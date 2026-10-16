به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصیب علیزاده درخطبه‌های نماز جمعه بام و صفی‌آباد در مسجد و مصلی امام رضا (ع) اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی در سفر به شهرستان، قول احداث استخر در مرکز شهرستان را داد، اما این موضوع همچنان در حد مطالبه باقی مانده و تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

وی در ادامه افزود: انتظار می‌رود نماینده مردم، با جدیت این موضوع را پیگیری کند تا مردم بتوانند از امکانات ورزش‌های آبی بهره‌مند شوند و برای استفاده از یک استخر، ناچار به سفر به سبزوار، اسفراین و شهرهای همجوار نباشند.

امام جمعه بام و صفی‌آباد با اشاره به کمبود زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان تصریح کرد: سالن‌های ورزشی موجود پاسخگوی نیاز ورزشکاران نیست و بسیاری از ورزشکاران از وضعیت امکانات ورزشی شهرستان گلایه‌مند هستند.

علیزاده بیان کرد: بیشتر سالن‌های ورزشی شهرستان به‌صورت چندمنظوره مورد استفاده قرار می‌گیرند و رشته‌هایی مانند فوتبال، فوتسال و والیبال و فعالیت‌های ورزشی عمومی در همین سالن‌ها برگزار می‌شود.

وی در پایان گفت: یکی از مطالبات جدی مردم، به‌ویژه جامعه بانوان، اختصاص سالنی ویژه ورزش‌های رزمی بانوان و سالنی دیگر برای آقایان در شهرستان بام و صفی‌آباد است که انتظار می‌رود مسئولان برای تحقق این مطالبه اقدام کنند.