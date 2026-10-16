به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فریدن، ضمن تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستاران وظیفه سنگینی بر عهده دارند و در برابر درد و ناله بیماران و تندی برخی همراهان آنان صبور هستند.

وی در ادامه، با اشاره به پرسش مردم درباره احتمال وقوع دوباره جنگ، گفت: جنگ برای آمریکا هزینه دارد و اگر این کشور این‌بار جنگ را آغاز کند، دیگر پایان‌دهنده آن نخواهد بود و ایران تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

امام‌جمعه فریدن با انتقاد از آنچه بی‌تدبیری برخی مسئولان در حوزه مذاکره خواند، افزود: با وجود آگاهی از نتیجه مذاکره، بار دیگر با آمریکا مذاکره کردند و مجلس را که در رأس امور است، تعطیل کردند.

ابطحی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان گفت: ادارات باید با هماهنگی با یکدیگر فعالیت کنند و مسئولان به وعده‌هایی که به مردم می‌دهند، عمل کنند.

وی همچنین با اشاره به سرمای هوا و برگزاری تجمعات شبانه، خواستار فراهم‌کردن مکان مناسب برای برگزاری این تجمعات شد.