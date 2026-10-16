امام جمعه لنگرود: راز مقاومت ملت ایران در مکتب حضرت زینب(س) نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار کرد: مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان برخاسته از فرهنگ عاشورا است و زیبا زیستن، صبر در برابر مشکلات و عمل به آموزه‌های دینی حائز اهمیت است.

امام جمعه لنگرود با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ثبت اعمال انسان تصریح کرد: همه انسان‌ها در حال نوشتن کتاب وجود خود هستند؛ انسان با اعمالش شخصیت خود را می‌سازد و آجر به آجر آن را بالا می‌برد. برخلاف تصور ما که گمان می‌کنیم یک کار خوب یا بد انجام شده و تمام شده است، اعمال انسان از او جدا نمی‌شود و در روز قیامت به صورت کتابی گشوده در برابرش قرار می‌گیرد.

وی افزود: قرآن کریم می‌فرماید هیچ عمل کوچک و بزرگی از قلم نیفتاده و همه اعمال ثبت شده است. پیامبر اکرم(ص) آمده است تا به ما بیاموزد چگونه کتاب وجود خود را زیبا بنویسیم و با تربیت، تهذیب و تزکیه نفس، شخصیت خود را بسازیم.

امام جمعه لنگرود با اشاره به مفهوم زیبایی در آموزه‌های قرآنی بیان کرد: اگر انسان کتاب وجود خود را زیبا بنویسد، در دنیا و آخرت زیبایی می‌بیند. حضرت زینب(س) در سخت‌ترین مصائب کربلا فرمودند جز زیبایی ندیدم؛ این نگاه و باور زینبی باید در زندگی همه ما جاری باشد تا حتی در دشوارترین لحظات نیز زیبایی را ببینیم.

راز مقاومت ملت ایران را باید در مکتب حضرت زینب(س) جست‌وجو کرد

نقوی با تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س)، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برای صبر، ایستادگی و مقاومت دانست و گفت: امروز در دنیا می‌پرسند چرا ملت ایران این‌قدر صبر و مقاومت دارد و در برابر این همه فشار نظامی، اقتصادی، جنگ روانی و توطئه‌های ترکیبی محکم ایستاده است؛ در حالی که دشمنان نزدیک به ۵۰ سال است انواع بحران‌ها را برای این ملت ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با ترور رهبر انقلاب می‌توانند ملت ایران را از مسیر خود خارج کنند، اما نمی‌دانستند همان صلابت، شجاعت و مقاومت در میان مردم تکثیر می‌شود. مردم ایران در مقاطع حساس، با شناخت نقشه‌های دشمن، خودشان میدان را در دست گرفتند و اجازه ندادند توطئه‌های دشمنان به نتیجه برسد.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر اینکه ریشه این ایستادگی در فرهنگ عاشورا است، تصریح کرد: هر کس می‌خواهد راز مقاومت ملت ایران را بفهمد، شخصیت حضرت زینب کبری(س) را مطالعه کند. ما تربیت‌شدگان این مکتب هستیم؛ مکتبی که حتی در سخت‌ترین لحظات نیز انسان را به صبر، امید و ایستادگی دعوت می‌کند.

وی با اشاره به سیره عبادی حضرت زینب(س) افزود: امام سجاد(ع) فرموده‌اند که عمه‌شان حضرت زینب(س) در سخت‌ترین لحظات پس از عاشورا نیز نماز شب خود را ترک نکردند و آن را نشسته به‌جا آوردند. این الگو به ما می‌آموزد که در مسیر مقاومت و بندگی، سختی‌ها نباید انسان را از وظیفه و تکلیف خود بازدارد.

پرستاری تنها یک شغل نیست؛ عبادتی بزرگ و جلوه‌ای از ایثار است

نقوی با تبریک روز پرستار به جامعه پرستاری کشور اظهار کرد: پرستاری فقط یک شغل و حرفه نیست؛ وقتی خدمت با دین و معنویت پیوند بخورد، به عبادتی بزرگ تبدیل می‌شود. معلم در کلاس درس و پرستار در کنار تخت بیمار، علاوه بر انجام وظیفه، مسیر رشد و تکامل خود را طی می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه پرستاران در آموزه‌های امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب گفت: پرستاران فرشتگان زمینی هستند و ما هیچ‌گاه ایثارگری و فداکاری آنان را فراموش نمی‌کنیم. پرستارانی که در شرایط دشوار و زیر تهدید و بمباران، خدمت به بیماران را رها نکردند و برای نجات جان انسان‌ها در قلب خطر حاضر شدند، شایسته قدردانی هستند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به فداکاری پرستاران در جریان حملات به مراکز درمانی افزود: صحنه پرستاری که در اوج خطر خود را به بخش نوزادان رساند و سه نوزاد را نجات داد، جلوه‌ای روشن از ایثار و مسئولیت‌پذیری این قشر است. مسئولان نیز باید در مقام عمل به جایگاه، فداکاری و مطالبات جامعه پرستاری توجه داشته باشند.

ساخت صحن عقیله بنی‌هاشم(س) نیازمند مشارکت مردم است

وی با اشاره به اجرای طرح ساخت صحن عقیله بنی‌هاشم(س) در جوار حرم امام حسین(ع) بیان کرد: همان‌گونه که ساخت صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف خدمات ارزشمندی به زائران ارائه می‌کند، صحن عقیله بنی‌هاشم(س) نیز در کربلا در حال ساخت است و بخشی از این پروژه انجام شده است.

نقوی از مردم خواست در تکمیل این طرح مشارکت کنند و گفت: همه کسانی که در ساخت صحن حضرت زهرا(س) مشارکت کردند، در ثواب و اجر این خدمت شریک هستند. امیدواریم مردم با کمک‌های خود در ساخت صحن عقیله بنی‌هاشم(س) نیز سهیم شوند و این خدمت ارزشمند به زائران اهل‌بیت(ع) توسعه پیدا کند.

آیت‌الله قربانی از مفاخر علمی، فرهنگی و انقلابی گیلان بود

امام جمعه لنگرود در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت درگذشت آیت‌الله شیخ زین‌العابدین قربانی، از خدمات علمی، فرهنگی، اجتماعی و انقلابی این عالم گیلانی یاد کرد و گفت: ایشان از مفاخر استان گیلان بودند که پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف مجاهدت کردند و در مسئولیت‌هایی همچون امامت جمعه، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی منشأ خدمات ارزشمندی شدند.

وی با اشاره به تلاش‌های علمی و تألیفات این عالم فقید افزود: آیت‌الله قربانی در کنار مسئولیت‌های مختلف، در ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع) و پاسخ‌گویی به شبهات نیز تلاش می‌کردند. حتی در سال‌های پایانی عمر، با وجود مشکلات جسمی، همچنان با شوق و انگیزه در مسیر دفاع از معارف دینی فعالیت داشتند.