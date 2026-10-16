به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به موضوع «حمایت از ناتوانان به‌عنوان محک ایمان» و گرامیداشت مناسبت‌های تقویمی، بر مسئولیت همگانی جامعه و دستگاه‌های اجرایی در تکریم کرامت انسانی و مناسب‌سازی فضاهای عمومی برای اقشار کم‌توان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: تفاوت‌ها در خلقت، از رنگ و زبان‌گرفته تا سطح توانایی جسمی، از سنت‌های حکیمانه الهی برای آزمایش بندگان است؛ بنابراین برخورداری از تن سالم مایه شکرگزاری و مواجهه با نقصان یا بیماری، مجالی برای صبر و آزمون بندگی است که پاداش آن نزد پروردگار بی‌حساب خواهد بود.

ماموستا کلشی‌نژاد با استناد به حدیث نبوی «إِنَّ اللَّهَ لَا یَنْظُرُ إِلَیٰ صُوَرِکُمْ وَأَمْوَالِکُمْ وَلَکِنْ یَنْظُرُ إِلَیٰ قُلُوبِکُمْ وَأَعْمَالِکُمْ» تصریح کرد: جایگاه واقعی هر فرد به ثروت، قدرت و صورت ظاهری او وابسته نیست، بلکه به قلب سلیم و عمل صالح او سنجیده می‌شود.

امام‌جمعه اهل‌ سنت ارومیه با طرح پرسشی از آحاد جامعه و مسئولان مبنی بر اینکه «آیا خیابان‌ها، مساجد و فضاهای عمومی ما امکان تردد ایمن و آسان را برای نابینایان، سالمندان و افراد دارای معلولیت فراهم کرده‌اند؟»، تأکید کرد: رسیدگی به امور معلولان و کم‌توانان یک صدقه یا لطف تشریفاتی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای مسلّم، قانونی و تجلی راستین برادری اسلامی به شمار می‌آید.

ماموستا کلشی‌نژاد با اشاره بر اینکه ملاک برتری انسان‌ها تقوای درونی است نه توانمندی جسمانی، گفت: حمایت از جامعه معلولان، سالمندان و نیازمندان ترحم نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و نشانه سلامت ایمانی جامعه است.

خطیب جمعه اهل‌سنت ارومیه در فراز دیگری از خطبه‌ها با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، وی را نماد کم‌نظیر صبر، خردمندی و دفاع از حق در تاریخ اسلام خواند و افزود: دانشمندان برجسته‌ای از جمله «عایشه بنت‌ الشاطئ» در آثار خود جایگاه والای این بانوی مکرم را ستوده‌اند. پیوند مبارک ولادت ایشان با روز پرستار نیز برخاسته از همین حقیقت است که پرستاری، مظهر فداکاری صبورانه و ایثار در خدمت به دردمندان است.

ماموستا کلشی‌نژاد با گرامیداشت روز جهانی عصای سفید و با اشاره به آیه شریفه «لَیْسَ عَلَی الْأَعْمَیٰ حَرَجٌ...»، خاطرنشان ساخت: شریعت اسلام همواره بر سهولت و گره‌گشایی برای ناتوانان پای فشرده است. عصای سفید چوبی ساده نیست؛ بلکه تکیه‌گاه استقلال و نشانه کرامت روشن‌دلان است و این قشر گران‌قدر بیش از ترحم، نیازمند احترام برابر، مسیرهای استاندارد و بسترهای دسترسی ایمن در سطح شهر هستند.

وی همچنین با گرامیداشت روز جهانی استاندارد، به حدیث شریف «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًا أَنْ یُتْقِنَهُ» استناد کرد و یادآور شد: انجام دقیق، شایسته و اصولی کارها در بینش اسلامی نوعی عبادت است. رعایت استاندارد در تولید کالاها و ساخت سازه‌ها و معابر، پشتوانه بنیادین پاسداری از حقوق عامه، به‌ویژه مصونیت افراد کم‌توان در برابر خسارت و بی‌عدالتی است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه در پایان خطبه‌ها با قرائت آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَیٰ»، همگان را به هم‌افزایی در کارهای نیک و دست‌گیری متقابل فراخواند و تأکید کرد که محک راستین تدین و پرهیزگاری در نوع رفتار ما با آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه آشکار می‌شود.