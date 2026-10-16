به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به دیدگاه‌هایی درباره ضرورت فعالیت در چارچوب نظم جهانی موجود اظهار کرد: این نظم، نظمی ظالمانه است و نمی‌توان پذیرفت که برای تأمین منافع خود باید در چارچوب نظام سلطه فعالیت کنیم و از مقابله با آن بپرهیزیم.

وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران افزود: دشمنی آمریکا با ملت ایران موضوعی تازه یا توهم‌آمیز نیست؛ از کودتای ۲۸ مرداد و مقابله با ملی شدن صنعت نفت تا رخدادهای پس از انقلاب اسلامی، عملکرد این کشور نشان داده است که منافع خود را بر روابط برابر با ملت‌ها ترجیح می‌دهد.

امام‌جمعه تاکستان با بیان اینکه در فضای مبتنی بر زور و سلطه، قدرت ملی اهمیت اساسی دارد، تصریح کرد: اگر کشوری از قدرت کافی برخوردار نباشد، قدرت‌های سلطه‌گر منافع و استقلال آن را نادیده می‌گیرند. به گفته وی، ایران با تکیه بر توانمندی‌های خود توانسته است در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند.

غفوری در ادامه، دیدگاه «یک ملت و یک دولت» و تأکید بر سازگاری با نظم جهانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ولایت فقیه محور وحدت کشور است و انسجام مردم و مسئولان در چارچوب نظام ولایت‌مداری معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه توصیه به پذیرش نظم سلطه، ریشه در نگاه مادی و سودگرایانه دارد، اظهار کرد: از منظر اسلامی، انسان تنها نباید به منافع مادی خود بیندیشد؛ بلکه دفاع از حق، یاری مظلومان و مقابله با ظالمان نیز وظیفه‌ای اساسی است.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به آموزه‌های دینی درباره مقابله با طاغوت افزود: پیامبران الهی مردم را به پرستش خداوند و دوری از طاغوت دعوت کرده‌اند و بر همین اساس، نمی‌توان تسلیم قدرت‌های سلطه‌گر شد و در برابر خواسته‌های آنان چشم‌پوشی کرد.

غفوری همچنین با طرح این پرسش که آیا سازش با آمریکا منافع ملت‌ها را تأمین می‌کند، گفت: به باور وی، تجربه برخی کشورهای منطقه نشان می‌دهد که وابستگی به آمریکا لزوماً به تأمین منافع ملی منجر نمی‌شود و این کشور حتی با متحدان خود نیز روابطی مبتنی بر منافع یک‌جانبه برقرار می‌کند.

وی با اشاره به سخنی از امام حسین(ع) درباره پیامدهای نافرمانی خداوند برای دستیابی به خواسته‌ها، تأکید کرد: راه تأمین منافع مادی و دنیوی نیز سلطه‌پذیری در برابر آمریکا و کشورهای غربی نیست و انقلاب اسلامی اساساً با هدف مقابله با نظم سلطه شکل گرفته است.

امام‌جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخورد با دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان، نسبت به آنچه محروم کردن دانش‌آموزان از حضور در کلاس به دلیل رعایت حجاب خواند، اعتراض کرد و سکوت کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی در برابر این موضوع را مورد انتقاد قرار داد.

غفوری با تأکید بر ضرورت اعلام مخالفت با چنین برخوردهایی گفت: پس از نماز جمعه، نمازگزاران تاکستانی در اعتراض به آنچه ظلم به زنان محجبه و مردم جمهوری آذربایجان توصیف کرد، تا میدان آزادی راهپیمایی خواهند کرد.

امام‌جمعه تاکستان در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، سالروز ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار را تبریک گفت و این بانوی بزرگ اسلام را الگویی در زمینه مراقبت از بیماران، ایستادگی در برابر ظلم و روایتگری حماسه کربلا دانست.

انتقاد از پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران

وی با قدردانی از خدمات پرستاران در دوران دفاع مقدس، مقابله با بحران کرونا و دیگر شرایط دشوار، اظهار کرد: پرستاری ترکیبی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و ایجاد امنیت خاطر برای بیمار و خانواده اوست و جامعه باید قدردان تلاش‌های این قشر باشد.

غفوری با اشاره به برخی مطالبات جامعه پرستاری، بر ضرورت اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رفع کمبود نیروی پرستار متناسب با تخت‌های بیمارستانی و تأمین امنیت شغلی آنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر اهمیت توجه به پرستاران و پزشکانی که در مراکز غیرخصوصی خدمت می‌کنند، خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات این قشر و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان با انگیزه و آرامش بیشتر شد.

غفوری در ادامه با اشاره به تحلیل‌هایی از سوی برخی چهره‌ها و تحلیلگران غربی درباره پیامدهای اقدامات دونالد ترامپ علیه ایران گفت: برخی تحلیلگران معتقدند تصمیم‌های دولت آمریکا نه‌تنها به تضعیف ایران منجر نشده، بلکه پیامدهایی از جمله افزایش روحیه ملی و تقویت انسجام داخلی ایران را در پی داشته است.

وی ترور رهبر جمهوری اسلامی را از جمله اقداماتی دانست که به گفته او، موجب تقویت تاب‌آوری و روحیه ملی ایرانیان شده است و با اشاره به پیامدهای جنگ آغازشده از سوی آمریکا، آن را اقدامی اشتباه توصیف کرد.

امام‌جمعه تاکستان در پایان برای رزمندگان اسلام، عزت امت اسلامی و سلامتی رهبر انقلاب دعا کرد و شکست دشمنان نظام و ملت ایران را خواستار شد.

