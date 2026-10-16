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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: تصادف در ثلاث باباجانی ۷ مصدوم داشت

مدیرعامل هلال‌احمر کرمانشاه: تصادف در ثلاث باباجانی ۷ مصدوم داشت

کرمانشاه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از مصدومیت هفت نفر در برخورد پراید و کوییک در روستای ظلمه‌سور ثلاث باباجانی خبر داد.

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف میان یک دستگاه پراید و یک دستگاه کوییک در روستای ظلمه‌سور شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این حادثه هفت مصدوم بر جای گذاشت.

وی افزود: پس از دریافت گزارش تلفنی تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دره شهدا درباره وقوع این تصادف، نیروهای امدادی هلال‌احمر با هماهنگی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در صحنه حادثه تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

یگانه ادامه داد: از مجموع هفت مصدوم این حادثه، دو نفر پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی برای ادامه روند درمان به بیمارستان سلامت شهرستان ثلاث باباجانی منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: پنج مصدوم دیگر نیز با کمک عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: توجه به اصول ایمنی در ترددهای جاده‌ای و مسئولیت‌پذیری رانندگان نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان کاربران جاده‌ای دارد.

کد مطلب 6979560

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