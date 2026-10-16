امام جمعه سیراف: اقتصاد ایران زنده و فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبه های این هفته نماز جمعه بخش سیراف با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، تحولات منطقه‌ای و وضعیت اقتصادی کشور، به تبیین مؤلفه‌های قدرت و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها پرداخت.

وی با تبریک سالروز میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، راز پایداری و تاب‌آوری جامعه ایران در برابر طوفان حوادث را تمسک به سیره آن بانوی بزرگوار دانست و اظهار کرد: اگر امروز محافل تحلیلی جهان در حیرت از صلابت و استقامت ملت ایران به دنبال پاسخ می‌گردند، باید بدانند این راز در مکتب صاحب پنجم جمادی‌الاول نهفته است. حضرت زینب(س) زیست مؤمنانه در اوج بحران را تجلی بخشید و ملت ایران با تکیه بر این الگو، تهدیدها را به فرصت تعالی معنوی و ایستادگی در پیچ تاریخی نبرد تمدنی علیه استکبار جهانی تبدیل کرده است.

خطیب جمعه سیراف با گرامیداشت روز پرستار، این حرفه را تلفیقی از خدمت، ایثار، مسئولیت‌پذیری و ایجاد آرامش روانی دانست و افزود: جامعه پرستاری چه در سال‌های دفاع مقدس و چه در بحران کرونا سنگ‌تمام گذاشت. امروز وظیفه داریم در کنار ستایش از ایثار این قشر خدوم، مطالبات برحق و معیشتی آنان را به شکلی جدی پیگیری کنیم؛ زیرا تقویت جایگاه پرستار مستقیماً به ارتقای سلامت عمومی و امنیت ملی گره خورده است.

وی با یادآوری هفته تربیت بدنی و روز ملی ورزش، ارتقای سلامت و نشاط عمومی را از ارکان قدرت ملی ارزیابی کرد و تصریح کرد: همان‌گونه که در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده، «ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد». سرمایه‌گذاری هدفمند در ورزش همگانی، ورزش مدارس و ورزش قهرمانی، یک اولویت فرهنگی، تربیتی و راهبردی برای آینده کشور است.

امام جمعه سیراف در بخش دیگر سخنان خود با تحلیل سیاست‌های اخیر واشنگتن گفت: آمریکا هم‌زمان با مسدود ماندن مسیرهای دیپلماتیک، به تقویت حضور نظامی در منطقه روی آورده است. در تحلیل چشم‌انداز پیش‌رو با چهار سناریو مواجهیم: تشدید کنترل‌شده تنش، تحرکات نظامی گسترده پیش یا پس از انتخابات کنگره، توافق ناگهانی، و در نهایت جنگ فراگیر منطقه‌ای با بسته شدن احتمالی تنگه هرمز.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، محتمل‌ترین حالت یک سناریوی ترکیبی است؛ یعنی تداوم تشدید کنترل‌شده با ریسک بالای جهش به درگیری فراگیر که هوشیاری و آمادگی کامل دفاعی را می‌طلبد.

وی با رد ادعای دشمنان مبنی بر «فروپاشی اقتصادی»، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در داخل تأکید کرد و گفت: نباید مشکلات ناشی از تورم، ناترازی بانکی و فشار بر درآمدهای ارزی را کوچک شمرد؛ اما اقتصادی که با وجود همه تهاجم‌ها شریان تولید، حمل‌ونقل، تأمین کالا و شبکه بانکی آن زنده و پویاست، فرسنگ‌ها با روایت فروپاشی فاصله دارد. نجات اقتصاد و عبور کم‌هزینه از این دوره، در گرو مهار ناترازی‌ها، مهار رشد نقدینگی و هدایت هدفمند ارز به سمت خطوط تولید و زنجیره تجارت است.