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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

امام جمعه کاشمر:حضرت زینب(س) الگوی شجاعت و مسئولیت پذیری است

امام جمعه کاشمر:حضرت زینب(س) الگوی شجاعت و مسئولیت پذیری است

کاشمر- امام جمعه کاشمر گفت: حضرت زینب کبری (س) را الگویی بی‌بدیل در شجاعت، معنویت، صبر و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های نماز شهرستان کاشمر با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در واقعه کربلا اظهار کرد: ایشان در سخت‌ترین شرایط، با وجود شهادت عزیزان و اسارت خاندان اهل‌بیت (ع)، در برابر ظلم ایستادگی کرد و با روشنگری و بیان حقیقت، اجازه نداد پیام عاشورا فراموش شود.

امام جمعه کاشمر افزود: حضرت زینب (س) نشان داد که زنان نیز می‌توانند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی نقش‌آفرین باشند و با آگاهی‌بخشی و دفاع از حق، جامعه را از غفلت خارج کنند. صبر، ایمان و حفظ معنویت این بانوی بزرگوار در اوج مصائب، الگویی ارزشمند برای مقابله با دشواری‌های زندگی است.

وی با اشاره به عبارت «ما رأیتُ إلا جمیلاً» از حضرت زینب (س)، این سخن را نشانه اوج ایمان و بینش عمیق ایشان دانست و تأکید کرد و گفت: سیره آن حضرت، درس استقامت، حقیقت‌گویی و ایستادگی در برابر ظلم را به نسل‌های مختلف منتقل می‌کند.

طاهری همچنین با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) به جامعه پرستاری، از فداکاری‌های پرستاران در دوران شیوع کرونا، هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه قدردانی کرد و گفت: پرستاران با احساس مسئولیت و حضور در شرایط بحرانی، نقش مهمی در حفظ جان بیماران و کاهش رنج آنان دارند.

امام جمعه کاشمر با تأکید بر ضرورت حمایت بیشتر از جامعه پرستاری، خواستار توجه جدی مسئولان به مطالبات و مشکلات این قشر شد و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط بحرانی کشور و ضرورت آمادگی برای حوادث مختلف، تقویت نظام مراقبت و پرستاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه پرستاران باید در اولویت قرار گیرد.

کد مطلب 6979582

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