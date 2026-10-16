به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت خاش، با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم، تواضع، آرامش، پرهیز از خشونت و برخورد مسالمت‌آمیز با دیگران را از ویژگی‌های بندگان رحمان دانست و بر ضرورت پایبندی به اخلاق اسلامی در رفتارهای فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَی الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا» اظهار کرد: بندگان خاص خداوند با فروتنی و آرامش در جامعه حضور دارند و در مواجهه با رفتارهای نادرست، به‌جای درگیری و خشونت، راه بزرگواری و مدارا را انتخاب می‌کنند.

حرمت جان انسان‌ها در آموزه‌های اسلامی

امام جمعه اهل‌سنت خاش در بخش دیگری از سخنان خود، ناامنی‌های اخیر منطقه و شهادت مظلومانه دو بانوی بی‌گناه را محکوم کرد و گفت: ریختن خون افراد بی‌گناه، به‌ویژه زنان و کودکان، با اصول اسلامی و انسانی سازگار نیست.

مولوی حسین‌زهی با تأکید بر اینکه اسلام دین صلح، آرامش و امنیت است، حفظ جان و مال مردم، صیانت از حریم امن جامعه و پاسداشت کرامت انسانی را از ضرورت‌های اساسی زندگی اجتماعی برشمرد.

وی همچنین بر لزوم مقابله با اقداماتی که امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار می‌کند، تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به مسئولیت همگانی در حفظ آرامش جامعه شد.

پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات و تقویت وحدت اجتماعی

وی حفظ امنیت عمومی، منافع ملی و آرامش جامعه را مسئولیتی مشترک دانست و خاطرنشان کرد: مسائل و مطالبات مردم باید با هوشیاری، بصیرت و از مسیرهای قانونی و مسالمت‌آمیز پیگیری شود تا زمینه سوءاستفاده از شرایط و تشدید تنش‌ها فراهم نشود.

امام جمعه اهل‌سنت خاش همچنین نقش علما، معتمدان و مسئولان را در رسیدگی به مشکلات مردم، تقویت اعتماد عمومی و تحکیم همدلی اجتماعی مهم دانست و بر ضرورت ایفای مسئولیت‌های آنان در این زمینه تأکید کرد.

مولوی حسین‌زهی در پایان، وحدت و تعامل سازنده میان مردم و مسئولان را از عوامل مهم عبور از چالش‌ها و دستیابی به امنیت پایدار برشمرد و بر همکاری همگانی برای حفظ آرامش و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.