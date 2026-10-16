محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و به‌ویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

وی با اشاره به ناپایداری‌های جوی افزود: تا اواسط هفته آینده با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط به‌ویژه مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است و طی فردا روند کاهش یک تا دو درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۴ و ایذه با دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۴۰.۷ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.