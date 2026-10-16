به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی در خطبه‌های نماز جمعه اراک در مصلای بیت‌المقدس، با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: ملت ایران و کشورهای اسلامی با اتکا به آموزه‌های قرآنی و ایمان راسخ، بر آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت و استقلال خود پایبند هستند.

وی با بیان اینکه حضور آگاهانه و وحدت‌بخش مردم، مانع تحقق راهبردهای استکبار جهانی است، افزود: ملت‌های مسلمان با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کنند و اجازه نخواهند داد اهداف آنان محقق شود.

امام جمعه اراک با اشاره به نقش جامعه کارگری در پیشرفت کشور تصریح کرد: کارگران از بازوان توانمند تولید و اقتصاد کشور هستند و با بصیرت و تعهد خود در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با تحریم‌های ظالمانه دشمنان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و صنعتی استان مرکزی گفت: این استان مهد مفاخر بزرگ و چهره‌های برجسته علمی است و هفته آینده میزبان ظرفیت‌های رادیویی، تلویزیونی و رسانه‌ای در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهد بود که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های سرزمین آفتاب است.

امام جمعه اراک با اشاره به راهپیمایی سراسری روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه، این حضور را نمادی از مخالفت ملت ایران با استکبار جهانی، آمریکا و رژیم صهیونیستی و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت برقراری امنیت پایدار در منطقه بیان کرد: امنیت حق همه ملت‌های مسلمان است و جنایات مستکبران در غزه و دیگر نقاط جهان نباید بدون پاسخ بماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با گرامیداشت یاد شهدای مدافع امنیت، به‌ویژه شهدای حوادث تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان، جنایات گروه‌های تروریستی وابسته را محکوم کرد و هوشیاری نیروهای نظامی و امنیتی در صیانت از مرزهای کشور را ضروری دانست.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، آن حضرت را الگویی برجسته از صبر، مقاومت، ولایت‌مداری، عبادت و عفاف دانست و بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های اسلامی در رفتار و مناسبات اجتماعی تأکید کرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی گفت: پرستاری تنها یک فعالیت حرفه‌ای و مادی نیست، بلکه خدمت به بیماران و تلاش برای نجات جان انسان‌ها با نیت الهی، از ارزش معنوی والایی برخوردار است. افرادی که در خانواده و جامعه از سالمندان و افراد ناتوان مراقبت می‌کنند نیز در این پاداش معنوی سهیم هستند.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی، خواستار توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به مطالبات معیشتی پرستاران شد و گفت: توزیع عادلانه منابع، اصلاح نظام پرداخت‌ها و کاهش فاصله دریافتی‌ها در بخش‌های مختلف باید با جدیت دنبال شود.