امام جمعه شهریار: اختلافات داخلی نباید انسجام ملی را تضعیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی نوری، در خطبه‌های نماز جمعه شهریار، با اشاره به تحولات منطقه و احتمال تشدید تنش میان ایران و آمریکا اظهار کرد: نباید اختلافات جناحی و گروهی به تضعیف انسجام ملی منجر شود؛ میدان دفاع از کشور متعلق به همه ایرانیان است و باید زمینه حضور و مشارکت همه اقشار فراهم باشد.

امام جمعه شهریار با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای مسلح افزود: نیروهای مسلح برای دفاع از امنیت کشور تلاش می‌کنند و پشتیبانی مردم از آنان در شرایط کنونی اهمیت دارد.

وی با اشاره به ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، از تلاش‌های جامعه پرستاری در دوران دفاع مقدس، همه‌گیری کرونا و حوادث مختلف قدردانی کرد و خواستار توجه مسئولان به مطالبات این قشر، به‌ویژه در زمینه حقوق و مزایا شد.

حسینی نوری همچنین با اشاره به افرادی که در خانه از جانبازان و اعضای دارای معلولیت خانواده مراقبت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از این مراقبان تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقش فعالیت‌های اعتقادی و فرهنگی را در تقویت روحیه و آمادگی نیروهای مسلح مهم دانست و این مناسبت را به کارکنان ارتش تبریک گفت.

امام جمعه شهریار با اشاره به هفته پارالمپیک نیز ورزشکاران دارای معلولیت را نماد امید و خودباوری توصیف کرد و خواستار تسهیل دسترسی آنان به اماکن عمومی، توسعه امکانات ورزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب شد.

حسینی نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته پیوند اولیا و مربیان، خانواده، مدرسه و جامعه را سه رکن مهم تربیت فرزندان دانست و بر نقش مشارکت خانواده‌ها و مساجد در این زمینه تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت یحیی سنوار و عملیات طوفان الاقصی، به جایگاه مقاومت فلسطین در تحولات منطقه پرداخت.