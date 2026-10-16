ثبت ۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ ریزی در آذربایجان‌ غربی؛ بازار مرغ باثبات است

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه‌ ریزی‌های دقیق در حوزه تولید گوشت مرغ در دستور کار این سازمان قرار دارد، اظهار کرد: با این میزان جوجه‌ریزی انجام شده در نیمه نخست سال، نه تنها نیاز داخلی استان به‌طور کامل تامین شد، بلکه بخش قابل توجهی از مازاد تولید به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید در استان، افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم آذربایجان‌غربی وجود ندارد و بازار از ثبات لازم برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه از فعالیت‌های حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: این شرکت در حال حاضر اقدام به جمع ‌آوری مرغ منجمد از تولیدکنندگان، تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ کرده است.

ذخیره‌سازی‌های استراتژیک مرغ در انبارهای شرکت پشتیبانی

اصغری با اطمینان‌ بخشی نسبت به آینده بازار گوشت مرغ تصریح کرد: ذخیره‌سازی‌های استراتژیک در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین سردخانه‌های تحت مالکیت زنجیره‌های تولید استان به میزان کافی انجام شده است؛ پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، در ماه‌های آتی نیز مشکلی از نظر تامین گوشت مرغ در استان وجود نداشته باشد.

به گفته وی، ارتقای زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در واحدهای مرغداری، از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی برای پایداری در تولید و تنظیم بازار است.

تولید سالانه ۱۶ هزار تن تخم‌مرغ خوراکی در آذربایجان ‌غربی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: واحدهای تولیدی این استان سالانه ۱۶ هزار تن تخم‌مرغ خوراکی تولید و به بازار عرضه می‌کنند.

اصغری با اشاره به ظرفیت‌های صنعت طیور در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ واحد تخم‌گذار صنعتی با ظرفیت یک میلیون و ۲۹۸ هزار قطعه در هر دوره در سطح استان فعال هستند که نقش مهمی در تامین سبد پروتئینی منطقه ایفا می‌کنند.

وی با بیان اینکه پایداری تولید در واحدهای صنعتی از اولویت‌های این سازمان است، افزود: علاوه بر واحدهای تولیدی فعال، ۲ واحد پرورش پولت (مرغ نابالغ) نیز با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه در هر دوره در استان مشغول فعالیت هستند که وظیفه تامین و جایگزینی گله‌های تخم‌گذار را بر عهده دارند.

توسعه واحدهای پرورش طیور با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: توسعه واحدهای پرورش طیور با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و دانش‌بنیان، یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان در راستای افزایش بهره‌وری و خودکفایی در تولید محصولات پروتئینی است.

اصغری خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر واحدهای تولیدی، رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه‌ای و همچنین ارتقای ضریب تبدیل در این واحدها، از برنامه‌های مستمر کارشناسان این سازمان برای حفظ و افزایش سطح تولید تخم‌مرغ در استان است.