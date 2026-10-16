امام جمعه پاکدشت خواستار تشکیل قرارگاه مرکزی اقتصاد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار، در خطبه‌های نماز جمعه پاکدشت، با تأکید بر ضرورت آمادگی در برابر تهدیدهای احتمالی دشمن، خواستار تشکیل قرارگاه مرکزی اقتصاد کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی شد.

امام جمعه پاکدشت با اشاره به تجربه‌های گذشته ملت ایران اظهار کرد: مردم کشور در مقاطع مختلف، از دوران دفاع مقدس و مقابله با گروه‌های تروریستی تا جنگ‌های اخیر و فتنه‌های داخلی، ایستادگی خود را در برابر تهدیدها نشان داده‌اند.

وی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اراده، ایمان و مقاومت مردم ایران در کنار توانمندی‌های دفاعی کشور، محاسبات دشمن را با ناکامی مواجه کرده و هرگونه تهدید جدید نیز باید با هوشیاری و آمادگی کامل پاسخ داده شود.

جوکار با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای راهبردی کشور در صورت تکرار اقدامات نظامی دشمن گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تعهدات و چارچوب‌های بین‌المللی پایبند بوده است، اما این پایبندی نباید به‌عنوان نشانه ضعف یا فقدان اراده برای دفاع از منافع ملی تلقی شود.

وی با بیان اینکه آمادگی دفاعی نباید صرفاً به حوزه نظامی محدود بماند، تصریح کرد: در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و محدودیت‌های گسترده مواجه است، دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی باید با هماهنگی بیشتر، تصمیم‌گیری هدفمند و برنامه‌ریزی منسجم عمل کنند.

امام جمعه پاکدشت خواستار ایجاد قرارگاه مرکزی برای اقتصاد کشور شد و افزود: مدیریت اقتصادی باید به‌گونه‌ای سامان یابد که ضمن افزایش تاب‌آوری کشور، آثار فشارهای خارجی کاهش پیدا کند و ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با تهدیدها به شکل مؤثرتری به کار گرفته شود.

جوکار همچنین حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را از الزامات عبور از شرایط حساس کنونی برشمرد و گفت: در کنار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، مردم نیز باید با حمایت متقابل، رفع مشکلات یکدیگر و تقویت امید و آرامش در جامعه، در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از دامن زدن به نگرانی‌ها و تردیدهای اجتماعی اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنه، حمایت از مدافعان کشور و حفظ پیوندهای اجتماعی از عوامل مهم ناکامی دشمن در تحقق اهداف خود است و این همراهی باید با رسیدگی به مشکلات معیشتی و تقویت روحیه همدلی در جامعه استمرار یابد.