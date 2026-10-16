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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

امام جمعه بردسکن: وحدت ملی و حمایت از جبهه مقاومت رسالت ملت ایران است

امام جمعه بردسکن: وحدت ملی و حمایت از جبهه مقاومت رسالت ملت ایران است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: وحدت ملی و حمایت از جبهه مقاومت، رسالت ملت ایران در شرایط حساس کنونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان بردسکن، با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات معیشتی پرستاران تأکید و اظهار کرد: پرستاران نقش حیاتی و ارزشمندی در کشور دارند و مسئولان باید متناسب با جایگاه و شأن این قشر فداکار از آنان قدردانی کنند و برای رفع مشکلات معیشتی آنان گام‌های جدی بردارند.

امام جمعه بردسکن گفت: در شرایط حساس کنونی و در مواجهه با جنگ تمام‌عیار دشمن، حفظ وحدت و انسجام ملی، کنار گذاشتن اختلاف‌سلیقه‌ها، حمایت از جبهه مقاومت و آمادگی همیشگی در برابر توطئه‌های دشمنان، از مهم‌ترین وظایف ملت ایران است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت و اشاره به شهادت یحیی سنوار، شهدای بیمارستان المعمدانی، دانش‌آموزان میناب، شهدای ناو دنا و رهبر شهید، تصریح کرد: خون شهیدان قدس و دانش‌آموزان مظلوم میناب هرگز پایمال نخواهد شد و تاریخ گواهی می‌دهد که خون شهدا، چهره واقعی دشمنان را آشکار و آنان را در برابر افکار عمومی جهان رسوا می‌کند.

امینی با انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: این رژیم با تداوم کشتار مردم بی‌گناه، موج نفرت جهانی را علیه خود گسترش می‌دهد و بیش از گذشته چهره واقعی خود را آشکار می‌سازد.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر اینکه ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد، گفت: دشمنان، منافقان و عناصر سست‌عنصر بدانند که ملت ایران در پاسداشت خون شهدا و پیگیری عدالت مصمم است و جنایات صورت‌گرفته در حق ملت‌های مظلوم از حافظه تاریخی مردم پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ تمام‌عیار دشمن علیه ملت ایران، وحدت و انسجام ملی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: در این مقطع حساس باید اختلاف‌سلیقه‌ها را کنار بگذاریم و با همدلی، هوشیاری و وحدت، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

کد مطلب 6979573

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