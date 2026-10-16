مطیعی: شرایط دشوار اقتصادی کشور با تدبیر قابل مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان که در مصلای امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، تضعیف اقتصاد ایران را از اهداف دشمنان متخاصم برشمرد و اظهار کرد: تدبیر، تصمیم‌گیری صحیح و برنامه‌ریزی مؤثر از سوی مسئولان، راه عبور از این چالش است.

وی با اشاره به تمرکز دشمن بر فروپاشی اقتصاد ایران از طریق تحریم‌های ظالمانه افزود: پیش از این نیز دشمنان با اعمال تحریم‌ها به دنبال تضعیف اقتصاد کشور بودند، اما ایران با تکیه بر دانش بومی و توان داخلی توانست از آن شرایط عبور کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به ادعای دشمن درباره فروپاشی اقتصاد ایران در مدت دو هفته، تأکید کرد: با اتکا به ظرفیت‌های کشور و اتخاذ تدابیر مناسب، شرایط دشوار اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود.

مطیعی با تأکید بر ضرورت تمرکز مسئولان بر تأمین نیازهای معیشتی مردم تصریح کرد: در این راستا، تلاش مسئولان اقتصادی و برنامه‌ریزان کشور برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی باید افزایش یابد.

وی همچنین مقابله با تهدیدهای خارجی را نیازمند آمادگی نیروهای مسلح و تقویت همبستگی مردم دانست و گفت: نیروهای مسلح با همراهی مردم باید برای حفظ امنیت کشور تلاش کنند.