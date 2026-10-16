به گزارش خبرنگار مهر، داوود مزیدی در بین نمازگزاران گرگانی با اشاره به هفته استاندارد اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون، وظیفه اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدمات را بر عهده دارد و این مسئولیت ارتباط مستقیمی با سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی مردم دارد.

وی افزود: اگرچه همه کالاها و خدمات مشمول استانداردهای اجباری نیستند، محصولات مشمول این ضوابط باید پیش از عرضه به بازار، معیارهای تعیین‌شده را رعایت کنند و از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به شیوه‌های نظارتی این اداره‌کل گفت: بازرسان به‌صورت سرزده و بدون هماهنگی قبلی به واحدهای تولیدی مراجعه می‌کنند و ضمن بررسی محصولات، از آن‌ها نمونه‌برداری می‌شود تا در آزمایشگاه‌های مورد تأیید، انطباق کالاها با استانداردهای مربوط بررسی شود.

مزیدی ادامه داد: نظارت‌ها به واحدهای تولیدی محدود نیست و کالاهای دارای نشان استاندارد در مراکز عرضه نیز خریداری و آزمایش می‌شوند تا از انطباق کیفیت محصولات موجود در بازار با ضوابط تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید کالا به نشان استاندارد و کد ۱۰ رقمی درج‌شده در زیر آن توجه کنند و گفت: مردم می‌توانند با ارسال این کد به سامانه پیامکی ۱۵۱۷، اطلاعات مربوط به محصول، واحد تولیدی و اعتبار نشان استاندارد آن را دریافت کنند.

مدیرکل استاندارد گلستان افزود: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک درباره اصالت نشان استاندارد یا احتمال وجود تخلف، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی و رسیدگی به شکایات این اداره‌کل اطلاع دهند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

نظارت بر صادرات و واردات کالا

مزیدی با اشاره به مسئولیت سازمان استاندارد در حوزه صادرات و واردات کالا اظهار کرد: کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان متعهد به رعایت استانداردها و حفظ اعتبار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

وی افزود: نظارت بر مصنوعات فلزات گران‌بها نیز از دیگر وظایف این اداره‌کل است و مصنوعات طلا باید دارای کد شناسایی معتبر باشند که اطلاعات مربوط به استان محل تولید و کارگاه سازنده را مشخص می‌کند.

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به نظارت بر ایمنی آسانسورها گفت: آسانسورها دارای شناسه ۱۰ رقمی هستند و شهروندان می‌توانند با ارسال این شناسه به سامانه ۱۵۱۷، اطلاعات مربوط به وضعیت استاندارد آسانسور را دریافت کنند.

وی ادامه داد: ترازوهای مورد استفاده در واحدهای صنفی نیز به‌طور مستمر مورد آزمون قرار می‌گیرند تا از صحت توزین و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران و فروشندگان اطمینان حاصل شود.

مزیدی با بیان اینکه جایگاه‌های عرضه سوخت نیز تحت نظارت استاندارد قرار دارند، خاطرنشان کرد: نازل‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی و سوخت مایع مورد آزمون قرار می‌گیرند تا مقدار سوخت تحویلی به مصرف‌کنندگان با معیارهای تعیین‌شده مطابقت داشته باشد.

وی همچنین از نظارت بر باسکول‌های مورد استفاده در مراکز عرضه محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: این تجهیزات نیز برای جلوگیری از بروز اختلاف در معاملات و تضییع حقوق کشاورزان و خریداران بررسی می‌شوند.

مدیرکل استاندارد گلستان با اشاره به آزمون محصولات بسته‌بندی‌شده از جمله کنسروها، حبوبات و ماکارونی اظهار کرد: در این محصولات، آزمون‌های پیش‌بسته‌بندی برای بررسی انطباق مقدار درج‌شده روی بسته با مقدار واقعی محصول انجام می‌شود و در صورت مشاهده عدم انطباق، اقدامات قانونی لازم برای رفع تخلف در دستور کار قرار می‌گیرد.

مزیدی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، پیشگیری از زیان‌های احتمالی و افزایش اطمینان مردم به کیفیت کالاها و خدمات انجام می‌شود.نظارت بر کالاهای غیراستاندارد در گلستان تشدید می‌شود.