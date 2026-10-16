به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین پوراندخت در خطبه دوم نماز جمعه ۲۴ مهرماه زابل، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، از تلاش‌های کادر درمان و خدمات پرستاران قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه حرفه پرستاری اظهار کرد: پرستاری تنها یک شغل نیست، بلکه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و خدمت به انسان‌هاست. پرستاران با وجود دشواری‌های فراوان این حرفه، برای حفظ سلامت بیماران تلاش می‌کنند و خدمات آنان ارزش معنوی بالایی دارد.

امام جمعه زابل با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات این قشر افزود: مسائل معیشتی، حقوقی و بیمه‌ای پرستاران باید مورد توجه قرار گیرد و مطالبات آنان به‌درستی پیگیری شود.

تأکید بر توسعه ورزش و شناخت معارف نهج‌البلاغه

پوراندخت در ادامه با اشاره به سالروز شهادت حضرت جعفر بن ابی‌طالب(ع)، به بیان بخش‌هایی از زندگی ایشان و فضیلت نماز جعفر طیار پرداخت و با یادآوری جایگاه این شخصیت در تاریخ اسلام، بر اهمیت بهره‌گیری از آموزه‌های دینی تأکید کرد.

وی همچنین با تبریک روز تربیت بدنی، ورزش همگانی و توجه به تربیت بدنی دانش‌آموزان را از ضرورت‌های جامعه دانست و گفت: ورزش علاوه بر تأمین سلامت جسمی و روحی افراد، می‌تواند زمینه‌ساز افتخارآفرینی کشور در رقابت‌های بین‌المللی باشد.

امام جمعه زابل با اشاره به سالروز وقوع جنگ جمل، بر ضرورت شناخت تاریخ حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) و مطالعه نهج‌البلاغه تأکید کرد و آشنایی با معارف این کتاب را راهی برای شناخت عمیق‌تر آموزه‌های قرآن کریم دانست.

محکومیت حوادث تروریستی و مطالبه رسیدگی به خانواده‌های شهدا

پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود، حوادث تروریستی اخیر را محکوم کرد و خواستار برخورد با عوامل این حوادث شد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای حوادث اخیر، به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و ابراز امیدواری کرد مطالبات خانواده‌های داغدار با جدیت پیگیری شود.

امام جمعه زابل با قدردانی از حضور مردم با سلایق و پیشینه‌های مختلف، از جمله شیعه و سنی، در نماز جمعه، این حضور را نشانه دغدغه‌مندی مردم نسبت به مسائل جامعه دانست و از نمایندگان مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز قدردانی کرد.

درخواست از مسئولان ملی برای تأمین امنیت استان

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل امنیتی سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: از رئیس‌جمهور، وزیر کشور، شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون امنیت ملی مجلس انتظار داریم موضوع امنیت مرزهای بلوچستان و استان را با جدیت دنبال کنند.

پوراندخت با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرزها افزود: در کنار استفاده از فرصت‌های اقتصادی مناطق مرزی و توجه به مطالبات مردم بلوچستان، تأمین امنیت نیز باید در اولویت قرار گیرد و اقدامات جدی و مؤثری در این زمینه انجام شود.

وی تأکید کرد: مردم سیستان‌وبلوچستان نباید به‌دلیل حوادث تروریستی و ناامنی‌ها داغدار عزیزان خود شوند و انتظار می‌رود مسئولان با بررسی دقیق حوادث و اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.

امام جمعه زابل در پایان بر ضرورت همراهی مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات و تقویت امنیت و آرامش در استان تأکید کرد.