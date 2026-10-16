امام جمعه بردسکن: وحدت ملی و حمایت از جبهه مقاومت رسالت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بردسکن، با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات معیشتی پرستاران تأکید و اظهار کرد: پرستاران نقش حیاتی و ارزشمندی در کشور دارند و مسئولان باید متناسب با جایگاه و شأن این قشر فداکار از آنان قدردانی کنند و برای رفع مشکلات معیشتی آنان گام‌های جدی بردارند.

امام جمعه بردسکن گفت: در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با جنگ تمام‌عیار دشمن، حفظ وحدت و انسجام ملی، کنار گذاشتن اختلاف‌سلیقه‌ها، حمایت از جبهه مقاومت و آمادگی همیشگی در برابر توطئه‌های دشمنان، از مهم‌ترین وظایف ملت ایران است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت و اشاره به شهادت یحیی سنوار، شهدای بیمارستان المعمدانی، دانش‌آموزان میناب، شهدای ناو دنا و رهبر شهید، تصریح کرد: خون شهیدان قدس و دانش‌آموزان مظلوم میناب هرگز پایمال نخواهد شد و تاریخ گواهی می‌دهد که خون شهدا، چهره واقعی دشمنان را آشکار و آنان را در برابر افکار عمومی جهان رسوا می‌کند.

امینی با انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: این رژیم با تداوم کشتار مردم بی‌گناه، موج نفرت جهانی را علیه خود گسترش می‌دهد و بیش از گذشته چهره واقعی خود را آشکار می‌سازد.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد، گفت: دشمنان، منافقان و عناصر سست‌عنصر بدانند که ملت ایران در پاسداشت خون شهدا و پیگیری عدالت مصمم است و جنایات صورت‌گرفته در حق ملت‌های مظلوم از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ تمام‌عیار دشمن علیه ملت ایران، وحدت و انسجام ملی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: در این مقطع حساس باید اختلاف‌سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و با همدلی، هوشیاری و وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.