دیّر با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «در حال مذاکره بودیم که دشمن به ما حمله کرد»، تصریح کرد: ما هرگز آغازگر جنگ نبوده و همواره در حال مذاکره برای رسیدن به تفاهم بوده‌ایم؛ اما در جریان همین مذاکرات بود که جنگ ۱۲ روزه رخ داد و پس از آن کودتای دی‌ماه شکل گرفت. در آن کودتا، بیش از ۳۵۰ مسجد و قرآن‌ها به آتش کشیده شد که عوامل آن از عناصر سلطنت‌طلب و بی‌اعتقاد به ارزش‌ها بودند. همچنین با وجود ادامه مذاکرات، جنگ رمضان رخ داد که طی آن، دشمن امام ما و کودکان معصوم ما را در مدرسه میناب به شهادت رساند. بنابراین، اینکه کسانی به جای موضع‌گیری علیه دشمن، رزمندگان و نظام را آغازگر جنگ معرفی کنند، خیانتی بزرگ به ملت است که هرگز فراموش نخواهد شد.

وی درباره نقض تفاهم‌نامه‌ اسلام آباد از سوی آمریکا افزود: آقایان مشغول مذاکره در اسلام‌آباد پاکستان بودند که ترامپ برخلاف بند ۵ تفاهم‌نامه، مسیر دیگری برای عبور نفتکش‌ها باز کرد و سپس با ناوچه‌های خود به تنگه هرمز حمله کرد که البته با شکست مواجه شد.

خطیب جمعه دیّر با استناد به سخنان سخنگوی سپاه پاسداران گفت: آمریکا چندین بار در روند مذاکرات و حتی پس از امضای تفاهم‌نامه عهدشکنی کرد و واکنش ایران پاسخی کوبنده به نقض عهد مکرر آمریکا بود. وقتی طرف مقابل حقوق ملت ایران را مراعات نمی‌کند، طبق فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع)، پذیرش خواسته‌های ظالمانه دشمن عین بردگی است.

وی با تأکید بر اینکه ایران خود را برای تمامی سناریوهای احتمالی دشمن آماده کرده است، خاطرنشان کرد: توان دفاعی ما در اوج است و در صورت تحمیل جنگ جدید، سلاح‌ها و توانمندی‌های دیده‌نشده‌ای به نمایش گذاشته خواهد شد. دارایی‌های آمریکا در منطقه، از جمله کابل‌های اینترنت در تنگه هرمز و تأسیسات هوش مصنوعی، در دسترس ماست و اگر دشمن بخواهد زیرساخت‌های ما را هدف قرار دهد، هیچ‌یک از منافع و زیرساخت‌های آن‌ها مصون نخواهد ماند.

حسینی با اشاره به اینکه دشمن با حمله به کشورمان خسارت‌هایی وارد کرده است، افزود: با این حال دشمن نتوانست به هدف شوم خود یعنی تجزیه و تغییر نظام اسلامی دست یابد. ما برای خون هر یک از شهیدانمان یک پرونده جداگانه برای انتقام باز کرده‌ایم و از انتقام خون شهدا کوتاه نخواهیم آمد. قرآن کریم و امام شهید همواره بر لزوم قوی شدن تأکید کرده‌اند و امروز ایران در کمال اقتدار است؛ نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نیروی دریایی ارتش در دریای عمان، عرصه را بر دشمن تنگ کرده‌اند.

امام جمعه دیّر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از مواضع برخی چهره‌های سیاسی داخلی و رسانه‌های همسو با دشمن گفت: جای تأسف است که برخی افراد راه حل جلوگیری از جنگ را آزادی عناصر فتنه و افرادی می‌دانند که سال‌ها خون به دل نظام و رهبری کرده‌اند. کسانی که به قرآن و مقدسات اهانت کردند و خواستار حمله دشمن شدند، امروز بدون یک کلمه عذرخواهی به کشور بازگشته‌اند و هم‌صدا با دشمن می‌خواهند در جنگ نرم به پیروزی برسند، اما ملت بصیر ایران هرگز این خائنان را فراموش نخواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، بر حفظ حرمت این ایام تأکید کرد و افزود: برنامه‌ها و مراسم جشن و شادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که با ایام شهادت حضرت زهرا (س) تداخل نداشته باشد و اداره تبلیغات اسلامی نیز باید هماهنگی‌های لازم را با تالارها در این خصوص به عمل آورد.

حسینی در پایان با گرامیداشت سالروز ارتحال علامه طباطبایی (ره)، تفسیر المیزان را شاهکاری شگفت‌آور و ماندگار در تاریخ تشیع توصیف کرد.