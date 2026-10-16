نقش تاریخی گیلانیان در ساخت و توسعه عتبات عالیات باید تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوهندو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه کلاچای رودسر با اشاره به سابقه دیرینه مشارکت ایرانیان در ساخت، توسعه و بازسازی حرم‌های اهل بیت(ع) اظهار کرد: این مشارکت پیشینه‌ای بیش از هزار ساله دارد و بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی و مذهبی مردم ایران به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش مردم گیلان در این مسیر افزود: مردم این استان از پیشینه‌ای ارزشمند در مشارکت برای ساخت و توسعه اماکن مقدس برخوردارند و ضروری است این ظرفیت تاریخی به‌درستی معرفی و برای نسل‌های آینده تبیین شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان از انجام پژوهش‌هایی درباره نقش تاریخی این استان در توسعه و بازسازی عتبات عالیات خبر داد و گفت: کتابی با موضوع سهم و نقش گیلان در این حوزه در پژوهشکده دانشگاه گیلان در دست نگارش است که می‌تواند به مستندسازی این پیشینه تاریخی کمک کند.

دوهندو با اشاره به مشارکت مردم گیلان در ساخت حرم مطهر امام حسین(ع)، بر ضرورت پاسداشت این میراث تاریخی تأکید کرد و افزود: شناخت پیشینه مشارکت مردم در بازسازی عتبات عالیات، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی و مشارکت عمومی در این عرصه است.

وی در ادامه، توسعه و گسترش حرم‌های مطهر اهل بیت(ع) را از زمینه‌های مهم مشارکت مردم دانست و تصریح کرد: مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، توسعه فضاهای زیارتی و تأمین امکانات رفاهی مناسب برای زائران در عراق، از جمله اقداماتی است که با همراهی و مشارکت مردم قابل پیگیری است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با تأکید بر تداوم همراهی مردم در این مسیر، تصریح کرد: مشارکت در بازسازی و توسعه اماکن زیارتی، علاوه بر صیانت از میراث تاریخی و مذهبی، به بهبود شرایط میزبانی از زائران و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آنان کمک می‌کند.