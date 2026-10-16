به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سعید طباطبایی در نخستین خطبه‌های نماز جمعه خود در جایگاه امام جمعه آرادان که در مسجد صاحب‌الزمان(عج) این شهر برگزار شد، سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار را گرامی داشت و اظهار کرد: پرستاری یکی از بهترین و پرافتخارترین مشاغل است.

وی با اشاره به جایگاه والای حرفه پرستاری افزود: علامه طباطبایی فرموده‌اند که حاضر هستند ثواب یک ساعت کار پرستاری را دریافت کنند و همه ثواب خود را به پرستاران ببخشند؛ این سخن نشان‌دهنده اهمیت شغل پرستاری و جایگاه ارزشمند آن نزد خداوند متعال است.

امام جمعه آرادان در ادامه، نماز جمعه را پدیده‌ای فرهنگی و سیاسی دانست و تأکید کرد: تریبون نماز جمعه، وحدت‌آفرین است.

طباطبایی با بیان اینکه پیشبرد امور در گرو وحدت و همدلی است، گفت: شهرستان آرادان از وحدت و انسجام خوبی برخوردار است که باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه وحدت و انسجام مردم ایران اسلامی در موضوع «یالثارات الخامنه‌ای» و انتقام خون رهبر شهید خواند، اظهار کرد: خداوند انتقام خون امام حسین(ع) و رهبر شهید را گرفت.

امام جمعه جدید آرادان با اشاره به دو نوع انتقام حداقلی و حداکثری، توضیح داد: انتقام حداقلی را می‌توان در اقدام مختار ثقفی در کشتن قاتلان امام حسین(ع) مشاهده کرد؛ اما پرسش این است که چرا پس از ۱۴ قرن همچنان از شعار «یالثارات الحسین(ع)» سخن گفته می‌شود؟ پاسخ این پرسش را باید در مفهوم انتقام حداکثری جست‌وجو کرد.

طباطبایی در تشریح مفهوم انتقام حداکثری گفت: نابودی کامل صهیونیسم جهانی و استکبارگران در دنیا و پرچم‌داری اسلام در جهان، از مصادیق این نوع انتقام است.

وی افزود: تشکیل حکومت جهانی اسلام ناب محمدی(ص)، انتقام بزرگ مسلمانان و شیعیان در جهان است.