ایمان و استقامت ملت ایران رمز ایستادگی در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته گلپایگان، با الهام از معارف نهج‌البلاغه اظهار کرد:شناخت این راه و عمل به آن، زمینه امیدواری به پیروزی قطعی و نهایی در برابر قدرت‌های شیطانی و مستکبران عالم را فراهم می‌کند که در شرایط کنونی، آمریکا جلوه بارز این قدرت‌های استکباری است.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، این مناسبت را به مردم تبریک گفت و از تلاش‌های پرستاران، به‌ویژه پرستارانی که با روحیه جهادی به مردم خدمت می‌کنند، قدردانی کرد.

کرامتی با اشاره به شرایط جغرافیایی ایران و مواجهه کشور با حوادث طبیعی بیان کرد: سیل، زلزله و خشکسالی از جمله حوادثی هستند که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خود به‌طور مستمر با آن‌ها روبه‌رو است و این شرایط، مسئولیت مدیران و مسئولان را در مدیریت بحران سنگین‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: در زمان وقوع حوادث ناگوار، بخش قابل توجهی از جامعه درگیر مشکلات می‌شوند و در چنین شرایطی، پرستاران و امدادرسانان مسئولیت سنگینی بر عهده دارند؛ از این‌رو، لازم است از خدمات و تلاش‌های این قشر خدوم قدردانی شود.

امام جمعه گلپایگان با تأکید بر اهمیت شناخت شخصیت حضرت زینب کبری (س) در شرایط کنونی کشور، استقامت، پایداری و تاب‌آوری ملت ایران را مورد توجه قرار داد و گفت: امروز دنیا با شگفتی به مقاومت ملت ایران می‌نگرد و این پرسش مطرح است که چگونه ملتی پس از ماه‌ها جنگ، تحمل شهادت‌ها و داغ‌های سنگین، همچنان در صحنه حضور دارد و برای دفاع و مقابله با دشمن آماده است.

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده آمریکا برای وادار کردن ایران به تسلیم در مدت کوتاه افزود: امروز قدرت‌های استکباری در برابر مقاومت، پایداری و اراده ملت ایران با دشواری مواجه شده‌اند و به گفته وی، حتی درباره چگونگی خروج از بحران خودساخته‌ای که در آن قرار گرفته‌اند، سخن می‌گویند.

کرامتی نقش مردم را در شرایط کنونی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: باید از منظر جامعه‌شناختی بررسی کرد که چه عاملی موجب شده است ملت ایران با وجود حوادث، مشکلات و تحریم‌ها، همچنان استوار و مقاوم در صحنه باقی بماند.

وی با اشاره به زندگی حضرت زینب کبری (س) خاطرنشان کرد: بررسی شخصیت آن حضرت و نحوه مواجهه ایشان با حوادث سخت و شرایط بحرانی واقعه کربلا، می‌تواند پاسخ روشنی به این پرسش بدهد که چگونه می‌توان در دشوارترین شرایط ایستادگی کرد و بحران‌ها را مدیریت کرد.

خطیب جمعه گلپایگان با بیان اینکه حضرت زینب کبری (س) سخت‌ترین شرایط زندگی را تجربه کردند، گفت: آن حضرت در واقعه کربلا در سال ۶۱ هجری قمری با شرایطی بسیار دشوار مواجه شدند، اما توانستند در برابر حوادث ایستادگی کنند و آن شرایط بحرانی را به‌خوبی مدیریت کنند.

وی با اشاره به راهکارهای ایمان‌محور حضرت زینب کبری (س) برای مواجهه با بحران‌ها، یکی از عوامل مهم این استقامت را یاد خداوند متعال عنوان کرد و بر ضرورت توجه به الگوهای دینی برای تقویت پایداری و مقاومت در شرایط دشوار تأکید کرد.

وی با تبیین عوامل مؤثر در استقامت حضرت زینب کبری (س) در مواجهه با حوادث کربلا، اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»؛ آگاه باشید که دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرد.

خطیب جمعه گلپایگان، باور و تکیه بر ربوبیت الهی و قضا و قدر را دومین عامل مهم در مواجهه با بحران‌ها برشمرد و گفت: انسان باید در شرایط دشوار به این حقیقت توجه داشته باشد که گاهی تقدیر الهی او را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید در برابر اراده خداوند تسلیم باشد.

وی با اشاره به آیه «قُلْ لَنْ یُصِیبَنَا إِلَّا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَنَا» بیان کرد: خداوند متعال در این آیه به پیامبر اکرم (ص) فرمان می‌دهد که به مؤمنان بگوید جز آنچه خداوند برای آنان مقرر کرده است، چیزی به آنان نمی‌رسد؛ بنابراین، انسان مؤمن باید با توکل بر خداوند، در برابر تقدیر الهی صبر و استقامت داشته باشد.

امام جمعه گلپایگان، معادباوری را سومین عامل مؤثر در پایداری انسان در برابر مشکلات عنوان کرد و افزود: انسانی که به رستاخیز و روز قیامت اعتقاد دارد و مرگ را پایان زندگی نمی‌داند، در مواجهه با سختی‌ها و حوادث، خود را نمی‌بازد.