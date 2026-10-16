به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به تحولات جنگ و پیامدهای منطقه‌ای آن، اظهار کرد: بررسی شرایط کنونی باید با در نظر گرفتن ابعاد نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه منافع ملی و شرایط واقعی کشور صورت گیرد.

وی با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این تحولات را از عوامل مؤثر بر محاسبات سیاسی طرف‌های درگیر دانست و افزود: به اعتقاد وی، ملاحظات انتخاباتی و تلاش برای ارائه تصویری از دستاوردهای سیاسی و نظامی می‌تواند بر رفتار و مواضع برخی مقام‌های این کشورها اثر بگذارد.

امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و تأثیر محدودیت تردد دریایی بر بازار انرژی جهان تصریح کرد: کاهش رفت‌وآمد شناورها در این مسیر، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای دارد و می‌تواند فشارهایی را بر کشورهای مختلف وارد کند. وی این وضعیت را یکی از مؤلفه‌های مؤثر بر معادلات منطقه‌ای ارزیابی کرد.

رضایی همچنین با اشاره به موضوع مذاکرات و مطالبات مطرح‌شده از سوی ایران گفت: هرگونه مذاکره باید با توجه به شروط اعلام‌شده و منافع ملی دنبال شود. وی موضوع احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را نیز از جمله مباحث مطرح در فضای سیاسی کشور عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از برخی اظهارات و مواضع در داخل کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی تأکید کرد و افزود: از نگاه وی، در چنین شرایطی باید از اقداماتی که موجب تضعیف همبستگی جامعه می‌شود پرهیز کرد و با حفظ وحدت، مسائل کشور را دنبال کرد.

امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه خطبه‌ها، با استناد به خطبه ۱۴۷ نهج‌البلاغه، بر ضرورت عبرت‌گرفتن از سرنوشت گذشتگان تأکید کرد و گفت: توجه به ناپایداری زندگی و قدرت دنیوی می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح رفتار و تقویت تقوای الهی در انسان باشد.

رضایی در ادامه با اشاره به آیه «یؤمنون بما أُنزل إلیک» از سوره بقره، ایمان به آموزه‌های وحیانی را از ویژگی‌های متقین برشمرد و اظهار کرد: ایمان باید در رفتار و عمل انسان نمود داشته باشد و مسلمانان علاوه بر قرآن کریم، به آموزه‌ها و احادیث معتبر پیامبر اسلام(ص) نیز توجه کنند.

وی با تأکید بر جایگاه قرآن در زندگی فردی و اجتماعی افزود: قرآن کریم علاوه بر هدایت فردی، می‌تواند در تقویت همبستگی اجتماعی و مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اخلاقی نقش داشته باشد. وی از فعالان قرآنی و مسئولان مساجد خواست برای گسترش آموزش قرآن و برگزاری کلاس‌های قرآنی تلاش کنند.

امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار، بر جایگاه این بانوی بزرگ در تاریخ اسلام تأکید کرد و گفت: عظمت حضرت زینب(س) تنها به نسبت خانوادگی ایشان محدود نمی‌شود، بلکه شناخت موقعیت، تشخیص وظیفه و ایستادگی بر اساس تکلیف الهی از عوامل برجسته‌شدن جایگاه ایشان است.

رضایی با تبریک روز پرستار به فعالان این حوزه، از خدمات پرستاران در مراقبت از بیماران قدردانی کرد و با اشاره به روز پیوند اولیا و مربیان، بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مدارس در تربیت دانش‌آموزان تأکید داشت.

وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت جعفر بن ابی‌طالب(ع) و روز تربیت بدنی و ورزش، بر ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری، تبلیغ آموزه‌های دینی و تقویت جسم و روح تأکید کرد و خواستار الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) در زندگی فردی و اجتماعی شد.