به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه یزد با اشاره به اظهارات اخیر مسئولان قوه قضائیه درباره جرم بودن بی‌حجابی اظهار کرد: در قوانین فعلی کشور نیز بی‌حجابی جرم محسوب می‌شود و رئیس قوه قضائیه بر برخورد با این موضوع به‌عنوان جرم مشهود تأکید کرده است.

وی افزود: با گذشت چند روز از اعلام این موضوع، انتظار می‌رود مسئولان قضایی برای اجرای دستورهای مطرح‌شده اقدام کنند.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت اجرای قانون درباره همه جرائم تصریح کرد: همان‌طور که با سرقت، مشروب‌خواری و اختلاس برخورد می‌شود، سایر جرائم نیز باید مطابق قانون مورد رسیدگی قرار گیرند.

درخواست برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح شهرداری تهران برای تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی تا پایان سال، خواستار بررسی امکان اجرای این طرح در سایر شهرها شد.

وی با بیان اینکه از جزئیات این طرح اطلاع دقیقی ندارد، اظهار کرد: با توجه به نوسان قیمت اقلام معیشتی و تغییر مداوم نرخ کالاهای مورد نیاز مردم، اجرای طرح‌هایی برای ایجاد ثبات در بازار می‌تواند به کاهش نگرانی خانوارها کمک کند.

امام جمعه موقت یزد از شهرداری‌های کشور خواست در صورت موفقیت‌آمیز بودن طرح تهران، امکان اجرای آن را در دیگر شهرها نیز بررسی کنند.

تأکید بر رسیدگی به مشکلات پرستاران

محمدی همچنین با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی از صبر، شجاعت، عفاف و عبادت دانست.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در مراقبت از امام سجاد (ع) و رسیدگی به بازماندگان واقعه کربلا، روز پرستار را فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های جامعه پرستاری عنوان کرد.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به روایات مربوط به پاداش پرستاری از بیماران، بر ارزش معنوی این خدمت تأکید کرد و گفت: در کنار انتظار از پرستاران برای خدمت‌رسانی خالصانه به بیماران، مسئولان نیز باید برای رفع مشکلات این قشر و تکریم آنان تلاش کنند.