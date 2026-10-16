قریشی: اختلاف‌ نظرها نباید به ابزاری برای تضعیف منافع ملی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه با تأکید بر ضرورت حفظ عزت و اقتدار کشور در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و دیپلماتیک اظهار کرد: صلح شرافتمندانه زمانی معنا پیدا می‌کند که بر پایه حفظ منافع ملی، عزت کشور و رعایت حقوق ملت باشد و به پذیرش شکست یا نادیده گرفتن دستاوردهای ایران منجر نشود نمی‌توان در برابر تهدیدهایی که با هدف عقب‌راندن ملت ایران مطرح می‌شوند، بدون در نظر گرفتن ماهیت و پیامدهای آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

وی با اشاره به تهدیدهای مطرح‌شده علیه ایران افزود: هنگامی که طرف مقابل از بازگرداندن ایران به عصر حجر سخن می‌گوید، نمی‌توان چنین مواضعی را نادیده گرفت یا بدون توجه به ماهیت تهدیدها، مسیر مصالحه را دنبال کرد.

امام جمعه ارومیه بیان کرد: همچنین شهادت دانش‌آموزان میناب، از جمله حوادث تلخی است که ضرورت توجه به پیامدهای انسانی اقدامات نظامی و مسئولیت عاملان آن را برجسته می‌کند حفظ امنیت مردم و دفاع از حقوق قربانیان باید در هرگونه تصمیم‌گیری سیاسی و دیپلماتیک مورد توجه قرار گیرد.

یکی از اهداف دشمنان، ایجاد اختلاف در جامعه و تضعیف اراده ملی است

وی همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر یکی از افراد حاضر در صداوسیما درباره ناتوانی ایران در مقابله با قدرت نظامی و دیپلماتیک آمریکا تصریح کرد: چنین اظهاراتی نادرست است و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را نادیده می‌گیرد ایران اسلامی از ظرفیت‌های گسترده انسانی، دفاعی، سیاسی و اجتماعی برخوردار است و مردم با حفظ همبستگی و اعتماد به توان داخلی می‌توانند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کنند.

قریشی با بیان اینکه یکی از اهداف دشمنان، ایجاد اختلاف در جامعه و تضعیف اراده ملی است، عنوان کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، حفظ وحدت، تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از اختلاف‌افکنی اهمیت ویژه‌ای دارد اختلاف‌نظرها نباید به ابزاری برای تضعیف منافع ملی تبدیل شوند و همه جریان‌ها باید در چارچوب مصالح کشور، نسبت به پیامدهای اظهارات و مواضع خود مسئولانه عمل کنند.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی از مواضع خود گفت: هدف این جریان‌ها، تحمیل شرایطی است که به تضعیف اقتدار جمهوری اسلامی ایران منجر شود ملت ایران با تکیه بر تجربه‌های گذشته و حفظ هوشیاری باید در برابر چنین تلاش‌هایی ایستادگی کند و اجازه ندهد اختلافات داخلی، زمینه تحقق اهداف دشمنان را فراهم سازد.

ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زینب کبری(س) این بانوی بزرگ

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر ضرورت الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد و گفت: حضرت زینب (س) در ابعاد مختلف زندگی، الگویی ارزشمند برای بانوان جامعه اسلامی هستند و صبر، شکیبایی، عفت و حیا از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ارزش‌های دینی در محیط‌های درمانی تصریح کرد: پرستاران و تمامی فعالان حوزه سلامت باید ضمن انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، موازین شرعی را نیز رعایت کنند و به حدود شرعی در روابط میان محرم و نامحرم توجه داشته باشند. رعایت اصول اخلاقی و دینی در کنار تخصص و تعهد حرفه‌ای، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۲۶ مهرماه، روز تربیت‌بدنی و ورزش، این روز را به ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران کشور تبریک گفت و اظهار کرد: ورزشکاران ایرانی با حضور در رقابت‌های مختلف و کسب افتخارات بین‌المللی، نقش مهمی در اعتلای نام ایران و تقویت غرور ملی دارند. موفقیت‌های ورزشی علاوه بر افزایش امید و نشاط اجتماعی، زمینه‌ساز تقویت روحیه خودباوری در میان جوانان است.

امام جمعه ارومیه با بیان اینکه دشمنان در برابر موفقیت‌های ایران در عرصه‌های مختلف حساسیت دارند، افزود: دشمن تلاش می‌کند از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند ازاین‌رو، محیط‌های ورزشی باید علاوه بر پرورش استعدادها و تقویت توان جسمانی، در مسیر حفظ ارزش‌های دینی، اخلاقی و هویت ملی نیز حرکت کنند.

دشمنان ایران در دستیابی به اهداف خود با ناکامی‌هایی مواجه شده‌اند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: دشمنان ایران در دستیابی به اهداف خود با ناکامی‌هایی مواجه شده‌اند و بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران بین‌المللی نیز به شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه اذعان دارند؛ بااین‌حال، در داخل کشور گاهی این ناکامی‌ها به‌درستی تبیین نمی‌شود و برخی افراد تلاش می‌کنند دستاوردها و موفقیت‌های ایران و جبهه مقاومت را کم‌اهمیت جلوه دهند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به هدف‌گذاری دشمنان برای کاهش نفوذ منطقه‌ای ایران گفت: تحولات منطقه و عملکرد گروه‌های مقاومت، از جمله مجاهدان یمنی، نشان می‌دهد که جبهه مقاومت همچنان از ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری برخوردار است. محور مقاومت با ایستادگی در برابر محور غربی و صهیونیستی، مسیر مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه را دنبال می‌کند و امیدواریم در آینده نیز شاهد موفقیت‌ها و دستاوردهای بیشتری در این عرصه باشیم.

حجت الاسلام قریشی همچنین با اشاره به عملکرد حزب‌الله لبنان در درگیری‌های اخیر با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: حزب‌الله لبنان در جنگ اخیر ضربات قابل‌توجهی به رژیم صهیونیستی وارد کرد و این تحولات موجب افزایش انگیزه و تقویت روحیه نیروهای مقاومت شده است. جبهه مقاومت با تکیه بر اراده، ایمان و تجربه‌های میدانی خود همچنان در برابر اقدامات دشمنان ایستادگی می‌کند و نباید ظرفیت‌ها و دستاوردهای آن نادیده گرفته شود.