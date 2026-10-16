به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، روابط قدرت‌های جهانی و مسائل داخلی کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی، حفظ انسجام اجتماعی و توجه مسئولان به مطالبات مردم تأکید کرد.

امام جمعه پاوه با اشاره به آنچه هفت ماه تهدید، ارعاب و محاصره علیه جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار کرد: سخنان دونالد ترامپ در این مدت بارها متناقض بوده و ادامه فشارها، شرایط دشواری را برای کشور رقم زده است.

وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات خاورمیانه تصریح کرد: اسرائیل یک پاسگاه آمریکا در خاورمیانه است وگرنه اسرائیلی وجود ندارد.

ماموستا قادری همچنین نسبت به تلاش‌های احتمالی برای ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی هشدار داد و گفت: مسئولان ایران، یمن و عربستان باید مراقب باشند که اختلافات مذهبی به ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های خارجی تبدیل نشود.

وی با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارهای خارجی افزود: مردم کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تهدیدها و فشارهای متعددی مواجه بوده‌اند، اما همچنان به مسیر خود ادامه داده‌اند و مسئولان نیز باید با تصمیم‌گیری درست، رسیدگی به مشکلات معیشتی جامعه را در اولویت قرار دهند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جمله‌ای منسوب به وینستون چرچیل، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، درباره دائمی نبودن دوستی‌ها و دشمنی‌ها در سیاست و اهمیت منافع، این دیدگاه را قابل تأمل دانست.

وی برای توضیح این موضوع به جنگ روسیه و اوکراین و روابط مسکو و واشنگتن اشاره کرد و گفت: در طول سه سال جنگ، ایران به دلیل روابط خود با روسیه با اتهام حمایت از مسکو و فشارها و تحریم‌های غرب مواجه شد، درحالی‌که آمریکا و کشورهای غربی از اوکراین حمایت می‌کردند.

ماموستا قادری با اشاره به تماس تلفنی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در ۱۷ مهرماه اظهار کرد: این تماس نشان داد که قدرت‌های بزرگ با تغییر شرایط و ملاحظات خود، ممکن است روابطشان را بازتنظیم کنند و همراهان پیشین را در اولویت قرار ندهند.

وی خاطرنشان کرد: نه روابط ایران با روسیه و نه حمایت آمریکا از اوکراین، تضمینی برای پایبندی همیشگی این کشورها به منافع متحدانشان نیست؛ ازاین‌رو، مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با شناخت واقعیت‌های نظام بین‌الملل، منافع ملی، عزت کشور و مصالح مردم را در تصمیم‌گیری‌های خود در اولویت قرار دهند.

امام جمعه پاوه با اشاره به حوادث امنیتی و ترورهای ماه‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، شهادت شماری از نیروهای امنیتی، علمای دینی و مردم را تأسف‌بار دانست و ترور دکتر نصرت افتخاری و افسانه عقیلا در زاهدان را محکوم کرد.

وی هدف قرار دادن زنان را اقدامی غیرقابل‌قبول توصیف کرد و گفت: با وجود ترورهای متعددی که در سال‌های پس از انقلاب در نقاط مختلف کشور رخ داده، هدف قرار دادن بانوان اقدامی به‌شدت محکوم است. قادری همچنین بر ضرورت حفظ امنیت و جلوگیری از گسترش خشونت و اختلافات در منطقه تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و محرومیت برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه از حضور در محیط‌های آموزشی، این موضوع را شایسته تأمل دانست.

ماموستا قادری با اشاره به مسلمان‌بودن اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان اظهار کرد: گزارش‌هایی درباره اعمال محدودیت بر حجاب در مدارس این کشور و ایجاد موانع برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان و فعالیت معلمان محجبه منتشر شده است.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه برخی دختران برای حفظ حجاب خود حتی محرومیت از تحصیل را پذیرفته‌اند، این موضوع را نشانه اهمیت باورهای دینی و پوشش اسلامی برای آنان دانست.

وی با مقایسه این وضعیت با شرایط فرهنگی جامعه ایران، این پرسش را مطرح کرد که چرا در جامعه‌ای با پیشینه و هویت اسلامی، گاهی توصیه‌های مربوط به حجاب با واکنش منفی مواجه می‌شود، درحالی‌که برخی دختران در جمهوری آذربایجان با وجود پیشینه حکومت کمونیستی در این کشور، برای حفظ پوشش خود ایستادگی می‌کنند.

وی بر نقش خانواده‌ها، علما و فعالان فرهنگی در تربیت نسل جوان، تقویت شناخت دینی و تبیین ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

ماموستا قادری با تبریک روز پرستار، از خدمات و فداکاری‌های پرستاران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قدردانی کرد و تلاش‌های این قشر در دوران همه‌گیری کرونا را از جلوه‌های برجسته ایثار و خدمت‌رسانی دانست.

وی این روز را به پرستاران تبریک گفت و برای آنان سلامتی، سعادت و توفیق روزافزون مسئلت کرد.

امام جمعه پاوه در ادامه، با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام درباره نقش علما و حاکمان در اصلاح یا فساد جامعه، اظهار کرد: سلامت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی جامعه تا حد زیادی به عملکرد رهبران دینی و مسئولان وابسته است.

وی افزود: هماهنگی، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری علما می‌تواند به بهبود شرایط جامعه کمک کند، اما اختلاف، تفرقه و تکفیر متقابل میان آنان آثار منفی بر مردم خواهد داشت.

ماموستا قادری همچنین صداقت، خدمتگزاری و دلسوزی مسئولان را از عوامل کاهش مشکلات جامعه دانست و با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان و روحانیون، خواستار افزایش مسئولیت‌پذیری، نظارت و توجه عملی به مطالبات مردم شد.

وی با اشاره به سخنی از حضرت علی (رضی‌الله‌عنه)، بر ضرورت انتخاب مسیر اعتدال در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: افراط‌گرایی و تندروی نتیجه مطلوبی ندارد و حرکت در مسیر میانه‌روی می‌تواند زمینه بازگشت تندروها به اعتدال و همراهی افراد بی‌تفاوت با اصلاح و سازندگی جامعه را فراهم کند.

امام جمعه پاوه در بخش پایانی خطبه‌های خود، با اشاره به آیات ۱۵۱ و ۱۵۲ سوره انعام، به پنج فرمان دیگر از مجموعه ده فرمان قرآنی برای زندگی فردی و اجتماعی پرداخت؛ فرمان‌هایی که به گفته وی، بخشی از آن‌ها در خطبه جمعه گذشته تشریح شده بود.

وی با توضیح مفاهیم آیه ۱۵۲ سوره انعام، بر ضرورت صیانت از اموال یتیمان تا رسیدن آنان به رشد، رعایت عدالت در وزن و پیمانه، توجه به توان افراد در انجام تکالیف، عدالت در گفتار و شهادت حتی درباره خویشاوندان و وفاداری به عهد و پیمان الهی تأکید کرد.

ماموستا قادری با اشاره به مشکلات بازار و شکایت مردم از گرانی و تخلف در معاملات، رعایت دستورهای قرآن در این حوزه را ضروری دانست و گفت: بی‌توجهی به انصاف در خریدوفروش و رعایت نکردن وزن و پیمانه، ضرورت نظارت و پایبندی بیشتر به آموزه‌های دینی را نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر فروشندگان و فعالان بازار خداوند را ناظر بر رفتار و معاملات خود بدانند، بسیاری از تخلفات کاهش خواهد یافت؛ چراکه رعایت انصاف و عدالت در معاملات، مسئولیتی دینی و اجتماعی است.

امام جمعه پاوه در پایان ابراز امیدواری کرد عمل به این فرمان‌های قرآنی، زمینه اصلاح روابط اجتماعی، تقویت اخلاق و افزایش امنیت و اعتماد در جامعه را فراهم کند.