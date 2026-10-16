امام جمعه لیلان: منع تحصیل دختران محجبه در آذربایجان نقض حقوق زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد راثی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لیلان، با اشاره به گزارش‌های مربوط به محدودیت حضور دانش‌آموزان و معلمان محجبه در مدارس جمهوری آذربایجان، اظهار کرد: اگر زنی به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس درس محروم شود، حق تحصیل او تحت تأثیر محدودیت‌های مربوط به پوشش قرار گرفته است.

وی با انتقاد از مواضع کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی زنان افزود: کسانی که همواره از آزادی و حقوق زنان سخن می‌گویند، باید در برابر محدودیت‌هایی که مانع تحصیل زنان و دختران می‌شود نیز موضع روشنی داشته باشند.

امام جمعه لیلان با طرح این پرسش که آیا تحصیل و کسب دانش از حقوق زنان نیست، گفت: چگونه می‌توان از آزادی زنان سخن گفت، اما انتخاب پوشش را به عاملی برای محرومیت آنان از آموزش تبدیل کرد؟ اگر چنین محدودیتی در ایران اعمال می‌شد، واکنش مدعیان حقوق زنان و آزادی چه بود؟

انتقاد از محدودیت‌های دینی در جمهوری آذربایجان

راثی با اشاره به سابقه محدودیت‌های مورد ادعای خود در حوزه شعائر اسلامی در جمهوری آذربایجان، مدعی شد که پس از روی کار آمدن الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳، محدودیت‌هایی در زمینه فعالیت‌های دینی اعمال شده است.

وی با اشاره به موضوعاتی از جمله برگزاری مراسم محرم، فعالیت‌های قرآنی خارج از مساجد و حضور زنان محجبه در برخی عرصه‌های اجتماعی، یادآور شد: در سال ۲۰۰۹ نیز موضوع ممنوعیت ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس جمهوری آذربایجان مطرح شد که به گفته وی، با اعتراض و مقاومت مردمی مواجه شد.

امام جمعه لیلان با اشاره به جمعیت مسلمان جمهوری آذربایجان، اعمال محدودیت‌های گسترده علیه حجاب را با بافت مذهبی جامعه این کشور ناسازگار دانست و بر ضرورت احترام به حقوق دینی و اجتماعی زنان تأکید کرد.

حجاب و عفاف در کانون اختلافات فرهنگی

راثی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از جریان‌هایی که به گفته وی در پی تضعیف جایگاه حجاب و عفاف هستند، اظهار کرد: حجاب و عفت نباید با تعابیر تحقیرآمیز مورد هجمه قرار گیرد و زنان نیز نباید به ابزاری مصرفی در جامعه تبدیل شوند.

وی با اشاره به آنچه تلاش برای تضعیف نمادهای دینی در ایران خواند، مدعی شد که برخی جریان‌های خارجی در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، موضوع حجاب و جایگاه روحانیت را نیز هدف قرار داده‌اند.

امام جمعه لیلان همچنین با اشاره به سخنان منتسب به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره نقش حجاب زنان و عمامه روحانیون در ناکامی اهداف این رژیم در ایران، این موضوع را نشانه اهمیت مؤلفه‌های فرهنگی و دینی در تقابل‌های سیاسی دانست.

هشدار درباره پیامدهای سیاسی تحولات منطقه

راثی در ادامه خطبه‌های سیاسی خود، درباره پیامدهای احتمالی محدودیت‌های دینی در جمهوری آذربایجان بر روابط این کشور با ایران هشدار داد و مدعی شد که برخی جریان‌ها ممکن است اعتراضات داخلی در آذربایجان را به ایران نسبت دهند و از این طریق به روابط تهران و باکو آسیب بزنند.

وی تأکید کرد که مردم جمهوری آذربایجان خود توانایی تصمیم‌گیری درباره مسائل داخلی کشورشان را دارند و به گفته او، ایران در اعتراضات احتمالی این کشور دخالتی نداشته است.

امام جمعه لیلان با اشاره به تحولات منطقه‌ای، برخی اقدامات خارجی و تحرکات سیاسی را زمینه‌ساز افزایش تنش‌ها دانست و گفت که جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات آمادگی بیشتری نسبت به گذشته دارد.

وی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، مدعی شد که کاهش تردد کشتی‌ها در این گذرگاه بر محاسبات آمریکا تأثیر گذاشته است و آمادگی دفاعی کشور را عاملی مهم در مواجهه با تهدیدات ارزیابی کرد.