به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی بامری با اشاره به شهادت بانو افسانه عقیلا در جریان حادثه تروریستی، تعرض به جان بانوان را نشانه‌ای از خشونت جریان‌های تروریستی دانست و بر ضرورت واکنش مؤثر دستگاه‌های مسئول برای صیانت از جان شهروندان تأکید کرد.

وی امنیت زنان و خانواده‌ها را از مؤلفه‌های اساسی آرامش اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: هیچ توجیهی برای اقداماتی که جان بانوان را به خطر می‌اندازد، پذیرفتنی نیست. چنین حوادثی علاوه بر واردکردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به خانواده‌ها، احساس امنیت عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه سراوان با اشاره به جایگاه بانوان در فرهنگ مردم بلوچ تصریح کرد: احترام به زنان و پاسداری از عزت و امنیت خانواده از ارزش‌های دیرینه مردم این منطقه است و خشونت علیه بانوان هیچ نسبتی با اصالت فرهنگی و سنت‌های ارزشمند جامعه بلوچ ندارد.

بامری افزود: مقابله با چنین جنایت‌هایی باید به مطالبه‌ای مشترک در میان همه اقشار جامعه تبدیل شود و اختلافات قومی و مذهبی نباید زمینه تضعیف همبستگی مردم را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی شیعه و سنی، سیستانی و بلوچ برای دفاع از امنیت منطقه، خاطرنشان کرد: جریان‌های تروریستی نباید با ایجاد ناامنی و آسیب‌رساندن به شهروندان، پیوندهای اجتماعی و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند.

ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و برخورد با عوامل ناامنی

امام جمعه سراوان مسئولیت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی را در شرایط کنونی مهم دانست و گفت: بررسی دقیق شیوه وقوع حوادث، شناسایی عوامل دخیل و برطرف‌کردن زمینه‌های تکرار ناامنی باید با جدیت در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

وی افزود: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، ارتقای توان اطلاعاتی و پیگیری مؤثر پرونده‌های تروریستی می‌تواند در جلوگیری از وقوع حوادث مشابه نقش مهمی داشته باشد.

بامری با تأکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات مقطعی اظهار کرد: مردم انتظار دارند مسئولان با برنامه‌ریزی دقیق، برخورد قانونی با عاملان و پیگیری شبکه‌های پشتیبان، زمینه تداوم اقدامات خشونت‌آمیز را از بین ببرند؛ چراکه حفظ جان شهروندان و جلوگیری از تکرار داغ خانواده‌ها، مسئولیتی اساسی است.

وی تأمین امنیت پایدار را نیازمند همکاری مردم و مسئولان دانست و بر افزایش هوشیاری عمومی، شناسایی تهدیدها و تقویت همدلی اجتماعی برای حفظ آرامش سیستان‌وبلوچستان تأکید کرد.

حضرت زینب(س)، الگوی صبر و خدمت به آسیب‌دیدگان

امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برجسته از صبر، ایثار، شجاعت و مسئولیت‌پذیری معرفی کرد.

وی اظهار کرد: حضرت زینب(س) در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اسلام، با وجود تحمل مصیبت‌های سنگین واقعه کربلا، مسئولیت مراقبت از بازماندگان و رسیدگی به زنان و کودکان داغدار را بر عهده گرفت و با استقامت و روحیه فداکاری از آنان حمایت کرد.

بامری با اشاره به مراقبت حضرت زینب(س) از امام سجاد(ع) در دوران بیماری و توجه ایشان به بازماندگان واقعه عاشورا افزود: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که خدمت به انسان‌ها، تسکین رنج آسیب‌دیدگان و ایستادگی در شرایط دشوار از ارزش‌هایی است که می‌تواند سرمشق جامعه قرار گیرد.

وی حرفه پرستاری را فراتر از ارائه خدمات درمانی دانست و تصریح کرد: پرستاران با دانش، مهارت، صبر و دلسوزی خود برای کاهش درد و رنج بیماران تلاش می‌کنند و همراهی آنان با بیماران و خانواده‌هایشان نقشی ارزشمند در نظام سلامت دارد.

امام جمعه سراوان در پایان با تبریک روز پرستار به تلاشگران این عرصه، بر ضرورت قدردانی از خدمات آنان و توجه به مسائل و مطالبات جامعه پرستاری تأکید کرد و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت حرفه‌ای پرستاران را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست.