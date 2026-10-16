امام جمعه شهرقدس: آمریکا در مذاکرات سابقه عهدشکنی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه محمدی، در خطبه‌های نماز جمعه شهرقدس، با اشاره به احتمال ازسرگیری جنگ اظهار کرد: سناریوهای مختلفی درباره جنگ مجدد مطرح شده است و در هر شرایطی باید پیرو ولایت بود؛ تجربه نیز ثابت کرده که آمریکا عهدشکنی می‌کند و پیروزی نهایی با مقاومت حاصل خواهد شد.

امام جمعه شهرقدس با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی افزود: انسجام و اتحاد کشور باید حفظ شود و همه افراد در هر قشر، جایگاه و مسئولیتی که دارند، باید برای تقویت این وحدت تلاش کنند.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های گذشته گفت: نیروهای مسلح و نیروهای انقلابی در دوران دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند و از تمدن ایرانی دفاع کردند.

محمدی با اشاره به سابقه حضور مستشاران آمریکایی در دوران پهلوی اظهار کرد: مستشاران آمریکایی بیش از مستشاران ایرانی دستمزد دریافت می‌کردند و بر کشور ظلم روا می‌داشتند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، زورگویی و ستم جایگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید از بزرگ‌ترین مراسم‌های تشییع تاریخ بوده است، بر ضرورت حفظ همبستگی مردم و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی در شرایط حساس کشور تأکید کرد.

امام جمعه شهرقدس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت آرامش معنوی در زندگی گفت: انسان ممکن است با بحران‌ها و تنش‌های مختلفی روبه‌رو شود و در چنین شرایطی باید با یاد خدا، انس با قرآن و باور به قضا و قدر الهی، آرامش خود را حفظ کند.

وی افزود: دستیابی به موفقیت و مدارج بالاتر با سختی همراه است و برای مقابله با تشویش و اضطراب باید با نگاهی الهی، صبر در برابر دشواری‌ها و باور به قیامت، مسیر زندگی را ادامه داد و امام زمان(عج) را تکیه‌گاه قرار داد.

محمدی همچنین با اشاره به صبر و استقامت حضرت زینب(س)، از تلاش‌های پرستاران قدردانی کرد و گفت: برخی افراد و گروه‌ها برای رسیدن به آرامش به رفتارهای غیرمعقول و گرایش‌های باطل روی می‌آورند که می‌تواند زمینه‌ساز خیانت، ناامنی و قحطی در جامعه شود.

امام جمعه شهرقدس با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: دیگر کشورها نیز در برابر ظلم و جنایات به پا خاسته‌اند و مردم آذربایجان نیز نسبت به اهمیت حفظ حجاب آگاه‌تر شده‌اند؛ برای خروج آمریکا از منطقه نیز باید اتحاد و همبستگی میان ملت‌ها تقویت شود.