به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای اظهار کرد: وظیفه مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است، نه برملا کردن گناه دیگران و غیبت. در روایات آمده خدا گناه فرد را می‌آمرزد و همان گناه در پرونده غیبت‌کننده نوشته می‌شود.

وی در ادامه افزود: هفته نابینایان و عصای سفید و هفته خوشنویسی را به این عزیزان تبریک می‌گوییم و شیروان در حوزه خوشنویسی پرونده درخشانی دارد.

امام جمعه شیروان با گرامیداشت سالروز حضور رهبر شهید در شیروان تصریح کرد: برکات معنوی و مادی این سفر برای دارالمسلمین شیروان بسیار زیاد بود و رهبر شهید فرمودند «در دوران امتحان‌های دشوار، شهر شیروان امتحان خوبی داده و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته است و مردم این منطقه به صفا و ولایت‌مداری ستوده می‌شوند.»

غلامی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: پرستاران در لحظه‌ای به داد ما می‌رسند که از خودمان کاری ساخته نیست و این قشر محبوبیت بالایی در جامعه دارد، اما پرداخت طرح‌های پرستاری معوق شش تا هفت ماهه، عدم پرداخت حق لباس و مسکن و ۶۰ تا ۷۰ ساعت کار اضافه، مشکلاتی است که باید به آن توجه شود.

وی در ادامه به مناسبت‌های پیش‌رو اشاره کرد و افزود: روز پیوند اولیا و مربیان، روز ملی پارالمپیک، سالروز شهادت یحیی سنوار، روز ریشه‌کنی فقر، روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی و روز تربیت بدنی از جمله این مناسبت‌هاست.

امام جمعه شیروان با انتقاد از وضعیت ورزش بانوان خاطرنشان کرد: اولویت سالن‌های سرپوشیده ورزشی باید به بانوان داده شود و با توجه به محدودیت‌های شرعی و عرفی، ساعت‌های اصلی به بانوان اختصاص یابد، نه اینکه ساعت‌های اصلی به آقایان داده شود و ساعت‌های خالی به بانوان برسد.

غلامی با تبریک افتخارآفرینی دانش‌آموزان در المپیاد جهانی گفت: دانش‌آموزان ایرانی امسال ۱۸ مدال طلا کسب کردند که هفت طلای بیشتر از سال گذشته است و این موفقیت در سایه جنگ ۴۰ روزه و تنگه هرمز به دست آمد و نشان‌دهنده ایمان و باور دینی آنان است.

وی با اشاره به موفقیت‌های جبهه مقاومت تصریح کرد: تنگه هرمز بر آمریکا تنگ‌تر می‌شود و رئیس‌جمهور آمریکا از روسیه گازوئیل درخواست کرده که دقیقاً در آستانه انتخابات به نتیجه می‌رسد. اختلاف آمریکا و اوکراین آشکار شده و یمن استان تعز را تحت تصرف گرفته و هیچ کشور عربی جرات همکاری با عربستان علیه یمن را ندارد.