امام جمعه خوی: دولت حمایت خود از پرستاران را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین حجت قاسم‌خانی، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار اظهار کرد: پرستار علاوه بر دانش و مهارت، باید از رأفت و عطوفت برخوردار باشد و مهربانی و برخورد مناسب او با بیمار، بخشی از فرایند درمان است.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات معیشتی و حرفه‌ای پرستاران افزود: از رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت انتظار می‌رود توجه بیشتری به مطالبات این قشر تأثیرگذار در سلامت جسمی و روحی جامعه داشته باشند و قانون نظام پرستاری مستقل نیز به‌درستی اجرا شود.

امام‌جمعه خوی با اشاره به سالروز به آتش کشیده ‌شدن مسجد جامع کرمان در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ گفت: این حادثه یکی از نمونه‌های جنایات رژیم پهلوی علیه مردم بود.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید نورعلی شوشتری و شهدای وحدت اظهار کرد: باید رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا برای جامعه بازگو شود و اجازه ندهیم یاد و خاطره آنان به فراموشی سپرده شود.

حجت الاسلام قاسم‌خانی با اشاره به‌روز تربیت‌ بدنی و ورزش تصریح کرد: همان‌طور که روح انسان نیازمند پرورش است، جسم نیز بر انسان حق دارد و باید برای حفظ سلامت آن تلاش کرد.

وی افزود: ورزش علاوه بر پیشگیری از بیماری‌ها و افزایش سلامت عمومی، موجب تقویت اراده، بهبود اخلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

امام‌جمعه خوی همچنین با اشاره به سالروز شهادت حضرت جعفر بن ابی‌طالب(ع) بیان کرد: همان گونه که پیامبر اکرم(ص) فضائل و مقام این شهید را برای مردم بیان کردند، ما نیز باید در معرفی جایگاه شهدا و تبیین فداکاری‌های آنان کوتاهی نکنیم.

وی با گرامیداشت یاد یحیی سنوار، او را از چهره‌های درخشان مقاومت و مجاهدت توصیف کرد و گفت: ایمان، اراده و مجاهدت می‌تواند معادلات دشمن را برهم بزند و خون شهدای فلسطینی، از مبارزان مقاومت تا کودکان و بیماران مظلوم، پایمال نخواهد شد و این جنایت‌ها نه‌تنها امنیتی برای رژیم صهیونیستی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب گسترش نفرت جهانی از این رژیم می‌شود.

امام‌جمعه خوی با اشاره به اعتراضات مردمی در جمهوری آذربایجان در پی محدودیت‌های مربوط به حجاب در مدارس گفت: این اعتراضات ریشه در باورهای دینی و هویت مردم دارد و محروم‌کردن دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل حجاب، احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی عقیده و حقوق شهروندی افزود: نباید اعتراضات مردمی بهانه‌ای برای متهم‌کردن کشورهای همسایه به دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان شود.