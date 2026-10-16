به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی در صبر، ایمان، ایستادگی و مدیریت بحران معرفی کرد و گفت: زندگی حضرت زینب (س) نشان می‌دهد که انسان در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند با اتکا به ایمان و رضایت به اراده الهی، مسیر حق را ادامه دهد.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب (س) در حوادث پس از واقعه عاشورا، ایستادگی در مسیر حق و دفاع از ارزش‌ها را از درس‌های مهم زندگی ایشان برشمرد و افزود: پایداری در این مسیر، نیازمند آگاهی، تبیین حقایق و پذیرش دشواری‌هاست. به گفته وی، این بانوی بزرگوار در اوج مصیبت‌ها نیز از آرمان‌های خود دست نکشید و با خطبه‌های روشنگرانه، پیام عاشورا را به دیگران رساند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین با تبریک روز عقیدتی سیاسی ارتش، از تلاش نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و با اشاره به تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر تهدیدها تأکید کرد. سلیمی اظهار کرد: از منظر آموزه‌های قرآن کریم، مؤمنان نباید در برابر احتمال حمله و توطئه دشمن دچار غفلت شوند، بلکه باید آمادگی و مراقبت را در دستور کار داشته باشند.

وی با بیان اینکه آمادگی برای مقابله با تهدیدها تنها به نیروهای نظامی و انتظامی محدود نمی‌شود، بر نقش مردم در حفظ انسجام و پشتیبانی از کشور تأکید کرد و گفت: دشمنان ممکن است از شیوه‌های مختلف، از جمله جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی، برای وارد کردن فشار استفاده کنند؛ ازاین‌رو، حفظ هوشیاری عمومی و پرهیز از خودتحقیری اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام سلیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات منطقه و موضوع فلسطین، حمایت از جبهه مقاومت را از جمله موضوعاتی دانست که در تحلیل او با نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه ارتباط دارد. وی همچنین درباره توان دفاعی کشور و ضرورت پرهیز از خطای محاسباتی در برابر تهدیدها سخن گفت و بر لزوم توجه به تجربه‌های گذشته تأکید کرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره اقتصاد ایران، از مسئولان سه قوه و مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست مقابله با فشارهای اقتصادی و حفظ معیشت مردم را در اولویت قرار دهند. وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی نباید به کوچک‌تر شدن سفره مردم و اختلال در زندگی روزمره آنان منجر شود و نظارت بر بازار باید به‌صورت مستمر ادامه یابد تا زمینه سوءاستفاده برخی افراد فراهم نشود.

وی همچنین با یادآوری تجربه همیاری مردم در بحران‌هایی مانند زلزله و همه‌گیری کرونا، بر گسترش کمک‌های مؤمنانه و حمایت از خانواده‌های نیازمند تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان شهرستان به وضعیت بازار شد.

حجت‌الاسلام سلیمی در پایان، با اشاره به اینکه جهاد در راه خدا تنها به عرصه نظامی محدود نیست، تلاش در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و کمک به یکدیگر را نیز از مصادیق مسئولیت اجتماعی دانست و برای مردم و کشور، توفیق عبور از مشکلات و حفظ انسجام را مسئلت کرد.