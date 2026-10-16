به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه ۲۴ مهرماه زاهدان، با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت زینب(س)، ایمان و نگاه توحیدی را سرچشمه صبر و مقاومت ایشان دانست و گفت: جامعه اسلامی امروز، به‌ویژه در شرایط جنگ ترکیبی و شناختی، بیش از گذشته به تقویت ایمان، پایداری در برابر دشمن و اطمینان به پیروزی جبهه حق نیاز دارد.

وی با تبریک سالروز میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران و کادر بهداشت و درمان در خدمت‌رسانی به بیماران و مجروحان، به‌ویژه در شرایط دشوار و بحرانی، قدردانی کرد و روز پیوند اولیا و مربیان را نیز یادآور شد.

حضرت زینب(س)؛ الگویی برای همه انسان‌ها

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با بیان اینکه حضرت زینب(س) الگویی برای همه انسان‌ها، اعم از زن و مرد است، اظهار کرد: ارزش انسان به انسانیت اوست و جنسیت در این زمینه تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ همان‌گونه که قرآن کریم حضرت آسیه و حضرت مریم(س) را الگوی مؤمنان معرفی می‌کند.

آیت‌الله محامی، صبر و مقاومت حضرت زینب(س) را از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان دانست و افزود: آن حضرت با وجود تحمل مصائب سنگین کربلا، شهادت برادران، فرزندان و دیگر نزدیکان و مشاهده اسارت خاندان پیامبر(ص)، استواری خود را حفظ کرد و توانست کاروان اسرا را مدیریت کند و در برابر یزید با صلابت سخن بگوید.

وی با اشاره به عبارت مشهور «ما رأیتُ إلا جمیلاً» از حضرت زینب(س) تصریح کرد: این نگاه از ایمان عمیق به خداوند، اعتقاد به مشیت الهی و اطمینان به وعده خدا برای یاری مؤمنان سرچشمه می‌گیرد. چنین ایمانی به انسان قدرت می‌دهد تا در دشوارترین شرایط نیز مقاومت کند و از مسیر حق عقب‌نشینی نکند.

امام جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از حضرت زینب(س) در شرایط کنونی، گفت: جامعه اسلامی امروز به نگاه توحیدی، صبر و مقاومت در برابر دشمن، قاطعیت و ایمان به آینده نیاز دارد؛ زیرا دشمن در کنار عرصه‌های مختلف تقابل، به دنبال اثرگذاری بر افکار و اراده مردم است.

جنگ شناختی؛ تلاش برای تضعیف باورها و اراده مردم

آیت‌الله محامی با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند در فکر، شناخت، معرفت و اراده مردم نفوذ کند، نگاه آنان را تغییر دهد و بنیان‌های فکری، اعتقادی و دینی جامعه را تضعیف کند.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای ایجاد تردید در باورهای دینی و انقلابی، افزود: انتشار شبهه و شایعه با این هدف دنبال می‌شود که مردم نسبت به توان مقاومت در برابر استکبار، حفظ عزت و استقلال کشور و ایستادگی در برابر فشارهای دشمن دچار تردید شوند و به تسلیم تن دهند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان، تربیت نسل آینده را مسئولیتی مشترک میان خانواده، مدرسه و مسجد دانست و گفت: پدران و مادران، معلمان، مربیان و مبلغان دینی باید با همکاری و هم‌افزایی، زمینه آشنایی نسل جدید با معارف اسلامی و آرمان‌های ملی را فراهم کنند.

وی افزود: هدف از این همکاری باید تربیت نسلی آگاه و توانمند باشد که از استقلال، عزت و امنیت کشور دفاع کند و برای پیشرفت ایران تلاش داشته باشد.

محکومیت ترور بانوان و تأکید بر حفظ امنیت استان

آیت‌الله محامی در ادامه با اشاره به مسائل امنیتی سیستان‌وبلوچستان، از اقدامات نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در شناسایی و مقابله با خانه‌های تیمی و جلوگیری از برخی عملیات‌ها قدردانی کرد و گفت: این تلاش‌ها در تأمین امنیت استان مؤثر بوده است، اما در کنار این اقدامات، همچنان خبرهای ناگواری از افزایش شرارت‌ها، گروگان‌گیری‌ها و ترور نیروهای حافظ امنیت و شهروندان به گوش می‌رسد.

وی با اشاره به شهادت نیروهایی از سپاه و انتظامی و همچنین بانوانی همچون شهیده نصرت افتخاری و شهیده افسانه عقیلا، اقدامات گروه‌های شرور علیه زنان را محکوم کرد و افزود: تعرض به بانوان و به شهادت رساندن آنان با ارزش‌ها و افتخارات فرهنگی و اجتماعی مردم این منطقه سازگار نیست.

امام جمعه زاهدان با اشاره به جایگاه غیرت، احترام به خانواده و مهمان‌نوازی در فرهنگ مردم بلوچ، پرسید: اقداماتی از این دست با کدام‌یک از ارزش‌ها و افتخارات گذشتگان سازگار است؟ کسانی که به چنین شرارت‌هایی دست می‌زنند، در واقع آداب و رسوم و ارزش‌های نیاکان خود را زیر پا می‌گذارند.

وی با تأکید بر ضرورت واکنش یکپارچه مردم استان در برابر اقدامات تروریستی تصریح کرد: شیعه و سنی، سیستانی و بلوچ باید همه این شرارت‌ها را محکوم کنند و در برابر کسانی که دست به ناامنی می‌زنند یا به عوامل آن پناه می‌دهند و از آنان حمایت می‌کنند، موضعی روشن و یکدست داشته باشند.

مطالبه برخورد قاطع با عوامل و حامیان شرارت

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌وبلوچستان با بیان اینکه انجام چنین اقداماتی بدون نوعی همکاری و پشتیبانی امکان‌پذیر نیست، گفت: انتظار مردم از مسئولان نظامی، امنیتی و مدیران استان این است که با عاملان شرارت و افرادی که به آنان خانه، پناهگاه یا کمک می‌رسانند، برخورد قاطع داشته باشند.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: باید تدابیر مؤثرتری برای جلوگیری از تکرار این حوادث و حفظ جان نیروهایی که برای تأمین امنیت استان تلاش می‌کنند، اتخاذ شود؛ نیروهایی که برخی از آنان فرزندان همین استان و برخی دیگر از مناطق مختلف کشور برای انجام مأموریت به سیستان‌وبلوچستان آمده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت پاسداشت امنیت پایدار، ابراز امیدواری کرد که با اقدامات جدی مسئولان و همکاری مردم، ریشه شرارت در استان خشکانده شود و مردم شاهد آرامش و امنیت پایدار باشند.

امام جمعه زاهدان همچنین با تبریک موفقیت‌های ورزشکاران سیستان‌وبلوچستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، این افتخارآفرینی‌ها را مایه خوشحالی مردم استان دانست و از ورزشکاران و خانواده‌هایی که زمینه رشد و موفقیت فرزندان خود را فراهم کرده‌اند، قدردانی کرد.