امام جمعه اسلامشهر بر حفظ آمادگی و تقویت توان بازدارندگی تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری، در خطبه‌های نماز جمعه اسلامشهر، با اشاره به تحولات منطقه و شرایط رویارویی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: راهبرد جمهوری اسلامی ایران باید بر حفظ آمادگی، تقویت توان بازدارندگی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن استوار باشد.

امام جمعه اسلامشهر با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس کشور افزود: حضور مستمر مردم در میدان، دشمنان را با محاسبات دشواری روبه‌رو کرده است؛ چراکه آنان تصور می‌کردند با تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی می‌توانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر ایمان، صبر و مقاومت از یک پیچ تاریخی عبور می‌کند، تصریح کرد: ایستادگی مردم تنها برای دفاع از کشور نیست، بلکه می‌تواند الگویی برای ملت‌های تحت ستم در برابر قدرت‌های سلطه‌گر باشد.

برقراری با اشاره به مذاکرات و تلاش‌های میانجی‌گرانه برخی کشورها گفت: هرگونه توافق باید بر اساس شروط تعیین‌شده و با رعایت کامل منافع جمهوری اسلامی ایران باشد و نمی‌توان در برابر تهدید و فشار دشمن از حقوق ملت چشم‌پوشی کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات اقتصادی جهان اظهار کرد: تحولات این منطقه نشان داده است که فشارهای متقابل می‌تواند محاسبات اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، مسئولان باید در کنار پیگیری منافع ملی، برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم نیز تلاش کنند.

امام جمعه اسلامشهر با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم افزود: شهروندان در شرایط دشوار اقتصادی با حضور و مقاومت خود از کشور پشتیبانی می‌کنند و مسئولان نیز باید با رسیدگی به مشکلات معیشتی، تقویت خدمات عمومی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، پاسخگوی این همراهی باشند.

برقراری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی از ایمان، صبر و ایستادگی در برابر بحران‌ها دانست و گفت: حضرت زینب(س) با تکیه بر باورهای عمیق دینی، پیام عاشورا را زنده نگه داشت و اجازه نداد فشارها و تهدیدها بر اراده او غلبه کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های پرستاران و کادر درمان اظهار کرد: پرستاران با دانش، صبر، مسئولیت‌پذیری و دلسوزی در حفظ سلامت جامعه نقش اساسی دارند و در فرهنگ قرآنی، نجات جان یک انسان به منزله نجات همه انسان‌هاست.

خطیب جمعه اسلامشهر همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات جامعه پرستاری تأکید کرد و افزود: قدردانی از پرستاران باید در کنار توجه به دغدغه‌های شغلی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای این قشر انجام شود؛ زیرا کیفیت خدمات درمانی بدون توجه به جایگاه و شرایط کاری پرستاران محقق نمی‌شود.

برقراری با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، همکاری خانواده‌ها و مدارس را از ضرورت‌های تربیت نسل آینده برشمرد و گفت: تربیت در محیط خانه باید مکمل تربیت مدرسه باشد و این دو نهاد به جای تقابل و متهم کردن یکدیگر، برای پرورش نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر همکاری کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت ورزش در سلامت و اقتدار کشور اظهار کرد: ورزش همگانی، دانش‌آموزی و قهرمانی باید مورد توجه قرار گیرد و توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ورزشی، زمینه‌ساز سلامت جامعه و تقویت توانمندی‌های نسل جوان است.

امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دختران محجبه در جمهوری آذربایجان، محروم کردن دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل پوشش اسلامی را خلاف حقوق مردم دانست و بر ضرورت احترام به باورهای دینی و آزادی‌های مذهبی تأکید کرد.