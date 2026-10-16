امام جمعه تالش: حجاب مانع پیشرفت و حضور اجتماعی زنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نورزاد در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از گزارش‌های مربوط به محدودیت معلمان زن محجبه در جمهوری آذربایجان اظهار کرد: مقابله با حجاب، نه‌تنها مبارزه با یک دستور الهی، بلکه نبردی آشکار با فرهنگ دیرینه و هویت و تمدن تاریخی یک ملت است.



وی با تأکید بر ضرورت احترام به اعتقادات دینی خانواده‌ها افزود: هیچ دختری نباید میان ادامه تحصیل و پایبندی به باورهای دینی خود ناچار به انتخاب شود و محرومیت زنان و دختران محجبه از فرصت‌های آموزشی و اجتماعی، مسئله‌ای قابل تأمل است.



امام جمعه تالش همچنین با اشاره به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی ایران و جمهوری آذربایجان، بر ضرورت تقویت روابط برادرانه میان دو کشور تأکید کرد و نسبت به نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در ایجاد تنش و گسترش اختلافات مذهبی در منطقه هشدار داد.



وی در ادامه با یادآوری تجربه تاریخی کشف حجاب اجباری در دوره رضاشاه، بر پرهیز از اجبار در مسائل اعتقادی تأکید کرد و گفت: حجاب مانعی برای پیشرفت زنان نیست و بانوان می‌توانند ضمن پایبندی به باورهای دینی، در عرصه‌های علمی، ورزشی و اجتماعی حضوری مؤثر داشته باشند.



امام جمعه تالش در پایان ابراز امیدواری کرد که محدودیت‌های مرتبط با حجاب در جمهوری آذربایجان از مسیر گفتگو، تدبیر و احترام متقابل برطرف شود و دختران مسلمان بتوانند بدون نگرانی از محرومیت، تحصیل و مسیر پیشرفت خود را ادامه دهند.