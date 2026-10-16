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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

معوقات پرستاران و پرداخت طرح‌های پرستاری باید هرچه سریع‌تر حل شود

معوقات پرستاران و پرداخت طرح‌های پرستاری باید هرچه سریع‌تر حل شود

شیروان- امام جمعه شیروان با انتقاد از معوقات پرستاران گفت: پرداخت طرح‌های پرستاری معوق شش تا هفت ماهه شایسته این قشر زحمتکش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای اظهار کرد: وظیفه مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است، نه برملا کردن گناه دیگران و غیبت. در روایات آمده خدا گناه فرد را می‌آمرزد و همان گناه در پرونده غیبت‌کننده نوشته می‌شود.

وی در ادامه افزود: هفته نابینایان و عصای سفید و هفته خوشنویسی را به این عزیزان تبریک می‌گوییم و شیروان در حوزه خوشنویسی پرونده درخشانی دارد.

امام جمعه شیروان با گرامیداشت سالروز حضور رهبر شهید در شیروان تصریح کرد: برکات معنوی و مادی این سفر برای دارالمسلمین شیروان بسیار زیاد بود و رهبر شهید فرمودند «در دوران امتحان‌های دشوار، شهر شیروان امتحان خوبی داده و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته است و مردم این منطقه به صفا و ولایت‌مداری ستوده می‌شوند.»

غلامی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: پرستاران در لحظه‌ای به داد ما می‌رسند که از خودمان کاری ساخته نیست و این قشر محبوبیت بالایی در جامعه دارد، اما پرداخت طرح‌های پرستاری معوق شش تا هفت ماهه، عدم پرداخت حق لباس و مسکن و ۶۰ تا ۷۰ ساعت کار اضافه، مشکلاتی است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و افزود: روز پیوند اولیا و مربیان، روز ملی پارالمپیک، سالروز شهادت یحیی سنوار، روز ریشه‌کنی فقر، روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی و روز تربیت بدنی از جمله این مناسبت‌هاست.

امام جمعه شیروان با انتقاد از وضعیت ورزش بانوان خاطرنشان کرد: اولویت سالن‌های سرپوشیده ورزشی باید به بانوان داده شود و با توجه به محدودیت‌های شرعی و عرفی، ساعت‌های اصلی به بانوان اختصاص یابد، نه اینکه ساعت‌های اصلی به آقایان داده شود و ساعت‌های خالی به بانوان برسد.

غلامی با تبریک افتخارآفرینی دانش‌آموزان در المپیاد جهانی گفت: دانش‌آموزان ایرانی امسال ۱۸ مدال طلا کسب کردند که هفت طلای بیشتر از سال گذشته است و این موفقیت در سایه جنگ ۴۰ روزه و تنگه هرمز به دست آمد و نشان‌دهنده ایمان و باور دینی آنان است.

وی با اشاره به موفقیت‌های جبهه مقاومت تصریح کرد: تنگه هرمز بر آمریکا تنگ‌تر می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا از روسیه گازوئیل درخواست کرده که دقیقاً در آستانه انتخابات به نتیجه می‌رسد. اختلاف آمریکا و اوکراین آشکار شده و یمن استان تعز را تحت تصرف گرفته و هیچ کشور عربی جرات همکاری با عربستان علیه یمن را ندارد.

کد مطلب 6979554

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