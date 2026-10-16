حجت الاسلام سلیمانی: کمبود پرستار از چالش‌ های جدی نظام سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد سلیمانی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان لاهیجان با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران فرشتگان رحمت الهی و از پیشگامان خدمت به مردم هستند که با فداکاری و تعهد، در مسیر سلامت جامعه تلاش می‌کنند.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از پرستاران در جریان جنگ‌های اخیر افزود: جامعه پرستاری در شرایط دشوار نیز در کنار مردم حضور دارد و شایسته است مسئولان با توجه ویژه به مطالبات این قشر، زمینه ارتقای امنیت شغلی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی آنان را فراهم کنند.

امام جمعه لاهیجان، کمبود نیروی پرستار را از چالش‌های حوزه سلامت دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای رفع این مشکل تأکید کرد.

انتخابات کنگره آمریکا و چالش‌های پیش روی ترامپ

سلیمانی در ادامه با اشاره به تحولات جنگ میان ایران و آمریکا اظهار کرد: نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و شرایط سیاسی داخلی این کشور، فشارهایی را بر دولت دونالد ترامپ وارد کرده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از جنگ در آمریکا و وضعیت جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات افزود: ادامه درگیری‌ها می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی بیشتری برای دولت آمریکا به همراه داشته باشد.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به نظرسنجی‌های مورد استناد خود درباره وضعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان، تصریح کرد: تداوم جنگ می‌تواند بر موقعیت سیاسی دولت آمریکا تأثیر بگذارد و هزینه‌های بیشتری را به این کشور تحمیل کند.

پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا و اروپا

سلیمانی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تأثیر تحولات آن بر اقتصاد جهانی گفت: تحولات مربوط به این گذرگاه راهبردی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشورهای مختلف، به‌ویژه آمریکا و کشورهای اروپایی، داشته باشد.

وی با بیان اینکه پیامدهای اقتصادی و سیاسی جنگ در ماه‌های آینده نیز قابل بررسی خواهد بود، افزود: تحولات منطقه نشان داده است که درگیری‌های نظامی می‌تواند فراتر از میدان نبرد، بر معادلات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های جهانی تأثیر بگذارد.

ایران برای مقابله با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی آماده است

امام جمعه لاهیجان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته برای مواجهه با تهدیدات و فشارهای دشمنان برنامه‌ریزی کرده است.

وی با اشاره به ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی افزود: ملت ایران با اتکا به توان داخلی و تبعیت از رهبری، مسیر مقاومت در برابر تهدیدات را دنبال می‌کند.

سلیمانی با تأکید بر اینکه تهدیدات نظامی نمی‌تواند اراده ملت ایران را از بین ببرد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی تأکید دارد.

انتقاد امام جمعه لاهیجان از ترویج سازش در برابر دشمن

سلیمانی با انتقاد از اظهارات برخی چهره‌های سیاسی درباره سازش با دشمن، اظهار کرد: طرح موضوعاتی با هدف توجیه سازش و تسلیم در برابر فشارهای خارجی، نیازمند بررسی دقیق تاریخی و توجه به پیامدهای آن برای منافع ملی است.

وی با اشاره به قرارداد ترکمانچای افزود: تجربه‌های تاریخی کشور باید به‌درستی مورد توجه قرار گیرد و نباید از وقایع گذشته برای توجیه رویکردهایی استفاده شود که ممکن است به تضعیف استقلال و منافع ملی منجر شود.

امام جمعه لاهیجان تأکید کرد: مواضع و اظهارنظرهای مسئولان و چهره‌های سیاسی در شرایط حساس کشور در تاریخ ثبت خواهد شد و باید با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط کشور بیان شود.

تمجید از موضع‌گیری مجید مجیدی در جشنواره بوسان

سلیمانی همچنین با اشاره به حضور مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران، در جشنواره فیلم بوسان کره جنوبی، از مواضع وی در دفاع از کشور تمجید کرد.

وی با انتقاد از برخی رفتارها در فضای فرهنگی و هنری کشور اظهار کرد: هنرمندان می‌توانند با حفظ هویت ملی و دفاع از کشور خود، نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی ایفا کنند.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به موضع‌گیری مجید مجیدی در این رویداد فرهنگی، بر اهمیت دفاع از هویت ملی و پرهیز از رفتارهایی که به گفته وی با هدف کسب شهرت و موقعیت انجام می‌شود، تأکید کرد.

اجرای طرح کالابرگ با هماهنگی بیشتر دنبال شود

سلیمانی با اشاره به افزایش کالابرگ و برخی ناهماهنگی‌های اجرایی در این زمینه گفت: اجرای طرح‌های حمایتی باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب انجام شود تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود.

وی افزود: برخی ناهماهنگی‌ها و شیوه‌های نامناسب اطلاع‌رسانی در اجرای این طرح، موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده است؛ از این رو، ضروری است مسئولان در اجرای برنامه‌های حمایتی و نحوه اطلاع‌رسانی به شهروندان دقت بیشتری داشته باشند.

امام جمعه لاهیجان تأکید کرد: اقدامات حمایتی دولت باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، موجب آرامش خاطر مردم و کاهش مشکلات آنان شود.

خدمات علمی و اجتماعی آیت‌الله قربانی ماندگار است

سلیمانی در پایان با اشاره به خدمات آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، از این عالم دینی و فرهنگی به‌عنوان چهره‌ای اثرگذار یاد کرد و گفت: خدمات علمی و فعالیت‌های فرهنگی ایشان ارزشمند و ماندگار است.

وی با اشاره به خدمات آیت‌الله قربانی در شهر لاهیجان افزود: اقدامات و فعالیت‌های این عالم در حوزه‌های علمی، دینی و اجتماعی در حافظه مردم منطقه باقی خواهد ماند.