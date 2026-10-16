نابودی اسرائیل نزدیک است؛ «منافقان» یاور دشمنان دین خدا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرمسار در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به عزت ملت ایران اسلامی در برابر تمام دنیا بیان کرد: عزت از راه خداوند منان به دست می‌آید و اینکه انسان عزت را از خدا بخواهد اهمیت دارد.

وی افزود: در سوره منافقین به صراحت خداوند متعال می‌فرمایند عزت از آن خدا، پیامبر(ص) و مومنان است ولی منافقان آن را نمی‌فهمند.

امام جمعه گرمسار با طرح این سوال که، عزت حقیقی چرا توسط منافقان فهمیده نمی‌شود؟ تاکید کرد: منافقان مسلمان نما هستند و با کفار فرق دارند گاهی منافق در صف مسلمانان قرار دارد اما یاور کفار و دشمنان اسلام و خدا هستند.

اسماعیلی گفت: مسلمان نماهای داخلی و مسلمان نماهای کشورهای منطقه امروز استکبار را صهیونیست‌ها را ولی خود انتخاب کرده اند و اعتقاد دارند با تکیه بر آنان می‌شود به سعادت رسید و عزیز شد.

وی با بیان اینکه خداوند نهی فرموده اند که دشمنان من و دشمنان خودتان را به دوستی انتخاب نکنید افزود: خداوند مسلمانان را از دوستی و عهد بستن با دشمن نهی کرده است.

امام جمعه گرمسار با بیان اینکه منافقان دنبال دشمنان خدا و اسلام می روند، ادامه داد: چه کسانی در شان کفار هستند؟ چه کسانی امروز دشمن ترین دشمنان ما هستند؟ قرآن می فرمایند همان هایی که در زمان رسول الله(ص) هم دشمن ترین بودند که یهود و نصارا از آنها هستند.

اسماعیلی با بیان اینکه شاید استکبارگران و آمریکا و صهیونیست ها خودشان را قدرتمند بدانند اما قدرت مند نیستند بلکه قدرت مند ملت ایران اسلامی هستند، گفت: مقتدر ملت ایران هستند که از دشمنان نمی‌ترسند و در برابر استکبار می ایستد.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند رژیم اسرائیل با مقاومت مردم ما نابود شدنی است، افزود: نابودی رژیم صهیونیستی زودتر موعدی که رهبر شهید انقلاب اعلام کردند از بین خواهد رفت.